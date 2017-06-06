Прощай, Париж! Привет тебе, Питтсбург!

Это произошло, несмотря на призывы зарубежных лидеров и собственной дочери Иванки. Напомним, что на долю США приходится 14% выбросов углекислого газа на планете.

«Питтсбург, а не Париж»

«Америка превыше всего, сделаем Америку снова великой!» — под такими лозунгами в минувшую субботу у Белого дома собрались сотни сторонников президента Трампа. Одетые в цвета национального флага, они приветствовали выход США из Парижского соглашения. Выход из соглашения, которое, по мнению президента, ставит американский бизнес в заведомо худшие условия, чем другие страны, в первую очередь, Китай и Индию, был предвыборным обещанием Трампа, и он, как видим, обещания пытается выполнять.

Еще один характерный лозунг «трампистов», собравшихся в Лафайет-парке: «CNN — это ИГИЛ» (террористическая организация, запрещенная в РФ). CNN в данном случае — это символ американской прессы, продолжающей резко критиковать главу государства. Сторонники Трампа — зрители канала Fox — называют происходящее «информационной войной» против президента.

В нескольких сотнях метров от Белого дома — на Национальной музейной миле прошел альтернативный «Марш за правду», участники которого требовали скорейшего обнародования данных о связях администрации Трампа с Россией. Эта тема продолжает оставаться ведущей в американских СМИ. Вот такие «политические» выходные в американской столице, туристам было на что посмотреть! Марши протеста состоялись также в других крупнейших городах США.

Парижское соглашение в 2015 году подписали 195 государств — практически весь мир, кроме Сирии и Никарагуа. Америка станет третьей в этой компании. Шаг Трампа бурно обсуждается во всем мире. Большинство лидеров Трампа осуждает. Президент Франции Макрон пригласил американских ученых, которые занимаются проблемой сохранения климата, переезжать на работу во Францию. Как отметил бывший премьер Швеции Карл Бильдт в статье для «Вашингтон пост», провозглашенная Трампом политика «Америка в первую очередь» на деле превращается в доктрину «Америка в одиночку». Различные части Парижского соглашения можно обсуждать, продолжает шведский политик, они имеют свои аргументы и «за» и «против», но американский президент видит в этом документе «заговор нескольких иностранных держав, чтобы не допустить развития Америки и заявляет, что теперь Соединенные Штаты будут делать всё, что захотят, без учета интересов остального мира». В чем заключается заговор бывших союзников — может, помешать Америке открыть новые угольные шахты, иронизирует Карл Бильдт? Решение Трампа осудила и канцлер Ангела Меркель, которую теперь все чаще называют новым лидером «развитого демократического мира».

В США картина не столь однородна. Оба побережья страны — пространство мегаполисов, новых технологий, научнообразовательных центров — убеждены в верности теории потепления климата в результате отходов человеческой деятельности и не сомневаются в необходимости координированных усилий по борьбе с вредными выбросами в атмосферу. Оба побережья, по уже сложившейся традиции, в большинстве своем проголосовали за Хиллари Клинтон. Американская глубинка, «ржавый пояс», «библейский пояс» и прочие эпитеты — районы преимущественно аграрные или с производствами, проигравшими по разным причинам конкурентную борьбу и оттого либо уже закрытыми либо дышащими на ладан — дружно поддержала решение Трампа уйти из Парижского соглашения, потому что президент обещает за счет этого шага поднять экономику и обеспечить массы рабочими местами. А неудачи отсталых районов объясняет катастрофической политикой своих предшественников и «неправильными» правилами международной торговли. Объявляя о своем решении в Розовом саду Белого дома, Трамп сказал: «Я был избран представлять жителей Питтсбурга, а не Парижа». «Глобальное потепление это обман, а Парижское соглашение играет на руку китайцам и разрушает экономику США» — утверждал он в ходе предвыборной гонки.

