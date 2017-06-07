Амриева хотя бы током пытали, а кто пытал брянских полицейских? Первая полоса «Новой газеты»
Обзор свежего номера
«Новая газета»редакция
Елена Милашина — о том, как спасали чемпиона мира по боям без правил от чеченских полицейских, объявивших ему кровную месть
Задержание Амриева — результат вендетты, объявленной третьесортным по степени влияния в Чечне кадыровским силовиком. Проблема в том, что российская правоохранительная система цепенеет уже при виде любого чеченца в форме. И этот страх куда сильнее и иррациональнее, чем у чемпиона мира по боям без правил Мурада Амриева
Основываясь на сообщениях от адвокатов, родственников Амриева, сотрудников Комитета по предотвращению пыток, СМИ ведут практически прямую трансляцию, фиксируя удивительный факт: чеченские полицейские непонятно на каких основаниях, не скрывая лиц, фамилий, званий, жестко ссылаясь на приказ чеченского руководства, совершенно открыто пытаются похитить человека на территории другого региона Российской Федерации.
Именно в этот момент Мурад Амриев понимает, что вот он — идеальный момент для побега. Он выходит из здания, подходит к машине своих друзей, садится…
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