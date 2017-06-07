Осторожно, РГИС!

Тысячам владельцев земельных участков в Подмосковье (среди них могут оказаться как коммерческие структуры, так и рядовые дачники) угрожает новая напасть с непереводимым на человеческий язык названием РГИС. Первой жертвой может стать… глава Серпуховского района Московской области.

Александр Шестун на пороге своего дома

Дело по иску Комитета лесного хозяйства МО о возвращении в лесной фонд участка на окраине поселка Большевик (а по сути, о сносе построенного там дома) началось слушаньем в Серпуховском городском суде. Вряд ли мы обратили бы на него внимание, если бы не ответчик — ​глава Серпуховского района Александр Шестун. 7 лет назад «Новая» (№ 51 от 17.05.2010) рассказывала, как он посадил генерала прокуратуры, вымогавшего у него взятку, а затем выстоял против нескольких возбужденных против него уголовных дел.

В ходе той войны правоохранительные органы не раз проверяли и правильность выделения земельного участка, ставшего предметом спора (он был приобретен третьими лицами в 2007 году, а Шестун обменял на нем недострой на свой прежний дом в Серпухове в 2014-м). Истец, Комитет лесного хозяйства МО, правопреемник тех органов, которые уже подтверждали правильность выделения участка в 2007-м, 2010-м и 2012-м годах. Срок исковой давности (3 года) в этом случае истек, но тут и появляется РГИС — ​«Региональная географическая информационная система для обеспечения…» (далее ее название вообще неудобоваримо): якобы границы участка по кадастру не совпадают с данными этой «системы» в границах лесного фонда.

В мае прошлого года губернатор МО Андрей Воробьев докладывал президенту Путину, что таких участков в области около 200 тысяч. Он же предложил идею «лесной амнистии», проект которой обсуждается в Думе: если добросовестных покупателей участков заставят сносить коттеджи или требовать от них на этом основании новую мзду, Подмосковье может реально «взяться за вилы».

Ответ на вопрос, почему первой жертвой РГИС может оказаться именно глава Серпуховского района (где, по данным самого Шестуна, таких «наложений» 1280), надо искать, вероятно, в плоскости избирательного правоприменения.

Губернатор Воробьев — ​лидер кампании по ликвидации местного самоуправления (МСУ), которая ведется уже несколько лет. В противоречии с решением КС РФ от 01.12 2015 г., подтвердившего право граждан избирать по крайней мере глав МСУ, муниципальные образования повсеместно (и в Московской области в особенности) преобразуются в «городские округа», главы которых назначаются губернаторами. Серпуховской район — ​один из последних сопротивляющихся.

Но самый большой сюрприз, который «дело о доме Шестуна», может преподнести администрации МО, заключается в том, что никакой РГИС в природе пока не существует. Такая система работает в Санкт-Петербурге, но и в нее могут войти лишь аккредитованные лица. По запросу же «РГИС МО» можно найти только ролик подмосковного БТИ 2012 года, рекламирующий, какое это будет чудо. Но чуда нет: соответствующее постановление правительства МО 2012 года не выполнено, судьба 300 млн руб., ассигнованных на РГИС 5 лет назад, неясна. Постановление 2012 года (а именно на него ссылается истец по «делу о доме Шестуна») в январе 2017-го утратило силу и заменено новым о том же самом. Но пока никто не может объяснить даже, кто и какими сведениями будет наполнять РГИС, не говоря уж о том, как и что будет там доступно для граждан.

На заседании СПЧ 24 апреля, посвященном реформе МСУ, один из участников вручил председателю СПЧ письмо с просьбой передать «дело о доме Шестуна» на рассмотрение в суд любого другого региона. Михаил Федотов ответил, что такое решение «способствовало бы большей объективности при рассмотрении дела», но, увы, это не компетенция СПЧ.

Судя по первому заседанию суда, опасения небеспочвенны: судья приняла ряд решений по собственной инициативе без ходатайств сторон и перенесла слушанье на июль. Ожидая продолжения, «Новая» направит в правительство МО запрос с просьбой уточнить статус РГИС и ее возможные правовые последствия.