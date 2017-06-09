Что изобретет губернатор на велосипеде?

Мы продолжаем рассказ о жизни регионов, где в сентябре пройдут выборы губернаторов — ​и при этом голосование не обещает стать легкой прогулкой для кандидатов от власти. Напомним, что в № 53 «Новой» Илья Азар рассказал, как Свердловская область готовится к противостоянию Евгения Куйвашева и Евгения Ройзмана, а Борис Бронштейн в № 60 описал жизнь Кировской области после ареста Никиты Белых.

Антон Алиханов. Фото: РИА Новости

Парадокс избирательной кампании самого молодого главы региона за всю историю постсоветской России 30-летнего Антона Алиханова состоит в том, что не вполне ясно, кому его «продают» и в чьей кампании он участвует.

В центре внимания

Алиханов был первым элементом кириенковского проекта «Молодые технократы», который, вероятно, должен освежить имидж Владимира Путина в ходе президентской избирательной кампании 2018 года и стать доказательством наличия позитивной кадровой повестки в противовес массовым арестам губернаторов по коррупционным статьям. Как будто под постоянное внимание федеральных телекамер подбирается и команда калининградского губернатора: заместитель по экономике — ​финансовый директор крупнейшей агропромышленной компании России (по версии РА «Эксперт» на основе данных за 2015 год), заместитель по «социалке» — ​помощник «социального» вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец, наконец, заместитель по развитию спорта — ​многократная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко.

На инвестиционном форуме в Сочи Алиханова сажают по правую руку от премьер-министра Дмитрия Медведева и просят выступить с программной речью. Речь получается скомканной и малосодержательной, но Кремль демонстрирует национальному и мировому бизнес-сообществу: «Теперь у нас губернаторы вот такие: молодые, подтянутые, знают английский и шутят смешно».

Неуверенный кандидат

Губернаторская избирательная кампания в области проходит куда менее убедительно, чем выступления Алиханова от имени глав регионов в федеральном эфире. Формально, чтобы принять участие в выборах, ему нужно выдвинуться от партии «Единая Россия». Однако с учетом сравнительно низкой популярности партии власти в области он участвует в праймериз «Единой России», не имея членского билета.

Мотивирует свой статус Алиханов странно: сторонником партии он уже является, а когда станет ее членом, точно не знает.

С самими праймериз ситуация еще более абсурдная: в качестве спарринг-партнера для врио губернатора региональное отделение партии выдвинуло, вероятно, максимально слабого кандидата из всех возможных. 32-летний депутат горсовета Калининграда Алексей Сагайдак за 11 лет работы в представительном органе запомнится разве что своей абсолютной лояльностью главе Калининграда Александру Ярошуку. Такой выбор партии можно объяснить разве что опасениями, что любой из партийцев, имеющих предпринимательский или реальный политический опыт, может чрезмерно удачно выступить на фоне продвигаемого Кремлем «молодого технократа».

В 2015 году в губернаторском внутрипартийном голосовании помимо очевидного лидера и бенефициара процедуры, действующего губернатора Николая Цуканова принимали участие член влиятельного клуба депутатов-застройщиков в горсовете Калининграда, известные в городе бизнесмены, глава одного из промышленно развитых муниципалитетов, а также финансируемый из областного бюджета общественник.

Пик внутрипартийных баталий в Калининграде пришелся на 2012 год. Тогда на участие в праймериз по определению кандидата на пост главы Калининграда, к удивлению действующего градоначальника Александра Ярошука, заявилась одна из самых уважаемых в региональной предпринимательской среде фигур — ​основатель торговой сети «Виктория», сенатор Николай Власенко. Подковерное противостояние закончилось громким самоотводом Власенко.

Внезапный референдум

Через неделю после всероссийской протестной акции Алексея Навального «Он вам не Димон» (не была согласована, но собрала рекордные для по последних лет число участников — ​до тысячи человек) калининградские активисты, симпатизирующие Алиханову, организовали немногочисленный митинг «против коррупции в городе» и «за отставку мэра». Алиханов приехал на него на велосипеде, пообщался с электоратом, а затем оперативно собрал общественно-политический совет, где внес идею проведения референдума против застройки части центра города.

