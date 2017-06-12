День России против коррупции: только в Москве и Петербурге более 200 задержанных. Онлайн

На Тверской пострадал боец Нацгвардии
По данным РИА Новости, на Тверской одному из бойцов Нацгвардии кто-то брызнул в глаз из перцового баллончика. Его осматривают врачи.
В акциях сторонников Навального 12 июня приняли участие жители почти 200 городов по всей России. Самого политика — заявителя акции в Москве — полиция задержала при выходе дома. В Москве и Петербурге, где акции проходят в несогласованных форматах, уже задержаны более 200 человек. Корреспонденты «Новой газеты» находятся на улицах в центре событий
По данным РИА Новости, на Тверской одному из бойцов Нацгвардии кто-то брызнул в глаз из перцового баллончика. Его осматривают врачи.
Согласованная акция на Сахарова завершилась.
А на Тверской в это время продолжаются задержания. Корреспондент «Новой газеты» сообщают, что омоновцы цепочкой пробегают в толпу и выхватывают по несколько человек.
Москва. Корреспондент «Новой газеты» сообщает, что на Тверской продолжаются задержания. Люди у Тверской зажаты со всех сторон, толпу поделили на «секторы».
Илья Яшин сообщает, что в ОВД Красносельского района уже много людей.
Задержали: Алексея Навального, Романа Рубанова (ФБК), Илью Яшина («Солидарность»), Марию Баронову («Открытая Россия»), Петра Верзилова (художник-акционист), Руслана Шаведдинова (пресс-секретарь кампании Навального), Гошу Тарасевича (активист НОД).
Отпустили: Гошу Тарасевича.
Москва. Президент России Владимир Путин сегодня встречается со школьниками 7-8 классов (победителями различных олимпиад) в Екатерининском зале Кремля. Планируется, что президент вручит им паспорта.
В толпе на Пушкинской распылили газ, сообщает пресс-секретарь политика Алексея Навального Кира Ярмыш.
Столичная полиция сообщает, что по всей Москве проходят массовые гуляния в честь дня России, граждан охраняют Росгвардия и дружинники.
Москва. Толпа, которую ОМОН теснит с Тверской до Охотного ряда, начала звенеть ключами.
Корреспондент «Новой» передает: на Сахарова со сцены хороший звук. Тут начался митинг против реновации. Выступают обманутые дольщики. Людей много, со сцены собственников жилья учат способам сопротивления реновации
Новые цифры по задержанным в Москве: 121 человек. По данным «ОВД-Инфо», в Петербурге 137 человек.
Москва. Директора ФБК Романа Рубанова задержали на Сахарова. Хотя он был организатором митинга на этой площадке.
По данным «ОВД-Инфо», в Москве задержали 97 человек.
Корреспондент издания «Бумага» сообщает, что на Марсовом поле полиция задержала около 150 человек. Среди задержанных — журналист Давид Френкель и депутат Максим Резник.
На Марсовом поле собрались около двух тысяч человек.
Пресс-служба МВД сообщает, что на политика Алексея Навального составят протоколы об административных правонарушениях. Речь идет о двух статьях — часть восьмая статьи 20.2 (повторное нарушение правил организации митингов) и 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ.
Москва. Как сообщает корреспондент «Новой газеты» с Тверской, ОМОН заблокировал проход через рамки и пытается оттеснить участников акции к метро «Охотный ряд». Большая часть людей не успела пройти через металлоискатели и остается на Тверской.
На проспекте Сахарова появился человек на белом коне, он представился царем облачного государства Иваном. Говорит, что вызывает Алексея Навального на дебаты, но тот не идет.
Правозащитник Лев Пономарев, пришедший на место согласованной мэрией Москвы протестной акции на проспект Сахарова — корреспонденту «Новой газеты»: «Я скажу всего пару слов. Навальный подвел протестное движение».
Самого Навального полиция еще раньше задержала в подъезде его дома (см. ниже в онлайне).
