«Уровень поддержки — 88%»

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Во вторник, 6 июня, в Госдуме прошло бурное обсуждение законопроекта о реновации. Еще утром стали поступать новости об ограниченном проходе на мероприятие: журналисты рассказывали об отказах в разовых аккредитациях на слушания, а депутатов Мосгордумы Елену Шувалову и Николая Зубрилина вычеркнули из списка приглашенных, аргументировав это тем, что они «не являются жителями пятиэтажек».

К двум часам дня вдоль Тверской выстраиваются пикетчики «За снос» и «За достойное будущее». У входа в Думу около ста противников реновации и автозак. Во время слушаний протестующие устроили стихийное «народное гуляние» в сторону Манежной площади и Александровского сада.

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— Этот закон нужно было принять еще в 1986-м, — начинает заседание председатель Госдумы Вячеслав Володин. — Срок эксплуатация домов, в которых вы живете, завершился. Нашей задачей сейчас было подготовить законопроект высокого качества, где были бы защищены права жителей.

В поправках, внесенных в законопроект ко второму чтению, сказано, что программа реновации коснется зданий не выше девяти этажей, построенных по типовым проектам в 1957—1968 годах. При этом чтобы дом вошел в программу реновации, 2/3 собственников квартир должно проголосовать «за». Чтобы выйти из программы, необходимы подписи «против» — не менее 1/3 собственников квартир.

Председатель комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская рассказала, зачем вообще нужен законопроект:

— Федеральное законодательство касается только аварийных домов. Когда речь идет о безопасности граждан, мы говорим о принудительном изъятии помещения. В законопроекте, который мы сейчас рассматриваем, никакого принуждения быть не может. Первый принцип — это добровольность, согласие собственников. Второй принцип — дополнительные гарантии по сравнению с тем, что есть в федеральном законодательстве. Что под этим подразумевается? Это возмещение не только рыночной стоимости, но и стоимости доли (я в первую очередь имею в виду земельный участок под домом). А также компенсация за непроизведенный капитальный ремонт. Третий принцип — экономическая нецелесообразность ремонта дома, в который можно вложить средства, превышающие строительство нового жилья.

Николай Николаев, председатель комитета Госдумы по собственности и земельным отношениям рассказал, что программа не затронет нежилые объекты возле сносимых пятиэтажек, а предприниматели, которые являются собственникам нежилых помещений в сносимых домах, защищены в своих правах и также могут проголосовать «за» или «против» участия в программе.

— Не менее 15 тысяч квартир, входящих в программу, — это квартиры с ипотекой, продолжает Николаев. — Были опасения, что переход ипотеки потребует больших усилий от собственников. Итак, ипотека автоматически будет переноситься на новую квартиру в момент регистрации собственности.

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— В первой программе по сносу, которая реализуется уже 20 лет, в столице не было никаких преференций для граждан, — заявил мэр Москвы Сергей Собянин. — Никто не голосовал, никто никого не опрашивал. Просто приняли список домов и сказали: «Все свободны!» Сегодня можно в любой момент третью собственников сказать, что отказываешься от участия в программе. Не было гарантии переселения в тот же район, не было социальной гарантии по оказанию поддержки. Один из самых частых вопросов, которые нам задавали: «О каких конкретно домах идет речь? Не попадут ли в этот список прочные кирпичные дома сталинского периода?» Мы официально выясняем мнение людей, а хотят ли они, чтобы их дом был внесен в перечень домов программы? Сегодня уже 57% собственников квартир проголосовали. Такого уровня активности в Москве не было ни по одной проблеме. И 88% — средний уровень поддержки при голосовании. По поводу «молчунов», которые не проголосовали: их голоса не будут автоматически идти за снос. Решение будет приниматься пропорционально полученным голосам по дому.

После выступления Сергей Собянин ответил на вопросы жителей, в том числе тех, кто выступает против программы реновации. В частности, Елены Харченко (Большая Филевская, 13):

— Наш дом включен в предварительный список для голосования. «Сталинка» 59-го года. Наш дом кирпичный. Наш дом — не хрущевка. Я обращалась во все инстанции, почему наш дом был включен в списки, по каким критериям?

— 90% домов включены правильно, — ответил Собянин. — Но нужно помнить, что если более трети жителей проголосовали против, мы автоматически исключаем этот дом, никто вас трогать не будет. Кирпичные дома мы стараемся в эти списки не включать.

В конце парламентских слушаний спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о создании рабочей группы по разрешению претензий москвичей к законопроекту о реновации в Москве.