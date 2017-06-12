Акции сторонников Навального в регионах: Владивосток, Казань, Самара

Владивосток: Казачья каша, полицейские дубинки

Фото: Иван Белозеров, специально для «Новой газеты»

Во Владивостоке несанкционированный митинг оппозиции попытались задавить бесплатной гречневой кашей. В месте сбора — на привокзальной площади Владивостока, под памятником Ленину, развернул свои шатры казачий стан с полевой кухней с дымящейся гречкой и громкоговорителями. Сквозь казачьи песни едва прорывались требования отставки Медведева и «Пока мы едины, мы непобедимы!» Поняв, что создают казакам массовку, сторонники Навального двинулись с площади прочь.

Организованная колонна под российскими флагами, на глазок в несколько сот человек (ближе к тысяче), двинулась в сторону набережной. Дальше митинговали уже под памятником адмиралу Макарову. Здесь-то и случилась традиционная развязка — против молодых людей выступила полиция с собаками, дубинками и в бронежилетах. Случились первые задержания — нескольких парней повалили на асфальт, скрутили руки и затолкали в машины с решетками. Толпа дружно скандировала: «Позор!» и «Поздравляем с Днем России!» Дошло до того, что рядом с Макаровым грянул гимн России.

Полиция оккупировала подступы к памятнику. Митингующие и зеваки стыдили полицейских и радостно делали селфи на фоне дубинок и касок.

От Макарова опять двинулись к Ильичу, чтоб принять резолюцию митинга. Здесь полиция с упорством, достойным лучшего применения, опять принялась теснить и валить молодежь. По некоторым оценкам, всего было задержано порядка двадцати человек.

Наверняка в своей среде они станут очень популярными персонажами, пострадавшими от властей.

Соб. инф.

Казань: около 500 человек митинговали в 7 утра

Борис Бронштейн / «Новая газета»

Антикоррупционный митинг сторонников Алексея Навального власти Казани, как уже сообщала «Новая», издевательски отослали в поселок железнодорожников Юдино и отвели время — 7 утра. Если мэрией ставилась задача — прославить Казань на всю страну, то она блестяще выполнена.

Ровно в 7 на окраине города возле Дворца культуры железнодорожников уже стояло около 200 человек, преимущественно до 30 лет. С каждым прибывающим маршрутным автобусом это число увеличивалось и вскоре приблизилось к полутысяче.

Организаторы митинга сразу извинились перед жителями ближайших домов за то, что невольно устроили им ранний подъем (звукоусиливающая аппаратура работала исправно). Не догадались, правда, извиниться перед полицией за то, что организовали ей работу в ранний час. Ведь чтобы попасть в Юдино к 7 утра, а до того умыться, побриться, попить чаю и проверить техническое состояние наручников и дубинки, надо было проснуться не позже 5 часов. Полиция с недосыпу вела себя пассивно, но, как оказалось позже, все же нашла себе применение.

Митинг проходил на редкость энергично, хотя сами выступающие признавались, что ничего нового про нашу коррупцию сказать уже нельзя. Разнообразие в ход мероприятия внес участник, назвавший себя Равилем Рахмеевым и пожелавший прямо с трибуны позвонить на прямую линию президента Путина. Под восторженное одобрение собравшихся он набрал номер телефона и включил громкую связь. Московский автоответчик, тоже бодрствовавший в столь ранний час, предоставил ему одну минуту. Рахмеев сразу же предложил Путину уйти в отставку, так как тот, по его мнению, не защищает права и свободы граждан. «Прекратите преследовать инакомыслящих! — потребовал оратор. — Прекратите фальсифицировать выборы на разных уровнях и уголовные дела!». Еще он добавил: «Вы создали эшелоны силовиков, которые ничего полезного не производят, но потребляют большие народные деньги».

Несколько раз слово предоставлялось очень молодым и совсем юным участникам. И вот что они говорили:

Рамиль (19 лет): «Бабушка утром сказала мне: «Зачем?». А считаю: кто, если не я?» Ирина (16 лет): «При мне была только одна власть. Я видела в президентах только Путина…ну и немножко — Медведева. Проблемы моих родителей — мои проблемы. И я им пытаюсь объяснить, что пора что-то менять». Даниил (14 лет): «В марте я проходил мимо парка, а там рассказывали про Димона и про коррупцию… Потом к моему другу, которому 15 лет, пришли полицейские, спрашивали, зачем он ходил в парк. А я считаю — мы свободные люди».

Более зрелые ораторы увязывали коррупцию с перечеркиванием будущего страны, в которой уже сейчас трудно обеспечить себе достойную жизнь. Площадь скандировала: «Димон не пройдет!» и «Позор ворам!».

Люди говорили, что придут и в следующий раз, хотя есть опасения, что не зря тут всех фотографируют и снимают на видео. Впрочем, не только. Один молодой человек успевал рисовать на листе бумаги портреты выступающих. Он оценил шутку корреспондента «Новой», сказавшего ему: «Впервые вижу сотрудника спецслужб, зарисовывающего участников протестной акции. Похоже, у вас там с фотоаппаратами неважно». Художник назвался Максимом и с улыбкой завершил очередной этюд.

