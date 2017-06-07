Новая газета
История

«Август 1917: государственное совещание и военное выступление генерала Корнилова». Лекция Андрея Зубова

Кафедра истории «Новой газеты» представляет

Фото: "Родина", №3-2008, стр. 23

Политика

Август, пожалуй, был последним месяцем, когда еще можно было остановить скатывание России в пропасть большевизма. Это сознательно или полусознательно понимали многие.

Именно поэтому в Москве было созвано Государственное совещание патриотически мыслившей части русского ведущего слоя.

После Московского совещания произошло военное выступление генерала Корнилова. Но совещание не пришло ни к чему, а Корнилов и его товарищи были арестованы.

Путь в пропасть был открыт. Об этом смотрите в новой лекции профессора Зубова. 

Теги:
революция, история, профессор зубов, лекция

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