«У меня еще есть время жить»

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Комитет «Гражданское содействие» находится по адресу Москва, Олимпийский проспект, 22. Чтобы до нас добраться, Жанна Петровна Иванян ехала на двух троллейбусах и метро, а потом шла пешком. И что такого? Москва большая. Жанна Петровна одна и ей 90 лет. Она прожила мою жизнь трижды.

Она привезла документы, дождалась очереди и спокойно сказала, что ей нужен адвокат. Мы договорились о том, что я приеду и мы все обсудим.

Конечная остановка троллейбуса, гостиница «Останкино», 3-й корпус. Жанна Петровна встретила меня на ступеньках гостиницы — ​синяя блузка с шелковым воротничком, нитка жемчуга, серая юбка и туфельки. Маникюр! Безупречно.

«Ловите лифт, Риточка, ловите, а то прождем». И, перегоняя меня, удерживает руками захлопывающиеся дверцы.

Мы поднимаемся на 3-й этаж, там огромный коридор, пахнет «Роллтоном», грязной одеждой и старым пансионатом. Комната 318. Снимаю обувь. Жанна Петровна машет на меня рукой: «Не надо, здесь разуваться не надо, это дома положено, а это… разве это дом».

Мы садимся за стол, и она начинает рассказывать о прошлом, которое так тесно связано с настоящим. Был 1989 год, в Баку началась резня. Армяне, русские, все были под угрозой. Избивали, гнали, издевались над всеми, не делая различий — ​женщина, ребенок, мужчина. Жанне Петровне было 62 года. Им сказали: все бросайте и садитесь в поезд. Вещей с собой минимум. Она была с сестрой Ниной. Так они ушли из своих квартир навсегда, чтобы поехать в Москву.

«Я была главным бухгалтером в Баку, на рыбокоптильном заводе, 40 лет отработала. Думала, в Москве уже не устроюсь, хотя сил было много, я без дела не привыкла сидеть. Нас всех прямо с поезда собрали на вокзале, а что с нами делать, не знают. Люди напуганы, со своими чемоданами, тряпками. И мы пошли прямо к Кремлю. С плакатами. Там стояли. Ждали. Горбачев тогда дал распоряжение расселить нас по гостиницам. Нас с сестрой отправили в «Останкино». Селили временно, так они говорили, потом, сказали, всем дадут жилье».

«Временно» растянулось на 28 лет. Я осматриваю комнату. Две маленькие кровати, кресло, два стула, столик, стенка и шкаф. В конце комнаты раковина, там же плитка для готовки. Туалет на этаже. «А где душ, Жанна Петровна?» «Душ в подвале, туда добраться — ​это целое задание. Я когда о своей квартире мечтаю, всегда первое, что представляю, это ванную комнату. Это же чудо — ​из своей комнаты попасть в ванную».

К ней на руки запрыгивает кошка Сима: «Моя любимая контрабанда, — ​шепчет кошке на ухо и продолжает: — ​В 2002 году гостиница «Останкино» перестала быть государственной. Новые хозяева стали к нам приходить, требовать, чтобы мы платили за проживание. Мы им объясняли, что нас сюда правительство поселило, что у нас документ есть об этом. Когда государство гостиницу передавало частникам, им сказано было: «Вы берете гостиницу с обременением». Они согласились. А в 2003-м мне выдали паспорт российский, назначили пенсию. В регистрации, правда, отказали. Но мы верили тогда, всё ждали переселения».

Решением Бутырского районного суда от 30 мая 2006 года АО «Гостиница Останкино» было отказано в иске о выселении из занимаемого помещения вынужденных мигрантов из Азербайджана. Мотивировка: эти помещения они занимают по решению правительства Москвы.

...Главным бухгалтером Жанна Петровна работала в Москве 26 лет. В Центре содействия реформе уголовного правосудия. На пенсию вышла год назад, в 89.

— Знаете, милая, что самое противное? Выходишь с работы, все домой идут, а ты снова в учреждение.

Директора гостиницы сменялись, но все относились к своим постояльцам по-человечески. Понимали — ​люди пожилые, им и так в жизни досталось. В 2016 году директором стал Сергей Липовой. Отставной генерал-майор со всей военной хваткой взялся за неудобных жильцов. Сначала просто требовал платить за комнаты, потом стал отключать свет и, наконец, подал в суд. В гостинице беженцы из Баку занимают всего 4 номера. Идти им некуда, платить нечем, согласно распоряжению правительства Москвы от 31 декабря 2003 года «О проживании отдельных категорий граждан», жить в своих комнатах безвозмездно они имеют полное право. Но на Сергея Анатольевича эти аргументы не действуют.

