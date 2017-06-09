Судьба «брексита» в тумане

Расчет премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на укрепление позиций перед переговорами о выходе страны из Евросоюза не оправдался. Вместо этого в результате состоявшихся в четверг досрочных парламентских выборов под вопросом оказалось политическое будущее самой Мэй.

«Раненая», как ее назвали британские СМИ, Мэй заявила в пятницу утром, что останется на посту и будет бороться дальше, несмотря на потерю консерваторами мест в парламенте. Ее оппонент, лидер лейбористов Джереми Корбин, считает, что она должна уйти. Лейбористы заявили о своей готовности сформировать правительство меньшинства.

Перед началом переговоров с Брюсселем, которое намечено на 19 июня, неясно, каким будет британское правительство и, следовательно, «брексит».

В ЕС тоже не радуются. Проблема Лондона может обернуться отсрочкой переговоров или их провалом.

«Нам нужно правительство (Великобритании), которое может действовать, — прокомментировал ситуацию комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер, выступая по радио Deutschlandfunk. — Если партнер на переговорах слабый, то они обернутся плохо для обеих сторон».

Парламентские выборы в Великобритании проводятся по принципу «победитель получает все». Каждый член парламента представляет один из 650 избирательных округов, в котором он одержал победу. Чтобы сформировать правительство, партия должна набрать простое большинство мест в палате общин — 326. В предыдущем составе у Терезы Мэй было было всего на 12 мест больше половины.

Объявляя о досрочных выборах, она хотела укрепить свой мандат, чтобы иметь больше свободы действий на переговорах о «брексите». Результат оказался противоположным: ее позиции ослабли.

Из определившихся к утру пятницы 643 мест мест у консерваторов вместо нынешних 338 будет только 313. Лейбористы, рейтинг которых перед выборами рванул вверх и которые даже надеялись на победу, увеличили свое представительство в ассамблее (260). Как отмечается, за счет активности молодых избирателей. Националисты из Партии независимости Соединенного Королевства потеряли свое единственное место.

Страна получает т.н. «подвешенный парламент», а судьба нового правительства зависит от сговорчивости парламентских партий.

Неожиданно главной темой предвыборной кампании в последние две недели стала безопасность. Страну потрясли теракты в Манчестере и Лондоне, из-за которых многие британские политики предлагали перенести выборы.

Теракты не только отвлекли от «брексита», но и ударили по шансам Мэй. Буквально за несколько часов до открытия избирательных участков британские СМИ напомнили, что именно она в бытность министром внутренних дел урезала на 20 тысяч численность полиции. Перед выборами же пыталась играть роль «железной леди», обещая закрутить гайки, даже в ущерб правам человека. Какой Мэй верить?

А из Брюсселя лидеры двух фракций Европарламента, христианский демократ Манфред Вебер и либерал Ги Верхофстадт, отметили, что слабость взаимодействия британских спецслужб с коллегами из других стран ЕС мешает бороться с терроризмом. Перед лондонским терактом итальянские власти предупреждали британцев, что одного из его авторов задерживали в Болонье при попытке отправиться в Сирию. В Лондоне пропустили мимо ушей. Если сейчас взаимодействие слабое, то что будет после выхода страны из ЕС?

В условиях усиленных мер безопасности избирательные участки открытылись в четверг в семь утра и закрылись в десять вечера. Телеканалы ВВС и Sky News вели репортажи в прямом эфире, а вечером и всю ночь считали и экстраполировали данные эксит-полов. Ведущие ВВС Дэвид Димблеби, Мишал Хусейн, Эмили Мэйтлис, Джереми Вайн сменяли друг друга в марафоне прямого эфира, приглашая в него политиков, экспертов. В двух студиях Sky News с гостями беседовали Эдам Бултон и Софи Ридж.

Эксперты не сомневались, что консерваторы получат большинство, и анализировали при этом разные сценарии, от триумфального для Мэй (перевес в 50 и более мест) через посредственный (примерно на 30 мест больше половины состава парламента) до катастрофического (сохранение нынешнего перевеса или его сокращение). Результат оказался хуже худшего прогноза.

