«Август 1917: государственное совещание и военное выступление генерала Корнилова». Лекция Андрея Зубова

Август, пожалуй, был последним месяцем, когда еще можно было остановить скатывание России в пропасть большевизма. Это сознательно или полусознательно понимали многие.

Именно поэтому в Москве было созвано Государственное совещание патриотически мыслившей части русского ведущего слоя.

После Московского совещания произошло военное выступление генерала Корнилова. Но совещание не пришло ни к чему, а Корнилов и его товарищи были арестованы.

Путь в пропасть был открыт. Об этом смотрите в новой лекции профессора Зубова.