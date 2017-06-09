В эмиграцию ушли миллиарды. Первая полоса «Новой газеты»

«Новая газета»редакция
Арнольд Хачатуров — про главный результат борьбы с офшорами: их обладатели перестают быть налоговыми резидентами России
- Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» ранее провело опрос 300 состоятельных россиян, согласно которому из-за смены правил 40% решили отказаться от статуса российского налогового резидента, еще 9% перевели активы на родственников-нерезидентов
- Есть и вполне легальные операции, проводимые с помощью соглашений об избежании двойного налогообложения. По дивидендам, например, около 75% всех налогов платится по ставке ниже, чем российская, — от 0 до 5%
- Когда писался Налоговый кодекс и вводилась плоская ставка в 13%, налоговое резидентство РФ рассматривалось как привилегия. Теперь же люди готовы платить налог по ставке до 30% от российского источника прибыли, чтобы снимать с себя обязательства налоговых резидентов в части декларирования иностранных компаний и доходов
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