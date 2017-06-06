Безвозвратная республика

Год назад, 10 июня 2016 года, правительство Крыма должно было принять нормативно-правовые акты о возврате национализированного республикой имущества в частную собственность. Такое поручение было озвучено на совещании в правительстве РФ с участием крымских чиновников, представителей Минэкономразвития, Минюста и Государственно-правового управления президента РФ.

Федеральные власти не устроило, что национализация в Крыму коснулась не только предприятий украинских политиков, но и имущества простых крымчан. Например,

республика забрала в собственность объекты потребительской кооперации: магазины, кафе и рынки. Забрала силой, с использованием бойцов самообороны, которые приезжали на место и выгоняли сотрудников потребсоюза с рабочих мест, используя для этого угрозы и рукоприкладство.

К 10 июня власти Крыма поручение федерального правительства выполнить не смогли. Даже в октябре 2016-го прокуратура республики в ответ на жалобы пайщиков районных потребительских обществ сообщала, что Госсовет Крыма продолжает разрабатывать документ.

Прошел год. Никакого имущества пайщикам не вернули. Сами они утверждают: ситуация только ухудшилась.

«Забрали всё»

Владислав Степанов, предправления «Крымпотребсоюза». Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

С председателем правления «Крымпотребсоюза» Владиславом Степановым мы встречаемся в Воронцовском парке Симферополя.

— Пригласить вас больше некуда, — говорит он. — Активов у нас не осталось. В начале года забрали последнее.

Затем уточняет: «Забрали — мягко сказано».

— Последним объектом стала контора симферопольского райпо в селе Гвардейском. В начале года к офису приехали неизвестные качки. Вломились в помещения, заявили, что все теперь принадлежит Республике Крым, а люди могут выметаться. Наши сотрудники попытались забаррикадироваться, но их быстро вывели на улицу. Это было несложно — у нас и работали-то в основном женщины и пенсионеры. Внутри остались документы, деньги, личные вещи. Ничего забрать не дали.

Бахчисарайское райпо. Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

В конце прошлого года, продолжает Степанов, глава Крыма Сергей Аксенов провел встречу с представителями крымских потребительских обществ.

— Сказал, что беседовал с руководством Центрального союза потребительских обществ и готов искать компромиссы. Предложил назначить ответственным за решение вопроса министра промышленности Андрея Васюту. И все. После этого у нас забрали последние активы.

Владислав добавляет: «Хотя нет. Вот я считаю, что наши машины не национализированы. Потому что их нет в перечне имущества, учитываемого как собственность Республики Крым. Но пользуются ими уже не наши работники. На принадлежавшем «Крымпотребсоюзу» Audi Q7, например, ездил мэр Симферополя Геннадий Бахарев. Сейчас, правда, он уже поменял авто».

— А что теперь с вашими работниками?

— У нас было 3500 сотрудников. Из них только 10% взяли на работу в МУПы, созданные на базе наших активов. 90% просто потеряли работу.

Новая ценовая политика

Десять процентов сотрудников, о которых говорит Степанов, — преимущественно работники рынков. Рынки — единственные из предприятий потребсоюза, которые продолжили работать при переходе в собственность республики. Остальное (магазины, кафе) закрыто.

— Но и у нас все не так гладко, — говорит сотрудница евпаторийского рынка Алла. — После перехода в собственность республики в декабре 2016 года арендная плата возросла с 7800 рублей до 11 352 рублей в месяц. Причем договоры оформили задним числом и насчитали задолженность в 12 000 рублей на точку.

Другой евпаторийский предприниматель рассказал «Новой газете», что,

получив рынок в собственность, республиканские власти затеяли на нем реконструкцию. В чем именно она заключается, сказать сложно, но на ее проведение работников рынка попросили скинуться по 100—200 тысяч рублей.

Еще хуже ситуация на рынке в Керчи.

— В начале года всем предпринимателям повысили стоимость аренды торговых точек на 100%, — рассказала «Новой» предприниматель Татьяна Песоцкая. — Если за стандартное двухметровое место раньше платили 80 рублей в день, то сейчас в два раза больше. Складские помещения выросли в цене еще серьезней: у меня склад подорожал с 8000 рублей до 12 000 рублей в месяц. Это притом что мы живем в маленьком транзитном не курортном городе. Большого потока покупателей на рынке нет. Доходы у людей — 8—10 тысяч рублей в месяц.

Татьяна показывает документ — письмо из администрации Керчи, в котором говорится, что рынок занят предпринимателями всего на 44%, а остальная площадь не задействована.

— Это неправда: на рынке работает порядка 2000 ИП, нет ни одного свободного места. Нам говорят, что у рынка низкая рентабельность и его надо выставлять на аукцион. То есть мы можем вообще остаться без работы. Люди в отчаянии, готовы выходить на массовые акции.

Компенсации за ваш счет

Еще 12 мая «Новая газета» направила запрос главе Крыма Сергею Аскенову, чтобы узнать, что сделано республикой во исполнение поручения правительства РФ. Прошел месяц, ответа нет.

Но кое-что чиновники предприняли. 28 декабря 2016 года Сергей Аксенов подписал закон «Об особенностях регулирования в Республике Крым отдельных имущественных отношений». В законе говорится о возврате национализированного имущества. Точнее — о том, что возврата не будет. Но будут компенсации.

Получить выплаты за свои активы пайщики смогут на следующих условиях. Первое — они сами должны оплатить проведение оценки национализированного имущества. При этом

организацию-оценщика выберет правительство Крыма. Второе — компенсация может быть выплачена в течение десяти лет после принятия решения о ней.

Третье — компенсацию не смогут получить те организации, «от деятельности которых по состоянию на 21 февраля 2014 года зависели доступность достаточной в количественном отношении и безопасной пищи, а также автономность продовольственной системы Республики Крым».

Несмотря на то что практически все села Крыма обеспечивались продуктами исключительно районными потребительскими обществами, пайщики на компенсации от правительства республики не надеются.

Сейчас люди оспаривают национализацию своей собственности в судах и пишут письма в Генпрокуратуру, в правительство России, лично президенту с просьбой вмешаться в ситуацию. Но Москва уже однажды вмешалась. Безрезультатно.

«Новая газета» направит запрос в правительство России с просьбой дать оценку решениям Совмина Крыма о пересмотре итогов национализации.

Крым