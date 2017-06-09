«У меня еще есть время жить»
Жанна Иванян, беженка из Баку, 28 лет ждет от правительства жилья, но пока дождалась только иска «о безосновательном обогащении»
Комитет «Гражданское содействие» находится по адресу Москва, Олимпийский проспект, 22. Чтобы до нас добраться, Жанна Петровна Иванян ехала на двух троллейбусах и метро, а потом шла пешком. И что такого? Москва большая. Жанна Петровна одна и ей 90 лет. Она прожила мою жизнь трижды.
Она привезла документы, дождалась очереди и спокойно сказала, что ей нужен адвокат. Мы договорились о том, что я приеду и мы все обсудим.
Конечная остановка троллейбуса, гостиница «Останкино», 3-й корпус. Жанна Петровна встретила меня на ступеньках гостиницы — синяя блузка с шелковым воротничком, нитка жемчуга, серая юбка и туфельки. Маникюр! Безупречно.
«Ловите лифт, Риточка, ловите, а то прождем». И, перегоняя меня, удерживает руками захлопывающиеся дверцы.
Мы поднимаемся на 3-й этаж, там огромный коридор, пахнет «Роллтоном», грязной одеждой и старым пансионатом. Комната 318. Снимаю обувь. Жанна Петровна машет на меня рукой: «Не надо, здесь разуваться не надо, это дома положено, а это… разве это дом».
Мы садимся за стол, и она начинает рассказывать о прошлом, которое так тесно связано с настоящим. Был 1989 год, в Баку началась резня. Армяне, русские, все были под угрозой. Избивали, гнали, издевались над всеми, не делая различий — женщина, ребенок, мужчина. Жанне Петровне было 62 года. Им сказали: все бросайте и садитесь в поезд. Вещей с собой минимум. Она была с сестрой Ниной. Так они ушли из своих квартир навсегда, чтобы поехать в Москву.
«Я была главным бухгалтером в Баку, на рыбокоптильном заводе, 40 лет отработала. Думала, в Москве уже не устроюсь, хотя сил было много, я без дела не привыкла сидеть. Нас всех прямо с поезда собрали на вокзале, а что с нами делать, не знают. Люди напуганы, со своими чемоданами, тряпками. И мы пошли прямо к Кремлю. С плакатами. Там стояли. Ждали. Горбачев тогда дал распоряжение расселить нас по гостиницам. Нас с сестрой отправили в «Останкино». Селили временно, так они говорили, потом, сказали, всем дадут жилье».
«Временно» растянулось на 28 лет. Я осматриваю комнату. Две маленькие кровати, кресло, два стула, столик, стенка и шкаф. В конце комнаты раковина, там же плитка для готовки. Туалет на этаже. «А где душ, Жанна Петровна?» «Душ в подвале, туда добраться — это целое задание. Я когда о своей квартире мечтаю, всегда первое, что представляю, это ванную комнату. Это же чудо — из своей комнаты попасть в ванную».
К ней на руки запрыгивает кошка Сима: «Моя любимая контрабанда, — шепчет кошке на ухо и продолжает: — В 2002 году гостиница «Останкино» перестала быть государственной. Новые хозяева стали к нам приходить, требовать, чтобы мы платили за проживание. Мы им объясняли, что нас сюда правительство поселило, что у нас документ есть об этом. Когда государство гостиницу передавало частникам, им сказано было: «Вы берете гостиницу с обременением». Они согласились. А в 2003-м мне выдали паспорт российский, назначили пенсию. В регистрации, правда, отказали. Но мы верили тогда, всё ждали переселения».
Решением Бутырского районного суда от 30 мая 2006 года АО «Гостиница Останкино» было отказано в иске о выселении из занимаемого помещения вынужденных мигрантов из Азербайджана. Мотивировка: эти помещения они занимают по решению правительства Москвы.
...Главным бухгалтером Жанна Петровна работала в Москве 26 лет. В Центре содействия реформе уголовного правосудия. На пенсию вышла год назад, в 89.
— Знаете, милая, что самое противное? Выходишь с работы, все домой идут, а ты снова в учреждение.
