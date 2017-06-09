«Газпром» возрождает «Южный поток»

Без пропагандистской помпы, телекамер и присутствия высоких персон «Газпром» наконец-то приступил к прокладке многострадального газопровода по дну Черного моря. И в самом деле, чего поднимать рекламную шумиху, когда хвастать то особо нечем.

Первоначальный «Южный поток» переименовали в «Турецкий поток», полагая, что сменив название и направление, можно будет обойти препоны, выдвинутые бюрократами Евросоюза. Однако несговорчивость турок по цене на российский энергоноситель, а потом конфликт из-за сбитого Су-24 отодвинули начало строительства на два года.

Мало того, пришлось внести существенные коррективы в проектную мощность. Вместо четырех ниток газопровода общим объемом в 63 млрд. кубов осталось две — примерно 33 млрд. кубометров. Одна из них предназначена собственно для Турции, другая — для потребителей в Южной и Юго-Восточной Европе. Если с турецкой ниткой все ясно (ее то и начали прокладывать), то судьба европейской пока находится в полном тумане.

Предполагалось, что поскольку владельцем второй транзитной трубы от черноморского побережье до границы Греции будет турецкая сторона, то это снимет все претензии ЕС к «Газпрому» в рамках З-го Энергопакета, не допускающего совмещать в одном лице роли продавца и поставщика энергоресурсов. Получался почти беспроигрышный вариант, который, гляди, со временем мог бы позволить проложить еще две нитки газопровода и довести поставки газа в Европу до желаемого объема.

Только эти планы не учли амбиции турецкого президента Эрдогана. Он, выстраивая систему личной авторитарной власти, пошел на открытый конфликт с Западом. Из-за референдума по конституции глава Турции поругался с рядом ведущих стран ЕС.

В предвыборной риторике Эрдоган не только обвинил Голландию в фашизме, Германию в сохранение нацистских порядков, но, упрекая Брюссель в сознательном затягивании принятия Турции в ЕС, грозился разорвать соглашение по ближневосточным мигрантам и больше не сдерживать нелегальный поток беженцев. Такое вряд ли скоро забудется.

Острую критику у европейцев вызвали и массовые репрессии турецких властей по отношению к инакомыслящим. Десятки тысяч учителей, судей, адвокатов не просто лишились работы - многие из них оказались за решеткой как возможные сторонники проповедника Гюлена, который объявлен главным идеологом и организаторам провалившегося путча военных в июле 2016 года.

Также западная общественность серьезно обеспокоилась ограничениями демократических прав в Турции и, прежде всего, наступлением на свободу слова. Страна вышла на первое место в мире по количеству арестованных журналистов. Закрыты десятки оппозиционных теле- и радиостанций, газет и журналов.

До самого низкого уровня опустились немецко-турецкие отношения. Не прекращается дипломатическая перепалка между Веной и Анкарой. Турки, в частности, отказались от совместного участия с австрийскими военными в учениях НАТО.

Не в лучшем виде оказались греко-турецкие отношения. Афины не стали выдавать турецких солдат, сбежавших на их территорию после неудавшегося переворота. Анкары ответила гневными нотами протеста.

Все эти факторы, по мнению международных экспертов, могут оказать политическое влияние на принятие Брюсселем решения о судьбе российского газа, когда он окажется на греческой границы. При этом главной будет не проблема растущей энергозависимости Европы от России, а целесообразность транзитной трубы через Турцию, что можно расценить как поддержку европейцами режима Эрдогана.

В Москве, похоже, тоже осознали реальность такой перспективы. Недаром в последнее время активизировался зондаж о возвращении к болгарскому варианту газопровода. Хотя в январе 2015 года время глава «Газпрома» в категоричной форме заявил, что тема «Южного потока» закрыта окончательно. Теперь пришлось взять свои слова обратно.

На петербургском международном экономическом форуме болгарский министр энергетики Теменужка Петкова и Алексей Миллер подписали «дорожную карту», подразумевающую участие российского концерна в развитии газотранспортной системы Болгарии.

София вот уже два года вынашивает идею строительства на территории страны межрегионального газового коннектора «Балкан», чтобы связать воедино все трубопроводы Балканского полуострова. Основная проблема проекта заключалось в том, что где взять газ и найти инвесторов. Самой Болгарии в одиночку было не потянуть строительство стоимостью в 2 миллиарда евро.

Еврокомиссия отнеслась благосклонно к предложению Болгарии, однако кроме словесного одобрения денег не обещала. Премьер Бойко Борисов, общаясь с президентом Владимиром Путиным по телефону, пытался заинтересовать Россию идеей газового хаба. Не удалось. Слишком радужной была вера Кремля в будущее «Турецкого потока».

Тем не менее, болгары не теряли надежды. Как выяснилось, не напрасно. Еще, правда, предстоит убедить Брюссель дать твердые письменные гарантии (в московской редакции «железобетонные») того, что он не возражает против усеченного варианта «Южного потока».

Болгарская сторона полагает, что ей удастся решить этот вопрос. По крайней мере, Борисов уже начал готовить почву. Он, находясь с официальным визитом в Берлине, постарался привлечь в союзники канцлера Меркель, подробно рассказав ей о планах строительства хаба «Балкан» и о его значение для всего региона Юго-Восточной Европы.