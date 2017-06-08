Что случилось

«Русь сидящая» — проект журналистки Ольги Романовой и Благотворительного фонда помощи осужденным, в рамках которого правозащитники собирают средства и оказывают помощь заключенным и их семьям. Утром 8 июня в московский офис движения заявилась полиция, чтобы провести «осмотр помещений» (так по бумагам называлось то, чем занимались в офисе правозащитников сотрудники полиции).

Координатор «Руси сидящей» Алексей Федяров рассказывал, что сотрудников организации не выпускают из офиса, а обыск проводят оперативники управления по борьбе с экономическими преступлениями. И интересуют их финансовые документы организации.

Обыски продолжались около трех часов. Полиция не стала изымать финансовые документы, компьютеры и другую технику, а забрала только копии бумаг.

Что странно

По словам главы фонда Ольги Романовой, обыски проводили в рамках доследственной проверки о возможном хищении бюджетных средств.

Но в «Руси Сидящей» бюджетных средств и государственных грантов «нет и не было». Фонд существовал и существует исключительно на пожертвования.

Что думают в «Руси сидящей»

Именно поэтому в «Руси сидящей» считают, что обыски связаны с активной деятельностью фонда.

«Я считаю, что это ответочка на то, что мы издали жесткую публикацию о реформе пенитенциарной системы. Вот за это мы и получили сейчас», — сказала Романова.

В последнее время «Русь сидящая занималась разработкой концепции о переходе ФСИН в гражданское ведомство с более прозрачной системой работы.

Дословно

Ольга Романова журналист, обозреватель «Новой газеты», глава фонда «Русь сидящая»

— Я связываю обыски с выходом нашего совместного номера, «Новой газеты» и «Руси сидящей», 24 мая.

Во ФСИН наконец поняли, насколько все это серьезно. Они считали нас мелкими врагами, но после выхода номера с «Новой газетой», мы для них теперь крупные враги. И они считают, что теперь надо на нас нападать.

Наши сотрудники работают с раннего утра. Утром в районе 10 часов пришли 6 человек. Были в масках. Мне тут же наши сотрудники позвонили и сказали, что пришел УБЭП. Я уже выходила из дома с чемоданом, чтобы улетать в отпуск. Соответственно, чемодан поставила и пришла в офис узнать, что тут происходит.

У меня на руках уже есть документы о производстве оперативно-розыскных мероприятий. «По материалам проверки о возможном хищении бюджетных средств», — так написано. Это не обыск, в документах это называется «обследование помещений». Мы добровольно передали им все бухгалтерские документы.