Питтсбург — город сталеваров и одной из лучших команд НХЛ «Пингвинз», где играют Сидни Кросби и наш Евгений Малкин. Это символ американского промышленного гиганта, сдавшего позиции и ныне превращающегося в новый Детройт — «город- призрак». Интересно, что мэр Питтсбурга Билл Педуто «президенский подарок» не оценил и объявил, что городская программа развития будет строиться с учетом Парижского соглашения. Еще 175 мэров заявили, что будут соблюдать этот договор.

Проблемы Африки шерифа не волнуют

Мировые державы договорились, что потепление климата еще на 2 градуса по Цельсию является слишком опасным. Парижское соглашение по климату включает добровольные обязательства, взятые странами на годы вперед, по постепенному сокращению выборосов углеводорода в атмосферу, чтобы ограничить рост температуры до1,5 С к 2050 году. Теперь крупнейшая в мире экономика отказывается участвовать в этом процессе. А остальному миру впору задуматься: следовать примеру США или взять на себя дополнительные обязательства — за себя и частично за Америку.

Парижское соглашение по климату не было ратифицировано американским сенатом и поэтому его легче процедурно отменить. Согласно Парижскому соглашению, страна должна известить о выходе из договора за три года, а сам выход может состояться еще через год после этого. Белый дом планирует завершить полный юридический выход США из этого международного договора к 4 ноября 2020 года, то есть. на следующий день после проведения новых выборов президента. Следующий президент сможет вернуться к исполнению договора. Оставаясь участником рамочной Конвенции ООН об изменении климата, США отказываются исполнять парижские обязательства, пока, как заявил Трамп, соглашение не будет «серьезно пересмотрено». Белый дом готов ликвидировать существующие правительственные программы по борьбе с климатическими изменениями, в том числе, обамовский план «Чистая энергия», разработанный Агентством по охране окружающей среде (EPA) в 2014 г. и направленный на сокращение вредных выбросов электростанций и ужесточение правил утечки метана из нефти и газа. Экологи уже объявили, что будут судиться с правительством, как только новые директивы начнут реализовываться.

«Вотчины» Демпартии — штаты Калифорния и Нью-Йорк объявили, что будут выполнять принятые программы по сокращению выбросов электростаниций и выхлопов автомобилей. Частный сектор, отмечают эксперты, вряд ли кинется теперь со всех ног открывать новые угольные шахты и реанимировать закрывшиеся, производство дешевого природного газа (в том числе, сланцевого), развитие возобновляемых источников энергии, независимо от Трампа, продолжат вытеснять угольную отрасль.

Два года назад администрация Обамы обещала сократить выбросы парниковых газов на 26-28% ниже уровня 2005 года к 2025 году в рамках Парижского соглашения. Недавний анализ, проведенный группой Rhodium, подсчитал, что в соответствии с политикойТрампа выбросы Соединенных Штатов теперь, скорее всего, упадут на 15-19 процентов.

Одно из основных положений Парижского документа предусматривает помощь беднейшим странам Африки и Азии в развитии их собственных программ по «чистой энергетике», подготовке к преодолению засух, повышения уровня моря и других последствий глобального потепления. При Обаме Соединенные Штаты обещали выделить на это 3 миллиарда долларов. По одному миллиарду ведущие страны, в том числе США, уже «сбросились». Теперь Трамп отменил американское участие. Перефразируя поговорку: проблемы Африки шерифа не волнуют.

Парижские соглашения не предусматривают механизма введения санкций к нарушителям, но соседи США —- крупнейший торговый партнер Канада и Мексика — уже объявили, что рассмотрят возможность введения специальной «углеродной пошлины» для американских товаров. Это обещание «торговой войны» от партнеров по НАФТА (зона свободной торговли в Северной Америке, которую Трамп обещал аннулировать, но теперь говорит, что «пока» этого делать не станет) но оно, отмечают эксперты, ждет Трампа и из других точек планеты. Николя Саркози — бывший президент Франции предложил ввести углеродный тариф для американских товаров во всех странах ЕС.

