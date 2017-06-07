Ход коньком

Если зайти на сайт «Динамо» в интернете, то можно подумать, что в бело-голубом королевстве все спокойно и безмятежно. На первой странице в бегущей информационной строке генерального менеджера Андрея Сафронова поздравляют с днем рождения, россиян — с Днем Победы, а балашихинское «Динамо» (фарм-клуб москвичей) — с триумфом в Кубке «Братины». Однако на самом деле в стане 11-кратного чемпиона страны, погрязшего в долгах, творится какой-то абсурд: орденоносный клуб, чьи долги перед игроками и за аренду базы в Новогорске исчисляются миллиардами, воюет с родным обществом, которое не желает помогать команде с нынешним руководством.

Все происходящее в «Динамо», спустя семь лет опять оказавшемся на грани исчезновения, напоминает детектив, в котором принимают участие десятки действующих лиц. Самое смешное и грустное заключается в том, что основной прессинг на ледовую дружину идет нынче не от КХЛ, пока в мягкой форме требующей гарантийный пакет документов на будущий сезон, а от самого Центрального совета «Динамо», который по идее должен опекать команду добровольного общества и вставать на защиту ее интересов. Но не тут-то было.

Конфликт «пчел и меда» начался с того, что председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский весной, по окончании плей-офф, обвинил гендиректора Андрея Сафронова в неэффективном и неграмотном управлении, а также заявил, что, поскольку в составе клуба нет представителей «верховной власти», общество не может участвовать в жизни коллектива. В ответ Сафронов сказал, что люди из ЦС покинули совет директоров по собственной инициативе и предположил, что теперь кто-то из динамовских чиновников хочет снова поиграть в хоккей. При этом мудрые «советчики» не раз намекали клубу, что спонсоров нужно искать самостоятельно, а вот все финансовые потоки следует проводить через спортобщество. Руководство «шайбистов» в лице Сафронова такой поворот не устраивал и не устраивает: искать средства и решать, как и куда их потратить, хитрый босс хочет без участия важных «клюшек».

Короче, компромисс найден не был, и в мае головные «кураторы» отказали клубу в продлении договора об аренде базы в Новогорске и попросту сменили на территории всю охрану, отправив всех сотрудников в отпуск. «С января хоккейный клуб аренду не оплачивал, но при этом инфраструктура активно использовалась сторонними лицами и организациями за наличный расчет, а куда уходили деньги — неизвестно», — объяснил действия ЦС суровый Стржалковский. Причем ситуация с базой тоже весьма запутанная и неоднозначная: само строение принадлежит клубу, а вот земля под ним находится в собственности Совета. Плюс ко всему в конце лета истекает трехлетний договор на использование командой бренда, который принадлежит обществу…

Была надежда, что после такого некрасивого «спектакля» за кулисами спорщиков помирят основной попечитель «Динамо» Рашид Нургалиев и бизнесмен Аркадий Ротенберг, не единожды помогавший «бело-голубым» выкарабкиваться из оврагов безденежья. Однако и им, очевидно, не удалось закрыть вопрос.

А на прошлой неделе в офис «Динамо» и вовсе нагрянула полиция. Оперативники изъяли всю бухгалтерию и прочие бумаги. Произошло это потому, что зампред правления ЦС Сергей Федоров направил письмо на имя министра МВД Владимира Колокольцева (он возглавляет попечительский Совет общества «Динамо»), где указал, что по имеющийся у него информации один из работников базы занимался хищениями средств от аренды льда. Андрей Сафронов прокомментировал силовой маневр весьма эмоционально: «Это было похоже на рейдерский захват из 90-х. Видимо, в ЦС хотят полностью контролировать хоккейный клуб, но никаких диалогов вести не хотят… С нашей стороны все документы были предоставлены».

Есть версия, что «физкультурники» хотят не просто порулить, удалив с поля Сафронова, но и явить в будущем миру новое детище, которое якобы уже существует на бумаге: ООО «ХК Динамо Москва» (наименование нынешней организации — АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо»). Но штука в том, что и эту бригаду придется, простите за банальность, содержать. А людей, готовых серьезно вложиться в сомнительное и неприбыльное предприятие, не видно…

В свою очередь, ветераны «Динамо» чуть раньше обратились с открытым посланием к министру спорта Павлу Колобкову, президенту ФХР Владиславу Третьяку и главе КХЛ Дмитрию Чернышенко, в котором призвали спасти команду от надвигающейся гибели. В их творении есть парочка заставляющих задуматься абзацев: «Динамо» оказалось на грани банкротства не потому, что исчезли спонсоры или деньги от них разворовываются. Нет, средства по-прежнему поступают, но отчего-то они остаются на счетах Центрального совета ВФСО «Динамо», и к хоккеистам не попадают».

Откуда у ветеранов такая осведомленность,— неизвестно. Однако следующее утверждение вопросов не вызывает: «Полтора года назад ЦС уже получил возможность поруководить футбольным клубом, и добился только того, что клуб, за всю свою историю не покидавший элитный дивизион, вылетел в первую лигу с невероятными долгами. В 2010 году Центральный совет уже руководил хоккеем и доуправлялся фактически до банкротства. Если бы не подоспевшая помощь от МВД и слияния ХК МВД с «Динамо», то история великого клуба и вовсе закончилась бы».

Дмитрий Чернышенко отреагировал на бардак в «Динамо» спокойно: «Думаю, команде ничего не угрожает». Не стал сгущать краски и первый президент КХЛ Александр Медведев, приложивший когда-то руку к известному объединению: «Клуб и общество разберутся сами, я же в их внутренние дела вмешиваться не собираюсь». Тем не менее уже поползли слухи о том, что при определенном раскладе «Динамо» может еще раз пойти по пути слияния и поглощения — на этот раз с подмосковным «Витязем», а возглавят нового гибрида как раз таки Медведев и нынешний патрон подольчан Михаил Головков, занимавший пост президента «Динамо» с 2006-го по 2010-й. Сам Михаил Игоревич эту информацию опроверг, назвав ее бредом.

Хотя бредом следует назвать вообще всю сложившуюся ситуацию, которая напоминает события в ЦСКА в середине 90-х, когда непонятным образом из недр Минобороны вылупилась еще одна армейская команда с приставкой ХК. Чем все закончилось, напоминать, думаю, не нужно.

Очень точно о динамовском конфликте высказался двукратный олимпийский чемпион и спартаковец Борис Майоров: «Людям, которые сейчас не могут или не хотят уступить друг другу, нужно заботиться не о собственных амбициях, а о престиже «Динамо». Ведь вся эта история бьет по имиджу бело-голубых и снижает доверие к хоккейному клубу со стороны игроков и болельщиков».

Но когда мнение болельщиков интересовало высоких начальников?