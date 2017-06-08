Эксклюзив на крови

Петр Саруханов / «Новая газета»

Молоденькую девушку, одетую во все черное, била крупная дрожь. Время от времени камера для усиления эффекта специально наезжала на ее ноги и руки, ходившие ходуном. Съемочной группе ток-шоу «Пусть говорят» удалось невероятное: через день после кровавой бойни в Тверской области заполучить в свой эфир единственную свидетельницу произошедшей трагедии, чудом уцелевшую Марина Коныгину. И не просто заполучить, а заставить ее вновь пережить кошмар той ночи, унесшей жизнь близких ей девятерых человек.

Сердобольный ведущий Андрей Малахов, держа ее за руку, предлагал вспомнить, как прекрасно все было еще буквально позавчера: «Мы видим фото вашего любимого человека, который был для вас всем, я знаю, что вы должны были сыграть свадьбу. Вот фотография, где вы счастливы, где вы путешествуете. Вот фотография, сделанная за несколько часов до трагедии,— это ваша 92-летняя бабушка, которая обнимает вашего Славу».

Сладострастное ковыряние палкой в кровоточащей ране принесло свои плоды 3 девушка захлебнулась в рыданиях. По лицу Малахова тоже текли слезы, но он мужественно выуживал из своей героини все новые и новые леденящие кровь подробности: «Паша захрипел», «Веру он добил железным стулом, снеся половину головы», «рядом со Славой валялись мозги, на дорожке увидела чьи-то внутренние органы», «подбежала к лежащему Славе, начала трясти: вставай, вставай, а он холодный, в крови….»

Малахов, обнимая рыдающую девушку: «Давай успокоимся». И после рекламы — уже вполне деловито: «А теперь посмотрим кадры оперативной хроники».

У телевизионщиков это называется «эксклюзив» — плашка с этим словом всю программу висела в углу кадра, напоминая зрителям о редкой удаче, постигшей программу. Именно ради этого вожделенного эксклюзива в студию и привели девушку в состоянии тяжелейшего психического потрясения, которой на самом деле нужна помощь квалифицированных врачей и длительная реабилитация. Но это будет после эфира, потому что телевизионщикам прямо сейчас нужен этот чертов эксклюзив, который утрет носы конкурентам и заставит их кусать от зависти локти.

В качестве эксклюзива годится все, что выходит за рамки нормы. Жертвы насилия — желательно вместе с самими насильниками. Родители, убившие своего ребенка. Знаменитости, у которых обнаружились параллельные семьи и внебрачные дети. Родственники знаменитостей, сражающиеся за их недвижимость.

Несколько лет назад в борьбе за отца убийцы, расчленившего жену и мать своих детей, прямо у дверей завидного героя подрались съемочные группы Первого канала и канала «Россия». Победили малаховские,

и этот несчастный отец в студии «Пусть говорят» рассказывал, каким добрым и хорошим мальчиком рос его сын Леша, в виновность которого он никак не хотел поверить.

Впрочем, и конкурент Малахова Борис Корчевников не дремлет и упорно предъявляет публике свой эксклюзив (пусть он и пожиже будет). В «Прямом эфире» уже второй раз объявляется отец киллера, убившего беглого депутата Вороненкова, и, по официальной версии, погибшего во время задержания. В первый раз он рассказал, что похоронили то ли пустой гроб, то ли гроб совсем с другим человеком. А теперь взволнованный ведущий объявил: «Его сын жив и на днях навещал отца», хотя с предъявлением отца публике вышла незадача: «Он так хотел поделиться своей радостью, что перед самым эфиром перенервничал, но возможно к концу эфира придет в себя».

Чтобы сохранить интригу, зрителям показали кадры с лежащим на гостиничной койке «героем» и хлопочущими над ним медиками. В принципе, одного взгляда на лицо этого человека было достаточно, чтобы понять, чем именно он снимал нервный стресс. Практически не оставалось сомнений и в том, что этому человеку вполне могут являться не только близкие ему люди, ушедшие в мир иной, но и исторические личности, и даже пушистая представительница животного мира, давшая название популярному сорту шоколадных конфет.

Однако не пропадать же «эксклюзиву». И, о, чудо – «мне подсказывают, что отец приходит потихоньку в себя и возможно появится в студии». И появился таки.

«Как вы себя чувствуете?» — поинтересовался Корчевников. «Получшало», — мрачно ответил герой, после чего нанес такой «пурги», в которую трудно поверить и малым детям. Да это и неважно. Важно, что в ожидании его сенсационных откровений зрители досмотрели «Прямой эфир» до конца – пусть потом и отвалились от экрана с чувством глубокого разочарования: «Тьфу на вас».

Зато вскоре зрители обоих каналов были вознаграждены битвой двух «титанов», в которой опять победил сильнейший: Малахов и «Пусть говорят».

Начал Корчевников: «В «Прямом эфире» крик о помощи. Композитор Людмила Лядова, 92-летняя народная артистка СССР исчезла, телефоны молчат… Советскую звезду спасают от молодого опекуна. Он запер ее, никуда не отпускает». На кадрах, явно снятых скрытой камерой, Лядова , недавно перенесшая инсульт, действительно странновато общается с этим «молодым опекуном», забывая его имя и спрашивая, кто он. Какие-то знакомые композитора, поднявшие тревогу, уверяют, что молодой хлыщ якобы нацелился на ее престижную квартиру с центре Москвы — стоимостью в 80 миллионов рублей.

Общественность, конечно, всполошилась — как так? На глазах всего честного народа творится беспредел, и надо срочно положить ему конец и вырвать бедную Лядову из рук злодея и мошенника.

Но тут на арену вышел тяжеловес Андрей Малахов с эксклюзивом противоположного свойства. Композитор Лядова (которую ведущий по-простому назвал «бабушкой») жива-здорова, живет в загородном особняке сына своих давних друзей, как у Христа за пазухой, ее молодой благодетель сидит здесь же в студии и совсем не похож на квартирного мошенника, обирающего старушек. И, наконец, апофеоз: сама Людмила Лядова пожаловала на программу. Она бодра, весела и даже еще выступает с концертами. Занавес.

Как все обстоит на самом деле, мы с тобой, мой приятель-зритель, никогда не узнаем. Потому что им, циничным телевизионным ребятам, сражающимся за рейтинги, важна не истина, а тот самый эксклюзив, ради которого они не пожалеют ни мать, ни отца, ни композитора Лядову, ни девушку с тяжелейшей психической травмой. А народ любит погорячее и потом с энтузиазмом обсуждает увиденное — ведь наблюдать за чужой жизнью гораздо интереснее, чем жить своей. Значит, цель достигнута. Вперед за новым эксклюзивом. Ни дня без «строчки».