Митинг, однако, завершился невесело. Когда люди почти разошлись, полиция задержала организатора — юриста казанского штаба Навального Азата Габдульвалеева. Координатор штаба Эльвира Дмитриева уже по телефону сообщила «Новой», что его окружили чуть ли не 10 человек и повезли в отделение для составления протокола. Суть предполагаемого нарушения пока неизвестна.

Борис Бронштейн, «Новая газета»

Самара. 2000 участников и провокации против мирного шествия

Митинг в Самаре

Из одиннадцати площадок, предложенных организаторами, администрация Самары согласовала самую удаленную от центра, но получилось даже символично — шествовать по улице Свободы до сквера Родина, к Родине через Свободу.

Даже ожидая, что на удаленную Безымянку толком никто не придет, администрация города (или области, но кто-то убийственно креативный) красиво оформила составляющие улицу Свободы дома, все больше двухэтажные, барачного типа. Балконы декорировали транспарантами с малограмотно составленным обращением: «Внимание! Вы прибываете! До места сбора подлецов осталось несколько минут».

Табличка: «Вы прибываете на митинг подлецов»

Сквер Родина (сердце рабочей Безымянки) оформили портретами Алексея Навального с закрашенным синей краской лицом. Слоган: «Цирк уехал, клоуны остались», только запятую не сумели поставить. На другом что-то опять про подлецов, с ошибками, так, пустячок «подленький» через «и». «Русский язык губернатору не родной», — не забывают участники акции, смеются и вот уже творчество местных властей летит в траву, где и остается.

Творчество провокаторов

Вопреки административному велению и тщательно проводимой работе в школах и колледжах насчет недопущения учащихся на мероприятие (у вас будут проблемы на ЕГЭ, у ваших родителей будут проблемы на службе, у всех будут проблемы везде, на митинг ходить нельзя, это митинг против России и просто сборище террористов) на углу Свободы и Кирова за полчаса до назначенного времени собралось около тысячи человек. Еще около тысячи участников подошли к двум часам; девушка на велосипеде крепит к рулю распечатку со стихами Есенина, юноша повязывает на один глаз повязку цветов российского флага со значком 20!8, две женщины в возрасте подпрыгивают и хотят снять плакат про подлецов, их останавливают: не надо, не обращайте внимание, это провокация.

Колонна начинает движение (от Свободы до Родины), флаги Партии Прогресса, российские, союза предпринимателей, колонна скандирует: «Мы здесь власть», ободок из утят на волосах одной красивой девушки, резиновая уточка в руках другой, а вот парень вообще в костюме утки, его обнимают друзья.

Колонна начинает движение, и тут упитанный мужчина лет сорока, полосатая майка, крупное лицо, вскидывает мегафон и выкрикивает: «Вас используют! — кричит, — Им за это заплатили! люди, опомнитесь!»

Провокатора освистывают и заулюлюкивают.

Метров через сто припаркован затонированный автомобиль, сверху колонки, из которых гремят русские песни, перемежающиеся лозунгами «Наш президент Владимир Владимирович Путин навсегда» и «Самара — запасная столица».

Колонна сворачивает к скверу, где обнаруживает внутри себя группу мрачных ребят, по виду — студентов техникума из непопулярных, ребята тащат голубого цвета перетяг «Самара против Навального», колонна оборачивается к ним лицом и аккуратно вытесняет из рядов. Ребята недовольны, но уходят, плюясь семечками. Полосатый с мегафоном занимает место на крылечке дома дружбы народов и вещает оттуда как с броневичка. Наконец пара полицейских выдворяет его под громкие аплодисменты. Рядом микроавтобус исполняет гимны страны и напоминает, что Самара — это космос, а не шайка террористов Навального. С микроавтобусом полицейские ничего не делают, вокруг собираются люди и хохочут. С тем, что Самара — это космос, соглашаются.

На входе в сквер личный досмотр полиции, девушки на высоко поднятых руках заносят плакаты «Сами вы держитесь!» и «Рабы должны грести, а не раскачивать лодку», и ярко красный «Долой коррупционную вертикаль власти» с портретами, две пожилые женщины — от руки расписанные картонки: «Не врать, не красть попробуй, власть».

Гимн России начинает митинг, каждый оратор благодарит собравшихся и радуется их невероятному для когда-то смирной Самары числу. Полицейские дежурят за сценой и просто так бродят по скверу. Фоном безымянный участник митинга поет песню собственного сочинения со словами «Денег нет, но вы держитесь».

«Мы и держимся, — на подъеме разговаривает компания молодых людей, диковинные тату, разноцветные волосы, — мы держимся». Сворачивают транспаранты, еще пригодятся. Митинг выплескивается на улицу Победы, организаторы включают Шевчука, и это хорошо слышно жителям окрестных домов. Жители на балконах, будто бы тоже побывали в сквере Родина, предварительно прошествовав по Свободе.

Наталья Фомина, «Новая газета»

Продложение следует