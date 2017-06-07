В ногу с полувеком

Петр Саруханов / «Новая»

Жизнь такая, что эсэмэски современникам посылать некогда, а тут предлагают написать письмо потомкам. Хорошо, что не нам с вами предлагают, а жителям города Брянска. Пусть они и находят время и слова для тех, кто будет читать их письмо через 50 лет в 2067 году. А мы разве что мимоходом подбросим им две-три подсказки. Все-таки интересно поучаствовать в переписке с теми, кто еще и не родился даже.

Вначале надо бы пояснить, что случилось. Оказывается, 50 лет назад брянская молодежь написала письмо молодежи 2017 года. Не подумайте, что оно только сейчас дошло по почте, хотя как работает почта, мы знаем. Нет, письмо участников областного слета комсомольцев было заложено в капсулу и замуровано в местном Кургане Бессмертия с предложением извлечь его через 50 лет. И вот извлекли… В трогательном письме комсомольцы 60-х рассказывают, как славно они поработали «во имя счастья людей, во имя мира на планете, во имя коммунизма», и сообщают: «Мы немножко завидуем вам, встречающим столетний юбилей Советской Родины. Но знаем, что и вы позавидуете нам, нашему беспокойному молодому поколению. У нас ясная цель, прекрасное будущее…».

В общем, сейчас жителям Брянска надо быстренько сообразить, какая у страны нынче ясная цель и насколько прекрасно ее будущее. Ведь власти города решили заложить в капсулу новое послание — молодежи 2067 года — и предложили поучаствовать в затее всем горожанам.

Что мы им можем подсказать? Наверное, в письме следует сразу выразить уверенность в том, что благодаря успехам нашей науки и медицины продолжительность жизни россиян резко возрастет. В связи с этим к 2067 году пенсионный возраст повысится для женщин до 110-ти лет, а для мужчин — до 120-ти (для тех же, кто поменяет пол, компромиссно установят среднее значение — 115 лет).

Обязательно надо подчеркнуть стабильность нашей общественной и политической жизни. В то время, когда новое поколение будет читать письмо из далекого 2017 года, Владимир Владимирович начнет подумывать о 13-м сроке, а Геннадий Андреевич, Владимир Вольфович и Григорий Алексеевич, надо полагать, не откажутся составить ему конкуренцию.

Еще не забыть бы о росте благосостояния граждан. В частности, об улучшении их жилищных условий. Не исключено, в 2067 году примут очередную программу реновации, снесут устаревшие коттеджи (типа тех, что на Рублевке), а их жителей переселят в более достойное жилье в пределах федерального округа (от пожеланий о том, что некоторых из них следовало бы переселить куда-то подальше, в письме лучше воздержаться).

Ну и, конечно, надо отвесить комплимент будущему Брянску. При этом не следует мелочиться, писать о том, что через 50 лет здесь покончат с ямочным ремонтом дорог, или выражать жалкую надежду, что МУП «Брянскгорстройзаказчик» к 2067 году, наконец, достроит дом на улице Чернышевского и обманутые еще в 2011 году дольщики перестанут выходить на пикеты и писать жалобы. Тут даже можно смело предположить, что в 2068 году Брянск примет Олимпийские игры (на время проведения которых местным сторонникам Навального предложат перенести протестные мероприятия на опушку сурово шумящего Брянского леса).