Директора гостиницы сменялись, но все относились к своим постояльцам по-человечески. Понимали — люди пожилые, им и так в жизни досталось. В 2016 году директором стал Сергей Липовой. Отставной генерал-майор со всей военной хваткой взялся за неудобных жильцов. Сначала просто требовал платить за комнаты, потом стал отключать свет и, наконец, подал в суд. В гостинице беженцы из Баку занимают всего 4 номера. Идти им некуда, платить нечем, согласно распоряжению правительства Москвы от 31 декабря 2003 года «О проживании отдельных категорий граждан», жить в своих комнатах безвозмездно они имеют полное право. Но на Сергея Анатольевича эти аргументы не действуют.
В 2017 году АО «Гостиница Останкино» обратилось в суд с иском к Иванян Жанне Петровне «О взыскании неосновательного обогащения за период с 1 мая 2013 года по 30 апреля 2016 года». Дело № 33–13256. Останкинский суд под председательством судьи Сурниной М.В. 6 апреля 2017 года постановил, что Жанна Петровна должна выплатить истцу 66 910 рублей за пользование коммунальными ресурсами. Сказано также, что ответчица каких-либо расходов, связанных с проживанием в принадлежащем истцу помещении и с пользованием сопутствующими такому проживанию услугами, не несла и тем самым сберегла свое имущество (денежные средства) за счет истца, который нес расходы. Такое сбережение имущества является неосновательным обогащением. С 2012 года каждый месяц Жанна Петровна исправно платила 1000 рублей за воду и электричество. Этот факт судью не заинтересовал.
Директор гостиницы Сергей Липовой подтверждает, что на территории гостиницы «Останкино» проживает три семьи с таким же статусом, как у Жанны Петровны. По его словам, администрация неоднократно обращалась в правительство Москвы, жилищный комитет с запросами и просьбами расселить проживающие в гостинице семьи: «Везде мы получаем отписки — дело рассматривается, граждане поставлены в очередь на улучшение жилищных условий и так далее… У самих жильцов никаких документов, кроме постановления Моссовета о «временном проживании», нет. Договариваться с нами, банально платить за коммунальные услуги и вступать хоть в какой-то диалог они категорически отказываются. С 2003 года они стали гражданами России, а значит, утратили статус беженцев и обязаны жить по законам РФ, а они кричат, что они беженцы, что все им должны. Мы подали в суд и потребовали только соблюдения закона, оплаты коммунальных услуг. Никто их выселять никуда не собирается, мы постоянно пытаемся добиться от города, чтобы их расселили, но там ни у кого руки до них не доходят».
Руководитель «Гражданского содействия» Светлана Ганнушкина комментирует ситуацию так: «Армяне из Баку, это первая волна беженцев, которой мы занимаемся, большая их часть получила гражданство в 2003 году, но не получила жилье до сих пор. Это не вина гостиниц, это — нерешенная проблема государства. Некоторые гостиницы купили этим семьям квартиры и не стали ждать помощи от правительства, но они не обязаны это делать».
Комитет «Гражданское содействие» предоставил Жанне Петровне адвоката, который будет подавать апелляцию на решение суда и пытаться добиться отмены взыскания долга по коммунальным платежам. В 2006 году Бутырский суд постановил, что Жанна Петровна имеет право проживать в «Останкино». Когда гостиница переходила из государственной собственности в частную, владельцы получили налоговые льготы, так как приобрели собственность «с обременением» в виде проживающих там семей беженцев.
Кроме того, мы намерены разобраться, почему люди, которые почти 30 лет живут в гостиницах Москвы и уже давно должны были получить собственное жилье, так его и не получили. Жанна Петровна поставлена в очередь на улучшение жилищных условий в 2006 году, на данный момент ее номер в очереди 72 000. Но она определена в группу «нуждающихся в улучшении жилищных условий» вместо «выдачи жилья отельным категориям граждан», то есть даже если Жанна Петровна дождется своей очереди, жилье она не получит, так как не соответствует категории, в которой стоит.
— Я понимаю, чего они ждут: естественного разрешения вопроса, так сказать. Мне ведь уже много лет. Но я все равно надеюсь.
Комитет «Гражданское содействие» помогает тем, кого раньше называли «особая категория граждан». Категория, которая никуда не вписывается, категория, которой как будто и нет вовсе. А люди — есть. И мы боремся за них. Без помощи государства, существуя только на благотворительные пожертвования. Сейчас идет очень важная для нашей организации кампания по сбору средств для покупки еды и медикаментов для детей беженцев. Поддержать ее можно здесь.
А это ссылка на наш сайт, где можно пожертвовать любую сумму на нашу работу (юристы, психологи, медицинские и социальные работники).
Рита Вестфалл —
специально для «Новой»