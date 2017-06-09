В эмиграцию ушли миллиарды. Первая полоса «Новой газеты»

Арнольд Хачатуров — про главный результат борьбы с офшорами: их обладатели перестают быть налоговыми резидентами России

Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» ранее провело опрос 300 состоятельных россиян, согласно которому из-за смены правил 40% решили отказаться от статуса российского налогового резидента, еще 9% перевели активы на родственников-нерезидентов

Есть и вполне легальные операции, проводимые с помощью соглашений об избежании двойного налогообложения. По дивидендам, например, около 75% всех налогов платится по ставке ниже, чем российская, — от 0 до 5%

Когда писался Налоговый кодекс и вводилась плоская ставка в 13%, налоговое резидентство РФ рассматривалось как привилегия. Теперь же люди готовы платить налог по ставке до 30% от российского источника прибыли, чтобы снимать с себя обязательства налоговых резидентов в части декларирования иностранных компаний и доходов

Что еще почитать в номере?



Здесь вы можете полистать свежий номер, а здесь — подписаться на «Новую газету»