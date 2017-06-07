Про «Нелюбовь» и «Про любовь»

«Кинотавр» всегда фиксировал очевидные и скрытые тенденции. Одна из них — децентрализация российского кино. Режиссер Кантемир Балагов из Кабардино-Балкарии, Вадим Валиуллин из Башкортостана. Еще одна особенность: снова в режиссуру идут из других профессий. Алексей Рыбин — из музыкантов. Андрей Сильвестров по образованию — историк искусств. Борис Хлебников до ВГИКа учился на биолога. Роман Волобуев — в прошлом известный кинокритик. Его «Блокбастер» основан на реальных событиях, почерпнутых из криминальной хроники. Это своего рода экранизация нашумевшего в СМИ случая, когда девушка из средней полосы России ограбила пункт микрокредитования и поехала покорять столицу. «Рок» Ивана Шахназарова обещает нам незабываемое приключение провинциальных музыкантов, также отправившихся покорять Москву. А героини Юрия Грымова о Москве лишь мечтают. Режиссер представляет очередные «Три сестры». Сохранив текст пьесы, он переносит действие в сегодняшнюю провинцию. Но главное, меняет возраст героев. Теперь им всем примерно шестьдесят. Что из этого эксперимента получилось, увидим. Юсуп Разыков привезет на фестиваль «Турецкое седло» — черную комедию о пенсионере, экс-агенте спецслужб. Режиссер-экспериментатор Сильвестров расскажет о давнем романе русского человека и «Проруби». Интерес вызывает и режиссерский дебют известного актера Александра Молочникова «Мифы». Это современная комедия абсурда, сюжет которой вдохновлен легендами и мифами Древней Греции. Первого артиста страны, исполнившего все роли, включая Бетховена, дуршлаг и шум воды сыграет… ну конечно — Сергей Безруков.

Жанровое разнообразие независимого кино — налицо. Дистанция между «независимыми» и государством, мечтающем о космосе и великом прошлом, все больше. Теперь авторы, самостоятельно снимающие картины, должны получать прокатное удостоверение стоимостью в 5 миллионов рублей. Вернут ли им деньги, будут решать специальные комиссии. Девять из четырнадцати фильмов конкурса сделаны независимыми продюсерами.

Напомним, и фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, удостоенный в Каннах приза жюри, уже вышедший на российские экраны, «спецсобытие» «Кинотавра» — также снят без господдержки.

И ведь дело не в том, чтобы отборщики специально включили зеленый свет независимым работам — так сложился пасьянс (из 77 просмотренных работ отбирали лучшее, самое дискуссионное). «На наших глазах происходит изменение отечественного индустриального пейзажа, который еще недавно представлял собой относительно цивилизованную очередь к госбюджету, — объясняет программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева. — Сегодня многие авторы готовы изменить сложившуюся практику создания фильма. Они придумывают убедительные и не требующие гигантских бюджетов идеи, способные заинтересовать инвесторов. Эта независимость говорит о многом. Никто не хочет форматироваться, стандартизироваться под какие-то заказы государства. Это кино людей, которые искренне мотивированы тем, чтобы создать фильм, а не решать свои финансовые проблемы».

Я бы добавила: это кино — молодых людей, половина конкурса — дебюты, средний возраст режиссеров — недалеко за тридцать. Хотя есть среди дебютантов и победитель секции «Короткий метр» 38-летний Кирилл Плетнев («Жги»), и 56-летний музыкант и писатель Алексей Рыбин («Скоро все кончится»). Тот самый Рыбин, который вместе с Виктором Цоем создал группу «Гарин и гиперболоиды», позже переименованную в «Кино».

Президент фестиваля Александр Роднянский считает, что новые русские режиссеры не только молодые, они просто другие: «Инфантильны. Почти напрочь лишены рефлексии. Они снимают фильмы, стремясь включить в экранное творение весь, пусть небогатый, но все же собственный опыт. Их насмотренность бессистемна, хаотична. Их представления о кинематографической классике, увиденной на домашнем компьютере, сильно отличаются от общепринятых. И им абсолютно не нужны деньги Министерства культуры и Фонда кино».

«Аритмия»

«Аритмия» Бориса Хлебникова, «Жги» Кирилла Плетнева и «Три сестры» Юрия Грымова — сняты на гранты Министерства культуры. «Рок» Ивана Шахназарова и «Блокбастер» Романа Волобуева — созданы при поддержке Фонда кино.

«Рок»

В конкурсе две копродукции: «Заложники» (Россия, Грузия, Польша) Резо Гигинеишвили и «Аритмия» Бориса Хлебникова (Россия, Финляндия, Германия). О «Заложниках», драматической истории угона самолета из советской Грузии, мы уже рассказывали. Герои «Аритмии» Бориса Хлебникова — врачи «Скорой помощи», в главной роли любимый актер и товарищ Хлебникова Александр Яценко. Его партнерша — актриса «Мастерской Петра Фоменко» Ирина Горбачева. Сценарий о нарушении ритма сердца в одной семье написала талантливый режиссер и автор Наташа Мещанинова. Картина о кризисе отношений, о кризисе среднего возраста. Разрушение семьи и в основе конфликта «Близких» Ксении Зуевой. Ожидаемо в основной показ вошла и картина Кантемира Балагова «Теснота», награжденная почетным призом ФИПРЕССИ в Каннах.

На прошлом «Кинотавре» трагикомедия «Кредит» Вадима Валлиулина о нелегкой судьбе маленького человека в драматических обстоятельствах получила главный приз в конкурсе короткого метра. Мой коллега по жюри режиссер Жора Крыжовников тогда признался: «Во время просмотра фильма я испытывал уколы зависти». У нас на самом деле не было споров в присуждении картине главной награды. Трагифарс «Кредит» о неразрешимом конфликте денег и жизни был снят менее чем за 10 тысяч рублей, тогда как иные бюджеты короткометражек доходили до миллиона рублей. И вот новая работа. Комедийный хоррор «Мертвым повезло» — про парня, втянутого в смертельно опасные дела криминальной банды.

«Холодное танго»

Откроется фестиваль военной драмой Павла Чухрая «Холодное танго». Фильмом закрытия станет альманах «Про любовь. Только для взрослых», продюсером которого выступила Анна Меликян (режиссеры — Павел Руминов, Наташа Меркулова, Алексей Чупов, Евгений Шелякин, Нигина Сайфуллаева, Резо Гигинеишвили). Два года назад Анна Меликян увезла с «Кинотавра» главный приз за свой фильм «Про любовь». В сиквеле среди исполнителей увидим Ингеборгу Дапкунайте, Федора Бондарчука, Вику Исакову, Максима Матвеева, Анну Михалкову, Александра Паля. Лекцию о странностях любви на «Стрелке» на сей раз прочитает не Рената Литвинова, а двукратный оскаровский номинант Джон Малкович.

«Про любовь. Только для взрослых»

Жюри основного конкурса возглавит Евгений Миронов. Председатель жюри короткометражного конкурса — режиссер и оператор Сергей Мокрицкий. По традиции «Кинотавра» победители этого конкурса обязательно возвращаются на фестиваль, участвуя уже в основном конкурсе.