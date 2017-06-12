День России против коррупции: только в Москве и Петербурге более 200 задержанных. Онлайн

«Мы с подругами пришли на фестиваль, там какие-то люди костюмированные должны быть. Но тут как-то все перекрыто, не очень красиво. Здесь акция ещё должна пройти? Тогда понятно, зачем ограждения. Чтобы не сцепились эти и те друг с другом», — говорит пришедшая на фестиваль женщина.

Наталья с ленточкой за реновацию: рада, что митинг перенесли на Тверскую: «Навальный и прежде на это намекал, хорошо, что он принял это решение. Изначальное предложение провести митинг на Сахарова меня обидело. Стояли бы в этом загончике без звука и сцены».

Мужчина: «Как неудобно перекрыли все. Ко мне люди подходили с российскими флагами, спрашивали, на акцию ли я. На какую? Первый раз слышу о каком-то антикоррупционном шествии. Журналистов много. Ясно, что не из-за «Времен и эпох»... (смеётся)