Саксофон на Маросейке

…Приглушенный свет. На сцене — гитарист, ударник, басист. В центре — немолодой человек с саксофоном. Все очень камерно, а страсти в зале бушуют, как на концертах мега-рок-звезд…

Этот клуб существовал с мая 2012 года, когда в спорткомплексе «Олимпийский» стали давать концерты лучшие музыканты страны, гастролировать мировые звезды импровизационной музыки, проводиться благотворительные концерты и фестивали. Отменные фьюжн, фанк, world music, фламенко, блюз, фри-джаз. И из раза в раз музыканты приветствовали полтора десятка слушателей словами «мы рады, что в зале больше людей, чем на сцене». Место было совсем непроходным, но там жил дух музыки.

Алексей Козлов композитор, саксофонист, президент Клуба:

— Клуб достиг успеха благодаря прямым трансляциям, его узнали во многих странах, и не только среди русскоговорящих. Кроме того — и я сам не знал этого — мы выяснили, что в нашей стране много талантливейших исполнителей. Многих знали за рубежом, а у нас не обращали внимания. Клуб позволил обнаружить колоссальное богатство современной российской культуры, и теперь мы устраиваем и фестивали национальной музыки, мастер-классы и много чего еще. Это даже не клуб, а культурно-просветительский центр, который работает семь дней в неделю. У нас сформировалась своя аудитория, и еще важная деталь — к нам водят маленьких детей родители, которые понимают, что ребенка с детства нужно приучать к хорошей музыке.

Несмотря на это, владельцы прежнего помещения в «Олимпийском» полгода назад просто выдворили Клуб на улицу, не дав отработать уже запланированные концерты.

Но музыканты не сомневались, что дело продолжится, найдутся люди, которые отдают себе отчет, кто такой Алексей Козлов для нашей культуры.

Араик Акопян арт-директор, один из создателей Клуба Алексея Козлова:

— В первый же день переговоров с ребятами из Pub Life Group я сказал, что планы самые амбициозные: либо делаем лучшее музыкальное место в Москве, стране, мире, либо не делаем ничего, все остальное неинтересно. И мы тут же поняли друг друга, договорились о том, что Клуб будет держать марку места, где звучит только стоящая музыка, какой бы стиль она ни представляла.

Сергей Шанин совладелец компании, которая приютила Клуб:

— Вообще-то говоря, мы не разливаем просто пиво и не жарим просто крылышки — каждый наш проект мы стараемся делать немножечко театром. В одном из наших пабов — кабаре, другой регулярно выбирает знаменитый артист для выступлений и так далее. В каждом — своя история.

Теперь у нового Клуба место на одной из самых оживленных улиц, великолепный бар, свет, звук и старая, проверенная команда профессионалов. Главное, чтобы сюда переместился тот самый дух и больше ни один из музыкантов не испытывал несправедливости полупустого зала.

Сергей Мец