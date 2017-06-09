ОВД или кошелек?

Дорогие друзья!

В декабре 2015 года четверо из нас — ​Олег Басилашвили, Владимир Войнович, Александр Городницкий и Юлий Ким — ​обратились к вам за помощью. Мы попросили вас переводить деньги на специально открытый для этого Леонидом Гозманом Яндекс.Кошелек, чтобы эти средства использовались для оказания экстренной юридической помощи задержанным на массовых мероприятиях.

Откликнулось тысяча семьсот шестьдесят восемь человек, которые совместно собрали миллион семьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот рублей. Леонид Гозман совместно с «Русью Сидящей», ОВД-Инфо и рядом других организаций управлял вашими деньгами честно и квалифицированно. Непосредственная юридическая помощь была оказана 184 задержанным — ​у них был адвокат, само присутствие которого снижает вероятность унижения и физического насилия, они получали квалифицированные рекомендации, и, в конце концов, им было не так страшно. В подавляющем большинстве случаев адвокатам удавалось добиться либо освобождения без какого-либо наказания, либо заменить казавшийся неизбежным арест небольшим штрафом. Еще несколько сот человек, отпущенных без составления протокола, знали, что адвокат готов им помочь, если возникнет такая необходимость. Спасибо вам всем.

К сожалению, ваша помощь необходима снова — ​деньги закончились, а впереди новые массовые акции. Вы все знаете о массовых задержаниях 26 марта в Москве и в ряде других городов. Скорее всего, это не конец — ​задержания будут продолжаться. Люди, виновные лишь в том, что они воспользовались своим конституционным правом на мирный протест, люди, говорящие о проблемах каждого из нас, будут доставляться в полицию. Без адвокатов с ними там может произойти все что угодно.

Помогите им. Мы вновь просим вас переводить деньги на Яндекс.Кошелек Леонида Гозмана номер 410013558800615. Любая переведенная вами сумма — ​и акт гражданской солидарности, и спасение человеческого достоинства, свободы или даже жизни человека.

7 июня 2017 года,

Олег Басилашвили,

Владимир Войнович,

Александр Городницкий,

Юлий Ким,

Андрей Макаревич