Не террорист, а хулиган

В ночь на 8 июня, в 00.05, в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о взрыве на территории посольства США в Украине. Наутро большинство информационных агентств и телеканалов сообщали о ЧП, не скупясь на суровые глаголы: «прогремел взрыв».

Посольство США в Украине находится в Шевченковском районе Киева, достаточно далеко от центра города, в парковой зоне, на пересечении улиц Сикорского и Жамбыла Жабаева. На улице Жамбаева расположилось и посольство Казахстана. Через дорогу от американцев, со стороны северного крыла здания и традиционной зеленой лужайки со стелой, стоят многоэтажки престижного, благодаря такому соседству, жилого комплекса «Зеленый остров». Вся территория прекрасно освещена — фонари на каждом шагу, и более чем «прозрачна». Камеры наблюдения по периметру диппредставительства дополняют камеры наблюдения на домах «Зеленого острова» и на круглосуточном супермаркете, что в первом этаже одного из зданий. Взрывоопасный предмет бросили именно со стороны лужайки…

Примечательно, что дальше улица Жабаева теряет свою респектабельность и превращается в жилмассив, где облупленные пятиэтажки соседствуют с общагами, а освещения практически нет.

Наутро Сергей Князев, глава Нацполиции Украины, сообщая прессе о случившемся, уточнил: ни сотрудники, ни имущество посольства США не пострадали. Князев проинформировал, что по факту произошедшего начато уголовное производство по части 1 статьи 258 УК Украины (террористический акт.) Было продемонстрировано видео: как ночью на место преступления прибывают следственно-оперативные группы районного и главного управления полиции, машины взрывотехнической службы и скорой помощи, лужайку затягивают по краю красно-белой лентой, как при оформлении ДТП, как силовики останавливают редкие автомобили, проезжающие мимо, и опрашивают водителей. На видео заметно, что в домах еще светятся окна, то есть, жильцы тоже могут выступить в качестве потенциальных свидетелей. Следователи получили разрешение работать и на территории дипмиссии, не заходя в само здание, вместе с охраной посольства искать вещдоки — остатки взрывного устройства.

Еще Князев объявил: предпринимаются дополнительные меры обеспечения безопасности посольства. На практике это выразилось в следующем. Отрезок улицы Сикорского патрулировал микроавтобус «Фольскваген» с бойцами Нацгвардии, со стороны улицы Жамбаева встало несколько полицейских, нацгвардейцев и оперативников в штатском. Охрану входа в посольство также усилили несколькими вооруженными нацгвардейцами. Параллельно с Нацполицией, ввиду исключительной серьезности инцидента, расследованием занялись прокуратура Киева и СБУ, о чем дала знать через Фейсбук пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. «О ходе расследования СБУ будет информировать общественность», — пообещала она.

Оперативно последовала реакция МИДа Украины. « Решительно осуждаем террористический акт на территории посольства США в Киеве, который мог нанести вред жизни и здоровью сотрудников диппредставительства», — написала в своем Твиттере спикер министерства иностранных дел Марьяна Беца.

В Раде, где как раз собирались голосовать за закон, подтверждающий стремление Украины вступить в НАТО, дурную новость восприняли как угрозу стратегическому партнерству. И даже не сомневались в том, кто стоит за терактом. Антон Геращенко, народный депутат и внештатный советник министра внутренних дел, давал в кулуарах комментарии ведущим телеканалам: «Около часа ночи пока неизвестное лицо бросило гранату, взрывное устройство на территорию посольства США… Моя личная версия, что мотивы этой провокации точно такие же, как и выстрелы по консульству Польши в Луцке, как организация фейковых акций протестов якобы поляков, якобы болгар. Думаю, в конечном итоге это сделали по заданию из Российской Федерации. Цель — хорошо взбаламутить информационное пространство, попасть на мировые ленты новостей, сказать, что в Киеве небезопасно», — утверждал Геращенко. «Других мотивов я не вижу».

Спустя несколько часов ситуация на месте происшествия несколько прояснилась. Свидетели показали: в полночь у посольства ничего не «прогремело» , но были слышны два хлопка, похожие на разрывы петард, отчего сработала сигнализация припаркованных неподалеку машин. Как рассказал «Новой» источник в силовых органах, на газоне посольства, недалеко от флагштока, осталось выжженное пятно, а фрагмент зажигательного устройства, предположительно — самодельной светошумовой гранаты, нашли в траве за несколько метров. Источник говорит, что видеокамеры наблюдения зафиксировали человека, который бросил взрывоопасный предмет. Эту съемку американцы уже передали уже украинским правоохранителям.

Посольство сделало официальное заявление, снижая градус страстей: «В настоящее время мы не рассматриваем этот инцидент как террористический акт. Работа посольства продолжается в обычном режиме».

Потому к середине дня глава Нацполиции Сергей Князев откорректировал собственные слова, произнесенные утром : « Предмет, который бросили на территорию посольства, не мог причинить никому вреда. В связи с этим принято решение об окончательной квалификации данного события как злостное хулиганство». Теперь силовики ищут не террориста, а гражданина , который нарушил часть 4 статьи 296 УК Украины.