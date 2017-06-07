«Вас не спросили!»

В питерское Законодательное собрание внесена поправка к закону «О референдуме Санкт-Петербурга», увеличивающая минимальную численность инициативной группы референдума с 20 до 300 человек. Таким путем единороссы надеются не только не допустить проведения референдума о судьбе Исаакиевского собора, но и вообще «закрыть» нежелательную для них тему.

Нынешняя редакция городского закона, как уже сказано, требует для «запуска» процедуры референдума собрания инициативной группы не менее 20 человек. Сперва документы группы (ходатайство о проведении референдума и протокол собрания) проверяет городская избирательная комиссия. Если она не находит ошибок (главное здесь — правильно указать адреса, дату и место рождения, паспортные данные участников группы), документы передаются в Законодательное собрание. Оно должно решить, можно ли выносить этот вопрос (или вопросы) на референдум — не входят ли они в перечень запрещенных, однозначными ли будут юридические последствия того или иного ответа граждан. Если можно, то инициативная группа идет собирать подписи граждан — для назначения референдума надо собрать их около 70 тысяч.

Но это — в теории. На практике за всю постсоветскую историю Петербурга провести референдум не дали ни разу. Ни по одному вопросу, включая печально известный «Охта-центр» (правда, построить чудовищную башню напротив Смольного собора горожане все же не позволили). Как правило, все блокировалось на дальних подступах — на уровне Горизбиркома, а если его удавалось пройти — за дело брался городской парламент, уверенно признававший вопросы референдума недопустимыми. Или просто «заматывавший» дело — как сейчас с городским референдумом о судьбе Исаакия (отказ ЗАКСа принять какое-либо решение по этому вопросу сейчас оспаривается в суде).

Очевидно, что даже сами попытки проведения референдумов чрезвычайно раздражают петербургское начальство: как правило, на них предлагают вынести достаточно актуальные для горожан вопросы, и отказывая в проведении этих референдумов, начальство представляет себя в крайне неприглядном свете.

Поэтому «референдную» тему решили вообще закрыть — увеличив до 300 человек численность инициативной группы.

Мало того, что провести такое собрание крайне трудно — еще труднее не ошибиться в персональных данных 300 участников (с учетом «человеческого фактора»). И, скорее всего, единороссы полагают, что после принятия таких изменений в закон больше никаких нежелательных для них инициатив не возникнет.

То, что предлагаемая численность абсурдна, понять несложно. Заметим: для того, чтобы выдвинуть инициативу проведения общероссийского референдума, надо собрать в половине регионов инициативные группы числом не менее 100 человек (100, а не 300). В большинстве регионов численность инициативных групп для проведения референдумов установлена в 20 человек (примеры — Карелия, Ростовская, Московская области, Краснодарский край и многие другие). Исключений немного: в Томской области надо собрать 50 человек, в Нижегородской — 100, в Москве — 300, а в Ленинградской области — аж 500 (!). Но все же это исключения.

Для справки: в части 1 статьи 36 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» написано, что «каждый гражданин Российской Федерации или группа граждан, имеющие право на участие в соответствующем референдуме, вправе образовать инициативную группу по проведению референдума в количестве не менее 20 человек, имеющих право на участие в референдуме, для выдвижения инициативы проведения референдума субъекта Российской Федерации». То есть, 20 человек — достаточно? Так и не так: в другой статье того же закона — 14-й, написано, что «количественный состав инициативной группы по проведению референдума субъекта Российской Федерации устанавливается законом субъекта Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 36 настоящего Федерального закона». То есть, с одной стороны, 20 человек достаточно для выдвижения инициативы, с другой — региональные власти могут эту планку как угодно повысить. Теоретически, хоть до 10 тысяч необходимых участников...

Обосновывая необходимость повышения «планки», единороссы, без сомнения, будут говорить, что собрать 20 человек легко, и потому возникают абсурдные темы референдумов — то о «сухом законе», то о полной отмене анонимности в интернете, то об отзыве из ЗАКСа оппозиционных депутатов (в том числе и автора этих строк), борющихся против передачи Исаакия церкви.

Проводить референдумы по последнему вопросу прямо запрещено законом — и как только эта инициатива возникла, оппозиционеры сразу предположили, что ее выдвинули исключительно для того, чтобы ссылаясь на этот абсурдный пример, ужесточить правила проведения референдумов. Что мы сейчас и наблюдаем.

Впрочем, указанная инициатива может выйти единороссам боком. Во-первых, они еще раз покажут себя категорическими противниками любого народовластия. А во-вторых, как показывает реакция разозленных горожан на эту инициативу, собрать 300 человек тоже не будет проблемой.