Москва. «Открытая Россия» сообщает, что с площади Тверской заставы уже выехал один автозак с 17 задержанными. В нем четверо несовершеннолетних. Едут в ОВД Басманный.
Протестующие в Петербурге скандируют «Путин — вор», «Полиция с народом» и передают друг другу гигантскую утку. Позже уточку задержали.
Корреспондент «Фонтанки» сообщает, что на Марсовом поле началась давка. Люди пытаются убежать от ОМОНа, чтобы их не взяли в кольцо.
А скандируют они: «Россия без воров». И их тут много, большинство с российскими триколорами. Здесь больше сотни человек.
К этому часу известно, что во Владивостоке задержали 20 человек, в Благовещенске — девять, в Казани — четверых.
Массовые задержания начались на Марсовом поле в Петербурге: полиция взяла протестующих в кольцо. По данным «Фонтанки», задержаны около 50 человек.
На глазах корреспондента «Новой» только что задержали троих участников митинга, а затем еще одного. Корреспонденты других СМИ сообщают о задержании 6—11 человек в разных местах Тверской.
«ОВД-Инфо» сообщает, что на Пушкинской площади полиция задержала двоих несовершеннолетних. Также появляется информация о задержаниях на 1-я Тверской-Ямской улице.
Полиция Петербурга отправляет участников акции в Удельный парк
В Петербурге городские власти пригнали 6 автобусов, на которых оппозиционеров предлагают увезти в Удельный парк на согласованную площадку. На Марсовом поле также распространяют листовки, оформленные в стиле избирательной кампании Алексея Навального. Петербургский штаб уже открестился от планов по переносу митинга: «Не дайте этой власти снова вас обмануть».
«Фонтанка» сообщает, что на данный момент на Марсовом поле собралось примерно 600 человек, местные власти акцию не согласовали. В автозак забрали мужчину с плакатом «Володя! Мы устали от тебя», он успел постоять пару минут.
Гудков, покидая Сахарова, говорит: «Здесь митинга не будет, так как нет заявителя». Уехал на Пушкинскую.
Полиция задержала троих человек во время раздачи листовок у металлических рамок на подходе к месту митинга. Одного из активистов по лицу ударил майор полиции, передает ОВД-Инфо.
Сейчас на Сахарова около 200-300 человек. В основном, это противники реновации и сторонники политика Вячеслава Мальцева. Туда же приехал экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, председатель «Открытой России» Александр Соловьев и координатор ОР Мария Баронова. В ближайшее время они планируют поехать на Тверскую.
«Мэрия не дала организовать митинг, не дали арендовать оборудование для сцены, поэтому Навальный объявил, что митинг переносится на Тверскую. Здесь мы ничего не организуем», - рассказал один из волонтеров.
«Мы с подругами пришли на фестиваль, там какие-то люди костюмированные должны быть. Но тут как-то все перекрыто, не очень красиво. Здесь акция ещё должна пройти? Тогда понятно, зачем ограждения. Чтобы не сцепились эти и те друг с другом», — говорит пришедшая на фестиваль женщина.
Наталья с ленточкой за реновацию: рада, что митинг перенесли на Тверскую: «Навальный и прежде на это намекал, хорошо, что он принял это решение. Изначальное предложение провести митинг на Сахарова меня обидело. Стояли бы в этом загончике без звука и сцены».
Мужчина: «Как неудобно перекрыли все. Ко мне люди подходили с российскими флагами, спрашивали, на акцию ли я. На какую? Первый раз слышу о каком-то антикоррупционном шествии. Журналистов много. Ясно, что не из-за «Времен и эпох»... (смеётся)
Пресс-секретарь политика Алексея Навального Киры Ярмыш пишет в твиттере, что в офисе Фонда борьбы с коррупцией выключили электричество. До этого были перебои с трансляцией, которую из офиса ФБК ведет Леонид Волков.
