В Петрозаводском городском суде при большом стечении журналистов начался процесс по делу руководителя карельского отделения общества «Мемориал», историка и краеведа Юрия Дмитриева. Его обвиняют в создании порнографических снимков несовершеннолетней приемной дочери. Все, кто знает Дмитриева, в один голос утверждают: дело историка политически мотивированное.

Юрий Дмитриев. Фото из личного архива

Имя Юрия Дмитриева хорошо известно в правозащитных кругах и среди исследователей советских репрессий 30-х годов ХХ столетия. Историк занимается поиском мест массовых расстрелов и захоронений репрессированных.

Поиски Дмитриева в архивах КГБ/ФСБ привели к созданию мемориалов — «Сандармох», «Красный Бор», «Секирная гора». Ежегодно на международные дни памяти там собираются сотни родственников репрессированных, представителей посольств и консульств государств, чьи граждане похоронены в Карелии. Самый известный мемориал, «Сандармох», в этом году отметит свое 20-летие.

Задержание, арест, обвинение

Юрия Дмитриева задержали в его квартире 13 декабря 2016 года. Об этом через два дня сообщил член СПЧ, член правления международного общества «Мемориал» Сергей Кривенко. В тот же день стало известно, что Дмитриева обвиняют в изготовлении детской порнографии, и суд принимает решение об аресте на два месяца. С тех пор историк находится в СИЗО, а к первоначальному обвинению в изготовлении порнографических снимков добавились еще статьи — за развратные действия и хранение оружия.

«Мемориалец» Кривенко стал первым, кто заявил о политическом характере дела: «Вся эта история – провокация, и она укладывается в мозаику по дискредитации «Мемориала», которая сейчас идет очень активно».

Сам Дмитриев называет разлуку с дочерью «самым страшным, что могло произойти». Из письма Дмитриева на волю: «Как вернуть ее в семью? Как воспитать ее и дать хорошее образование? Вот вопросы, которые занимают сейчас меня больше, чем то, сколько лет мне готовится «отвесить» государство за мою гражданскую позицию. Иных причин «внезапного» судебного преследования я не вижу».

На заказной характер дела Дмитриева, по мнению его коллег, указывают многие факты. Фотографии, за которые его судят, были обнаружены в компьютере историка во время обыска. Обыск, в свою очередь, был инициирован следствием после доноса.

Поддержка

На информацию об аресте Юрия Дмитриева быстро отреагировали не только коллеги по «Мемориалу». Пользователи соцсетей назвали этот арест «беспределом» и «провокацией».

Почти сразу после решения об аресте историка на сайте Change.org была опубликована петиция в поддержку Дмитриева. За пять дней ее подписали 5 тысяч человек, сегодня уже почти восемь тысяч.

Вскоре в интернете появился специальный сайт с информацией и о деле Дмитриева. На нем — письма поддержки. В защиту историка выступили ученые, правозащитники, журналисты, деятели культуры, православные священники и родственники репрессированных из России и зарубежья.

В начале февраля 2017 года во время выездного заседания Совета по правам человека в Карелии руководству республики предложили поддержать международный День памяти жертв Большого террора 1937—1938 годов, который проводится ежегодно 5 августа в мемориале «Сандармох».

Телевизионная порнография

Меньше чем через месяц после задержания и ареста Дмитриева, в первый день после новогодних каникул, телеканал «Россия-24» показал кино «Что скрывает общество «Мемориал». В нем были показаны фотографии, якобы фигурирующие в деле Дмитриева (на фото обнаженная девочка — дочь, в профиль и анфас, ее взяли из детдома дистрофичной, отец снимал, как она развивается и растет), а сам историк, вопреки презумпции невиновности, напрямую обвинялся в изготовлении порнографии.

В сюжете прямо сказано: Юрий Дмитриев — председатель карельского отделения общества «Мемориал» — изготавливал порнографию. А прикидывался, как и его коллеги по организации, правозащитником. На самом же деле «Мемориал» занимается вовсе не сохранением памяти о жертвах репрессий, а искажением «проверенных исторических фактов» и пытается «влиять на сознание молодежи».

Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев назвал этот телесюжет «мерзким», а возможную «утечку» материалов дела — противозаконной. Адвокат настаивает на том, что в действиях Дмитриева нет состава преступления: «Эти фотографии он размещал в своей папке в компьютере. Никому их не показывал. Не распечатывал. Никуда их не пересылал», — утверждает Ануфриев. И добавляет: «Снимок обнаженного ребенка и порнография — это совершенно разные вещи».

По словам Ануфриева, на самом деле фотографии дела — это «дневник здоровья» девочки, который Дмитриев вел для органов опеки. Несколько лет историк снимал истощенного ребенка, и перестал фотографировать девочку, когда та окрепла, в 2015 году.

Однако у экспертов Автономной некоммерческой организации «Центр социокультурных экспертиз» (той самой, которая признала «Свидетелей Иеговы» экстремистами, и чьи экспертизы легли в основу дел об оскорблении чувств верующих), которой следствие поручило изучение снимков из компьютера Дмитриева, другое мнение. Они признали фотографии порнографическими. Правда, из 144 карточек из компьютера Дмитриева в деле осталось только девять. Эту экспертизу защита Дмитриева пытается оспорить в Верховном суде Карелии. Адвокат Ануфриев заявил о нарушении уголовно-процессуального законодательства при определении экспертной организации и проведении экспертизы. Результата пока нет.

Историку грозит до 15 лет лишения свободы. Процесс не будет быстрым.

Глеб Яровой — специально для «Новой», Петрозаводск