В 2017 году АО «Гостиница Останкино» обратилось в суд с иском к Иванян Жанне Петровне «О взыскании неосновательного обогащения за период с 1 мая 2013 года по 30 апреля 2016 года». Дело № 33–13256. Останкинский суд под председательством судьи Сурниной М.В. 6 апреля 2017 года постановил, что Жанна Петровна должна выплатить истцу 66 910 рублей за пользование коммунальными ресурсами. Сказано также, что ответчица каких-либо расходов, связанных с проживанием в принадлежащем истцу помещении и с пользованием сопутствующими такому проживанию услугами, не несла и тем самым сберегла свое имущество (денежные средства) за счет истца, который нес расходы. Такое сбережение имущества является неосновательным обогащением. С 2012 года каждый месяц Жанна Петровна исправно платила 1000 рублей за воду и электричество. Этот факт судью не заинтересовал.

Директор гостиницы Сергей Липовой подтверждает, что на территории гостиницы «Останкино» проживает три семьи с таким же статусом, как у Жанны Петровны. По его словам, администрация неоднократно обращалась в правительство Москвы, жилищный комитет с запросами и просьбами расселить проживающие в гостинице семьи: «Везде мы получаем отписки — ​дело рассматривается, граждане поставлены в очередь на улучшение жилищных условий и так далее… У самих жильцов никаких документов, кроме постановления Моссовета о «временном проживании», нет. Договариваться с нами, банально платить за коммунальные услуги и вступать хоть в какой-то диалог они категорически отказываются. С 2003 года они стали гражданами России, а значит, утратили статус беженцев и обязаны жить по законам РФ, а они кричат, что они беженцы, что все им должны. Мы подали в суд и потребовали только соблюдения закона, оплаты коммунальных услуг. Никто их выселять никуда не собирается, мы постоянно пытаемся добиться от города, чтобы их расселили, но там ни у кого руки до них не доходят».

Руководитель «Гражданского содействия» Светлана Ганнушкина комментирует ситуацию так: «Армяне из Баку, это первая волна беженцев, которой мы занимаемся, большая их часть получила гражданство в 2003 году, но не получила жилье до сих пор. Это не вина гостиниц, это — ​нерешенная проблема государства. Некоторые гостиницы купили этим семьям квартиры и не стали ждать помощи от правительства, но они не обязаны это делать».

Комитет «Гражданское содействие» предоставил Жанне Петровне адвоката, который будет подавать апелляцию на решение суда и пытаться добиться отмены взыскания долга по коммунальным платежам. В 2006 году Бутырский суд постановил, что Жанна Петровна имеет право проживать в «Останкино». Когда гостиница переходила из государственной собственности в частную, владельцы получили налоговые льготы, так как приобрели собственность «с обременением» в виде проживающих там семей беженцев.

Кроме того, мы намерены разобраться, почему люди, которые почти 30 лет живут в гостиницах Москвы и уже давно должны были получить собственное жилье, так его и не получили. Жанна Петровна поставлена в очередь на улучшение жилищных условий в 2006 году, на данный момент ее номер в очереди 72 000. Но она определена в группу «нуждающихся в улучшении жилищных условий» вместо «выдачи жилья отельным категориям граждан», то есть даже если Жанна Петровна дождется своей очереди, жилье она не получит, так как не соответствует категории, в которой стоит.

— Я понимаю, чего они ждут: естественного разрешения вопроса, так сказать. Мне ведь уже много лет. Но я все равно надеюсь.

Комитет «Гражданское содействие» помогает тем, кого раньше называли «особая категория граждан». Категория, которая никуда не вписывается, категория, которой как будто и нет вовсе. А люди — ​есть. И мы боремся за них. Без помощи государства, существуя только на благотворительные пожертвования. Сейчас идет очень важная для нашей организации кампания по сбору средств для покупки еды и медикаментов для детей беженцев. Поддержать ее можно здесь.

А это ссылка на наш сайт, где можно пожертвовать любую сумму на нашу работу (юристы, психологи, медицинские и социальные работники).

Рита Вестфалл —

специально для «Новой»