При «подвешенном парламенте», в котором правительство не будет иметь большинства, оно вынуждено согласовывать свои действия с другими партиями. В самой консервативной партии усиливаются позиции сторонников жесткой линии «брексита», с одной стороны, и противников выхода из ЕС, с другой. Премьер-министру (Мэй, если она останется на посту) будет трудно держать курс переговоров с Брюсселем и 27 членами ЕС. Либо партии не смогут составить правительство, и тогда потребуются новые выборы.

Напряженно следили за этим процессом и в Брюсселе. Обычно правоцентристский политический мейнстрим континента «болеет» за британских консерваторов. Но на этот раз желанным победителем для многих был бы лидер лейбористов Корбин, который даже на фоне своей партии представляется слишком левым (обещал национализировать почту, железные дороги и энергетические компании). В данном случае важнее было то, что он выступал за «мягкий» Brexit, при котором Великобритания, выходя из Евросоюза, остается в едином рынке ЕС по подобию Норвегии. Более того, не исключался вариант, что Корбин вообще откажется от выхода из ЕС и свернет процесс.

Мэй, наоборот, настаивала на «жестком брексите», при котором страна теряет доступ на единый рынок ради установления полного контроля над иммиграцией. Свободное передвижение рабочей силы — одно из важнейших условий этого рынка. Более того, она говорила, что готова вывести Великобританию из ЕС, даже если не удастся заключить с ним соглашение о свободе торговли.

Тем не менее, и она предпочитает мирный развод с выгодным для обеих сторон торговым соглашением. Для свободы компромиссов с Брюсселем ей потребуется большая независимость от сторонников жесткой линии в собственной партии. Для этого и нужно, чтобы правительство твердо стояло на ногах.

Самое большое разногласие между Лондоном и Брюсселем сейчас — это последовательность событий. ЕС стоит на том, чтобы сначала договориться об условиях выхода Британии из союза, а потом приступить к согласованию новых отношений. Мэй настаивает на том, чтобы немедленно начать переговоры по соглашению о свободной торговле.

Брюссель и 27 стран, остающихся в ЕС, требуют от Лондона сразу согласиться с выплатой финансовых обязательств перед союзом. Среди них — британская доля пенсий еврочиновников, уже запланированные выплаты в структурные фонды, предназначенные для развития отстающих регионов и отдельных отраслей, субсидии сельскому хозяйству. Все это оценивается примерно в 100 миллиардов евро. Британское правительство не отказывается заплатить положенное по закону, но не все, «что просто хочет ЕС».

Некоторые наблюдатели не исключают, что Мэй, оставшись премьером, может выйти из переговоров, если они окажутся чересчур трудными. Но Лондону не выгоден их провал.

Без особого соглашения британцам придется торговать с континентом по правилам ВТО. Это значит, что товары будут облагаться таможенными пошлинами, а торговцы должны будут соблюдать правила национального происхождения каждого товара. Британские экспортеры не смогут продавать на континент фармацевтические и химические продукты, а знаменитые британские банки потеряют т.н. «паспортные права» на оказание услуг на континенте. Британские авиакомпании не смогут больше летать между аэропортами ЕС. За четыре десятилетия экономической интеграции сложились множественные связи, разрыв которых обещает быть очень болезненным. Скандальный развод — обесценивание фунта, всплеск инфляции и глубокая рецессия.

По данным газеты Handelsblatt, которая ссылается на исследование мюнхенского института IFO, при переходе на правила ВТО в торговле с ЕС британский ВВП на душу населения сократится почти на 600 евро. Страны ЕС за исключением Ирландии пострадают незначительно. Душевой ВВП Германии, например, уменьшится всего на 83 евро.

Деловые круги, как Великобритании, так и остального ЕС, надеются, что у политиков обеих сторон возобладает здравый смысл и они договорятся о каком-то торговом соглашении за два года до того как Великобритания выйдет из союза. Результаты парламентских выборов сделали перспективу менее ясной.