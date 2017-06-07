История
«Август 1917: государственное совещание и военное выступление генерала Корнилова». Лекция Андрея Зубова
Кафедра истории «Новой газеты» представляет
Фото: "Родина", №3-2008, стр. 23
Андрей ЗубовГлеб Лиманский«Новая газета»
Август, пожалуй, был последним месяцем, когда еще можно было остановить скатывание России в пропасть большевизма. Это сознательно или полусознательно понимали многие.
Именно поэтому в Москве было созвано Государственное совещание патриотически мыслившей части русского ведущего слоя.
После Московского совещания произошло военное выступление генерала Корнилова. Но совещание не пришло ни к чему, а Корнилов и его товарищи были арестованы.
Путь в пропасть был открыт. Об этом смотрите в новой лекции профессора Зубова.