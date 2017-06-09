Победам будет рад «Ахмат»

Теперь биться со «Спартаком» и ЦСКА собирается «Ахмат». Наверное, не нужно объяснять, что «ньюнейм» будет дано в честь бывшего президента Чечни. Как известно, еще весной отдельные болельщики команды обратились к совету директоров с просьбой совершить третью «реинкарнацию» (с 1946-го по 1948-й грозненская «банда» именовалась «Динамо», с 1948-го по 1958-й — ​«Нефтяником»). Свою позицию они объяснили тем, что в республике уже давно существует сеть клубов «Ахмат» по различным видам спорта, а также напомнили про то, что именно Ахмат-Хаджи Кадыров в свое время сыграл огромную роль в возрождении «Терека».

Высокое начальство с доводами фанатов согласилось, и хотя формально такой шаг еще необходимо утвердить у нынешнего главы Чечни и по совместительству почетного президента клуба Рамзана Кадырова, нет сомнений, что дело это решенное. И «Ахмат-Арена» уже ждет футболистов «Ахмата», которым, как мне кажется, придется куда труднее в психологическом плане. Ведь сражаться за честь исторической личности, да еще на Кавказе — ​это требует дополнительных душевных сил.

Поклонники же других команд считают, что такое откровенное переименование — ​это, мягко говоря, перебор, и подобные политические ярлыки сегодня просто неуместны.

«Новая» же решила окунуться в историю и посмотреть, в честь каких государственных деятелей и прочих героев минувших дней раньше называли себя спортивные (прежде всего футбольные) клубы.

Московский «Спартак» не включить в этот список нельзя. Хотя бы из-за красивой легенды. Чего греха таить, многие считают, что Николай Старостин выбрал имя «Спартак» после того, как прочел произведение Рафаэлло Джованьоли. Патриарх, конечно, с романом был знаком, но будущую вывеску для народной команды он присмотрел отнюдь не в библиотеке. А в Германии, где в составе сборной Москвы он играл против спортсменов-рабочих, объединенных в клуб «Спартак» (в начале ХХ века в Германии Спартакусбундом называлась марксистская организация, куда входили, в частности, Роза Люксембург и Карл Либкнехт). Короче, если здесь и есть налет гладиаторства, то очень небольшой. Хотя байка о Николае Петровиче, книге и восстании, конечно, жизнеутверждающая и во всех энциклопедиях зафиксированная.

В 30-х годах прошлого века в Ленинграде существовала команда «Сталинец», представлявшая завод имени И.В. Сталина. Жизнь этого коллектива оказалась не очень продолжительной. Однако в 1939 году ребята даже добрались до финала Кубка СССР.

40 лет назад в Уфе чем-то не угодил властям футбольный клуб «Строитель», который решили «переформатировать» в… «Гастелло». С чем это было связано — ​загадка. Предположу, что в 1977 году отмечалось 70-летие со дня рождения легендарного летчика, Героя Советского Союза. Вот и решили, возможно, таким образом на периферии по-спортивному увековечить Николая Францевича. Как бы то ни было, но под такой «шапкой» (а также под названием «СК имени Н. Гастелло») команда выступала во второй лиге, а затем и в первой — ​до конца 1992 года. А потом опять последовали переименования, уже не имевшие ничего общего с самолетами и подвигами, и — ​тихая кончина.

А вот хоккейная дружина «Салават Юлаев», основанная в 1961 году, здравствует в Башкортостане и по сей день, прославляя национального героя, одного из участников Крестьянской войны 1773–1775 гг., сподвижника Емельяна Пугачева и поэта-импровизатора.

Ледовых рыцарей из Казани окрестили «барсами» только в 1995 году, а до этого более трех десятилетий первый обладатель Кубка Гагарина «подписывался» как «СК имени Урицкого». Моисей Соломонович (1873–1918), председатель Петроградской ЧК, о такой славе и не мечтал…

А как нарекли при рождении самый известный на сегодня клуб Боливии? Правильно — ​«Боливар». И виновен в этом, естественно, Симон Боливар (1783–1830), генерал и президент Великой Колумбии.

В Болгарии тоже не прошли мимо революционеров и борцов за светлое будущее. ПФК «Левски» назван в честь политического деятеля и участника национально-освободительного движения Васила Левского (1837–1873). Имя его друга, национального героя и поэта Христо Ботева (1848–1876), написавшего стихотворение на смерть «Апостола свободы», носят сразу два клуба — ​ФК «Ботев» из Пловдива и ОФК «Ботев» из Враца.

Команда, названная в честь драматурга и поэта, есть и в Португалии. Жил Висенте (1465–1536), служивший при дворе королей Мануэла I и Жуана III и сочинявший пьесы, наверняка и не предполагал, что образованный в XX веке (1924) клуб из Барселуша будет нести в массу поэзию футбола под его фамилией. Идея принадлежит четырем друзьям, пинавшим по вечерам мячик неподалеку от городского театра.

В Бразилии одной из самых популярных команд является «Васко да Гама», на эмблеме которой, как нетрудно догадаться, красуется каравелла. За клуб великого мореплавателя в разное время играли такие звезды, как Вава, Бебето и Ромарио…

В Голландии в 1896 году был образован клуб «Тилбюргия». Однако через 24 месяца он превратился в «Виллем II». Закоперщики, как вы понимаете, отдали дань уважения королю Нидерландов и великому герцогу Люксембургскому. Кстати, в 1816 году в Петербурге Виллем Фредерик Георг Лодевейк сочетался браком с сестрой Александра I, великой княжной Анной Павловной. К приезду принца юный Пушкин сочинил на заказ стихи «Принцу Оранскому». …А сам клуб после войны дважды завоевывал титул чемпиона. След в делах «королевского» коллектива оставил и россиянин Дмитрий Шуков, наколотивший за «трехцветных» 25 мячей.

В Германии клуб из Йены, ведущий свою историю с 1903 года, менял свое «заглавие» много раз, пока в 1966-м окончательно не остановился на первоначальном варианте — ​«Карл Цейсс». А как иначе, если в этом местечке знаменитый на всю планету немецкий инженер и производитель оптики Карл Фридрих Цейсс (1816–1888) открыл свое дело. К слову, эта команда известна в нашей стране тем, что в финале Кубка Кубков‑1981 уступила тбилисскому «Динамо».