«Если вы хотите продавать свои товары в Канаде, следуйте нашим стандартам атмосферных эмиссий» — заявила Лиза ДеМарко — глава юридической консалтинговой компании из Торонто.

«Америка в первую очередь, Земля — в последнюю!»

Так прокомментировал действия президента «оскароносный» режиссер-документалист Майкл Мур. Либеральный Голливуд разразился возмущенными твиттами. «Сегодня пострадала вся планета. Сейчас, как никогда, важно начать действовать», — написал Леонардо Ди Каприо. «Я умоляю вас подумать о ваших детях, их детях и всех детях мира», — обращение к президенту певицы Кэти Перри. О своем выходе из президентского совета в знак протеста объявили Илон Маск — основатель SpaceX и X.com и Роберт Айгер — президент компании the Walt Disney. Генеральный директор Google Сундар Пичаи заявил, что его компания будет пользоваться «чистой энергетикой». Компании Mars, Nike, Levi Strauss и Starbucks еще несколько месяцев назад подписали письмо Трампу, в котором заявили, что отказ перейти на экологически чистую экономику ставит процветание США под угрозу.

Зачем это нужно Трампу именно сейчас?

Может он действительно вслед очень немногим политикам (на память приходит сразу только бывший президент Чехии Вацлав Клаус) не верит в теорию «глобального потепления»? Трамп называл ее «мифом», когда баллотировался в президенты. 1 июня, объявляя о выходе из соглашения, Трамп говорил только об экономических причинах и не прояснил своей личной позиции, а пресс-служба Белого дома всячески уклонялась от ответа на этот вопрос, верит ли Трамп в потепление. Это неудивительно: президент столько раз ставил впросак свою команду, кардинально меняя позиции. Однако в субботнем интервью CNN посол Америки в ООН Никки Хейли заявила, что президент верит, что климат меняется, и что это частично связано с загрязнением окружающей среды человеком, сознает ответственность Соединенных Штатов и имеет план действий.

Популярная версия политологов- конспирологов: «отвлекающий маневр». Трамп сознательно пытается изменить повестку дня американских СМИ, полностью увлеченных «русским скандалом» и предстоящими слушаниями в Конгрессе, на которых бывший директор ФБР Джеймс Коми намерен ответить на вопрос: нарушил ли президент закон, обратившись с просьбой-требованием не привлекать к ответственности бывшего советника по нацбезопасности генерала Майкла Флинна. Скандал только набирает силу — в его эпицентре зять Трампа Джаред Кушнер. «Масла в огонь» подлили Дэн Фрид, бывший сотрудник Госдепа, отвечавший за Россию и санкционную политику и Том Малиновский, в прошлом — известный правозащитник и замгоссекретаря, объявившие, что в первые недели после инаугурации администрация Трампа собиралась «существенно ослабить» санкции против России, и только утечка информации в Конгресс помогла сорвать этот план. Выход из Парижского соглашения стал грандиозным информационным «вбросом» и на время отвлек американскую «четвертую власть» от копаний российских следов в нынешней администрации.

Вторая цель — Трамп мобилизировал своих сторонников. Он говорил им так: к 2025 году США потеряют 2,7 млн рабочих мест при исполнении Парижского соглашения. В первую очередь — в нефтедобыче и угледобыче, где сконцентрирована значительная часть избирателей Трампа. А реализация проекта трубопровода Keystone XL, строительство которого блокировал Обама и остановка закрытия угольных шахт рабочие места сохранят и приумножат. «Трамписты» вышли на улицы со словами признательности и показали врагам президента (его рейтинг поддержки 39,9 %, данные сайта RealClearPolitics, обобщающего другие опросы), что они также готовы и протестовать, если речь зайдет об отстранениии Трампа от должности.