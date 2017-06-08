Эксклюзив на крови
Эксклюзив на крови. Как ТВ ради рейтинга не жалеет ни мать, ни отца, ни композитора Людмилу Лядову
Ирина ПетровскаяОбозреватель «Новой»
Молоденькую девушку, одетую во все черное, била крупная дрожь. Время от времени камера для усиления эффекта специально наезжала на ее ноги и руки, ходившие ходуном. Съемочной группе ток-шоу «Пусть говорят» удалось невероятное: через день после кровавой бойни в Тверской области заполучить в свой эфир единственную свидетельницу произошедшей трагедии, чудом уцелевшую Марина Коныгину. И не просто заполучить, а заставить ее вновь пережить кошмар той ночи, унесшей жизнь близких ей девятерых человек.
Сердобольный ведущий Андрей Малахов, держа ее за руку, предлагал вспомнить, как прекрасно все было еще буквально позавчера: «Мы видим фото вашего любимого человека, который был для вас всем, я знаю, что вы должны были сыграть свадьбу. Вот фотография, где вы счастливы, где вы путешествуете. Вот фотография, сделанная за несколько часов до трагедии,— это ваша 92-летняя бабушка, которая обнимает вашего Славу».
Сладострастное ковыряние палкой в кровоточащей ране принесло свои плоды 3 девушка захлебнулась в рыданиях. По лицу Малахова тоже текли слезы, но он мужественно выуживал из своей героини все новые и новые леденящие кровь подробности: «Паша захрипел», «Веру он добил железным стулом, снеся половину головы», «рядом со Славой валялись мозги, на дорожке увидела чьи-то внутренние органы», «подбежала к лежащему Славе, начала трясти: вставай, вставай, а он холодный, в крови….»
Малахов, обнимая рыдающую девушку: «Давай успокоимся». И после рекламы — уже вполне деловито: «А теперь посмотрим кадры оперативной хроники».
У телевизионщиков это называется «эксклюзив» — плашка с этим словом всю программу висела в углу кадра, напоминая зрителям о редкой удаче, постигшей программу. Именно ради этого вожделенного эксклюзива в студию и привели девушку в состоянии тяжелейшего психического потрясения, которой на самом деле нужна помощь квалифицированных врачей и длительная реабилитация. Но это будет после эфира, потому что телевизионщикам прямо сейчас нужен этот чертов эксклюзив, который утрет носы конкурентам и заставит их кусать от зависти локти.
В качестве эксклюзива годится все, что выходит за рамки нормы. Жертвы насилия — желательно вместе с самими насильниками. Родители, убившие своего ребенка. Знаменитости, у которых обнаружились параллельные семьи и внебрачные дети. Родственники знаменитостей, сражающиеся за их недвижимость.
Несколько лет назад в борьбе за отца убийцы, расчленившего жену и мать своих детей, прямо у дверей завидного героя подрались съемочные группы Первого канала и канала «Россия». Победили малаховские,
и этот несчастный отец в студии «Пусть говорят» рассказывал, каким добрым и хорошим мальчиком рос его сын Леша, в виновность которого он никак не хотел поверить.
Впрочем, и конкурент Малахова Борис Корчевников не дремлет и упорно предъявляет публике свой эксклюзив (пусть он и пожиже будет). В «Прямом эфире» уже второй раз объявляется отец киллера, убившего беглого депутата Вороненкова, и, по официальной версии, погибшего во время задержания. В первый раз он рассказал, что похоронили то ли пустой гроб, то ли гроб совсем с другим человеком. А теперь взволнованный ведущий объявил: «Его сын жив и на днях навещал отца», хотя с предъявлением отца публике вышла незадача: «Он так хотел поделиться своей радостью, что перед самым эфиром перенервничал, но возможно к концу эфира придет в себя».
Чтобы сохранить интригу, зрителям показали кадры с лежащим на гостиничной койке «героем» и хлопочущими над ним медиками. В принципе, одного взгляда на лицо этого человека было достаточно, чтобы понять, чем именно он снимал нервный стресс. Практически не оставалось сомнений и в том, что этому человеку вполне могут являться не только близкие ему люди, ушедшие в мир иной, но и исторические личности, и даже пушистая представительница животного мира, давшая название популярному сорту шоколадных конфет.
Однако не пропадать же «эксклюзиву». И, о, чудо – «мне подсказывают, что отец приходит потихоньку в себя и возможно появится в студии». И появился таки.
«Как вы себя чувствуете?» — поинтересовался Корчевников. «Получшало», — мрачно ответил герой, после чего нанес такой «пурги», в которую трудно поверить и малым детям. Да это и неважно. Важно, что в ожидании его сенсационных откровений зрители досмотрели «Прямой эфир» до конца – пусть потом и отвалились от экрана с чувством глубокого разочарования: «Тьфу на вас».
Зато вскоре зрители обоих каналов были вознаграждены битвой двух «титанов», в которой опять победил сильнейший: Малахов и «Пусть говорят».
Начал Корчевников: «В «Прямом эфире» крик о помощи. Композитор Людмила Лядова, 92-летняя народная артистка СССР исчезла, телефоны молчат… Советскую звезду спасают от молодого опекуна. Он запер ее, никуда не отпускает». На кадрах, явно снятых скрытой камерой, Лядова , недавно перенесшая инсульт, действительно странновато общается с этим «молодым опекуном», забывая его имя и спрашивая, кто он. Какие-то знакомые композитора, поднявшие тревогу, уверяют, что молодой хлыщ якобы нацелился на ее престижную квартиру с центре Москвы — стоимостью в 80 миллионов рублей.
Общественность, конечно, всполошилась — как так? На глазах всего честного народа творится беспредел, и надо срочно положить ему конец и вырвать бедную Лядову из рук злодея и мошенника.
Но тут на арену вышел тяжеловес Андрей Малахов с эксклюзивом противоположного свойства. Композитор Лядова (которую ведущий по-простому назвал «бабушкой») жива-здорова, живет в загородном особняке сына своих давних друзей, как у Христа за пазухой, ее молодой благодетель сидит здесь же в студии и совсем не похож на квартирного мошенника, обирающего старушек. И, наконец, апофеоз: сама Людмила Лядова пожаловала на программу. Она бодра, весела и даже еще выступает с концертами. Занавес.
Как все обстоит на самом деле, мы с тобой, мой приятель-зритель, никогда не узнаем. Потому что им, циничным телевизионным ребятам, сражающимся за рейтинги, важна не истина, а тот самый эксклюзив, ради которого они не пожалеют ни мать, ни отца, ни композитора Лядову, ни девушку с тяжелейшей психической травмой. А народ любит погорячее и потом с энтузиазмом обсуждает увиденное — ведь наблюдать за чужой жизнью гораздо интереснее, чем жить своей. Значит, цель достигнута. Вперед за новым эксклюзивом. Ни дня без «строчки».