Федеральная пресса сразу обратила внимание на идею с калининградским референдумом, а в области восприняли это предложение как попытку избежать рекордно низкой явки на губернаторских выборах и, соответственно, угрозу их легитимности. Заманивание людей на избирательные участки с предложением проголосовать «за все хорошее, против всего плохого» должно было привести к улучшению результата врио губернатора.

На данный момент не предполагается участие в выборах сколь-нибудь значимого кандидата от оппозиции. Сам же Алиханов не ассоциируется с традиционным российским чиновничеством и внушает надежду. Элиты несколько дезориентированы. Молодой врио заявляет, что слово «договоренности» элитам нужно забыть. При этом проведенное им в конце 2016 года изъятие у муниципалитетов полномочий по выдаче разрешений на строительство начало провоцировать недовольство в значимой для приморского региона строительной отрасли: заявления рассматриваются формально, на 70% обращений в правительство по вопросам строительства приходят отказы. При этом политической фигуры, в которую бы могли инвестировать недовольные, — ​нет. Экс-губернатор Николай Цуканов, несмотря на высокую должность в администрации президента, в последние месяцы сильно потерял во влиянии и очень ограничен в публичности.

Представителем АП скорее выглядит Алиханов, чем Цуканов, занимающийся бюрократической работой, далекой от реальных полномочий. Ранее весьма влиятельный градоначальник Александр Ярошук, получив от Алиханова фактически неограниченный срок мэрских полномочий, сделал ставку на полное содействие московскому технократическому десанту. Иных центров политического влияния в области не сложилось.

Впрочем, местные эксперты обращают внимание на то, что пока кредит доверия, который на сегодня демонстрируют опросы, не трансформируется в желание прийти и проголосовать. Основной кандидат воспринимается как назначенец Кремля, и потенциальный избиратель в происходящем процессе считает себя лишним. К тому же наиболее активный электорат, проголосовавший за Цуканова в 2015 году, фактически оказался обманутым. Он выбрал себе губернатора на 5 лет, а через десять месяцев после выборов Владимир Путин его снял и назначил новых, никому не известных в области людей. В этом смысле референдум был для нынешнего областного руководства как нельзя кстати.

Тем не менее изначально казавшаяся удачной идея с референдумом, видимо, доведена до конца не будет. Алиханов так и не смог назвать вопросы, которые бы он реально хотел на него вынести, — ​идею голосования по поводу застройки частично уже застроенной и частично сейчас застраиваемой территории, очевидно, сочли неудачной.

Сейчас в окружении врио губернатора уже говорят, что вероятность проведения референдума ничтожно мала. Формальная причина — ​отсутствие времени на подготовку процедуры, до этого не проводившейся в Калининграде. Фактически же это может быть связано с тем, что администрация президента, как писали «Ведомости», освободила область от необходимости нагонять явку. Административные методы, подходившие в прежние годы при «народном» кандидате Цуканове, ломают картину прогрессивного обновления под брендом Алиханова. Ухудшение экономической обстановки в области (падение доходов населения в январе-феврале на 7,2%, сокращения занятых в экономике за год на 1,2%) и плановое сокращение социальных расходов заставляет власти действовать тоньше: слишком большая доля населения области регулярно бывает в соседней Польше и имеет представление о том, что такое эффективное государственное управление.

Происходящее в области воспринимается как фактическое введение прямого президентского правления территорией, о котором многие годы в позитивном ключе говорил экс-депутат областной думы Соломон Гинзбург. По иронии судьбы введение данного правления совпало с изгнанием наиболее яркого и активного оппозиционного депутата из областного парламента, работавшего в думе двадцать лет.

Иначе реализовалась и сама концепция Гинзбурга. Он предлагал повысить главу области до уровня замглавы администрации президента. Фактически же получилось, что губернатора понизили до уровня непризнанного сотрудника АП.

Вадим Хлебников,

специально для «Новой»