«Строго одновременно задержали Алексея в подъезде и вырубили нам стрим, качественно — и электричество и интернет разом, и резерв тоже», — написал в твиттере Леонид Волков.
Политика Алексея Навального задержали в подъезде дома.
В Екатеринбурге на акции протеста выступил мэр города Евгений Ройзман. В митинге участвуют около 1,5 тысяч человек.
Напомним, в Петербурге акция не согласована. Причиной отказа стало проведение другого мероприятия — Кубка Конфедераций.
Москва. Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что решение Навального перенести митинг на Тверскую является провокацией и пообещал, что правоохранители будут реагировать «в соответствии с законом». Министр внутренних дел Владимир Колокольцев добавил, что полиция будет действовать в рамках действующего законодательства.
В Кремле прокомментировали решение Навального перенести акцию с проспекта Сахарова на Тверскую, не согласовав это с мэрией Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение этой ситуации лежит на столичных властях. «Важно избегать каких-либо провокаций и незаконных действий», — заявил Песков телеканалу «Дождь».
В Махачкале организатора митинга Марата Исмаилова привезли в полицию. По информации «Кавказского узла», с него взяли расписку о «несовершении противоправных действий». Митинг не был согласован и еще не успел начаться.
«ОВД-Инфо» запустили в Telegram юридического бота. «Бот спросит ваш контакт, чтобы мы смогли с вами связаться, и расскажет про самые важные аспекты, с которыми вы можете столкнуться при задержании в автозаке и отделении полиции», — сказано в описании. Сейчас попробуем.
Навальный отказался проводить акцию в согласованном мэрией месте — на проспекте Сахарова. Но туда все равно приходят люди, собравшиеся на митинг. Тем временем на Тверской сегодня целый день проходит последний день фестиваля «Времена и эпохи» — здесь много реконструкторов и очень много полиции. Вот фотография с Пушкинской площади
Сразу к нескольким активистам наведались полицейские. Например, к председателю Открытой России в Санкт-Петербурге Андрею Пивоварову пришли сотрудники центра «Э», говорят, что есть информация о его причастности к возможным массовым беспорядкам.Такая же ситуация у главы питерского штаба Навального Полины Костылевой и муниципального депутата Даниила Кена.
Фото: Иван Белозеров, специально для «Новой газеты»
В настоящее время акции идут в Омске (несколько тысяч человек участвуют), Томске, Красноярске, Екатеринбурге, Челябинске, Краснодаре (около 2 тысяч участников) и других городах.
Фото: Иван Белозеров, специально для «Новой газеты»
Крупные по численности акции сторонников Навального уже прошли: во Владивостоке (там была драка с ОМОНом, десятки задержанных, ждите фоторепортаж, фотография с собакой в заставке — это оттуда. Автор: Иван Белозеров, специально для «Новой»), Казани (завителям выделили точку на отшибе города и назначили время на 7 утра), Благовещенске (тоже были задержания), Новосибирске (более 3 тысяч человек вышли на митинг, задержали двоих).
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На 12 июня Алексей Навальный назначил антикоррупционную акцию, его сторонники взяли на себя организацию акций в более чем 200 городов по всей стране. Повестка митингов в день государственного праздника — требования к властям ответить на обвинения в коррупции, лозунги: бороться с нищетой и ложью. Из более чем 200 заявлений в городах лишь половина была согласована властями. В Петербурге и Москве акции пройдут в несогласованном формате.
Поздним вечером 11 июня Навальный обратился к своим сторонникам с сообщением об отмене согласованного мэрией Москвы мероприятия на проспекте Сахарова. Причина: подрядчики отказались работать с Навальным, сославшись на распоряжение руководства и городских чиновников. Навальный предложил сторонникам вместо Сахарова выйти на Тверскую улицу — где весь день проходит посвященный празднику исторический фестиваль реконструкторов.
Мэрия уже объявила этот призыв «провокацией», но пообещала не препятствовать несанкционированным гуляниям в случае, если участники не будут выкрикивать лозунгов и нести плакаты.