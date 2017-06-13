Битва глобусов на «Аннэкспо»

В минувшие выходные в Астане открылась международная выставка «ЭКСПО-2017», проходящая под девизом «Энергия будущего». Еще год назад в городе в рамках подготовки к мероприятию установили декоративные фигуры, которые должны были символизировать участников от разных стран. Каждый из фигур держит в руках подобие глобуса с крупно нарисованной на нем картой своего государства. Были там и «глобусы» России и Украины — только без поправки на 2014 год и историю с Крымом. Полуостров в Астане по-прежнему был желто-синий, а на карте России не оказалось не только его, но и Калиниградской области. Долгое время этого никто не замечал, однако, как только выставке был дан старт, подобная «геополитика» тут же бросились в глаза интернет-пользователям и некоторым казахстанским СМИ. Зазвучали предположения о «провокации» — особенно с учетом того, что одним из первых выставку посетил Владимир Путин.

На второй день выставки картинки на шарах внезапно изменились: с украинской карты Крым исчез, а на карте России был аккуратно дорисован (как и Калининград). Тут уже обиделось посольство Украины в Казахстане, которое усмотрело в перемещении Крыма между шарами «признаки нарушения территориальной целостности». Пресс-секретарь посольства Ирина Блащук в интервью казахстанской редакции радио «Свобода» заявила, что в МИД Казахстана отправлена нота по этому поводу.

Россия. Было — стало. Фото: facebook.com/galym.baituk

Украина. Было — стало. Фото: facebook.com/galym.baituk

Пока дипломаты в Астане формулировали ответ, среди симпатизирующих Украине казахстанцев развернулось бурное обсуждение произошедшего. Был даже объявлен конкурс с призом для того, кто «уберет» Крым с карты России. Решение нашлось очень быстро: спорную территорию на бело-сине-красной карте просто заклеили двумя видами стикеров — желтым и синим. Тут уже организаторы ЭКСПО (сами или по указке сверху) не выдержали, и во вторник утром вместо карт России и Украины на глобусах появились собор Василия Блаженного и герб Украины соответственно. На других картах Крым замечен не был.

Итоговый вариант. Фото: facebook.com/profile.php?id=100001137038283

Комментируя конфуз, заместитель министра иностранных дел Мухтар Тлеуберди попросил воздержаться от «политизации» происходящего: посольству Украины вроде как принесены официальные извинения, но виноваты во всем именно художники, которые «подошли творчески, не вдаваясь, видимо, ни в какие политические вопросы». Правда, из этих слов абсолютно не понятно, кто в итоге был неправ: те, кто Крым указал в составе Украины, или те, кто потом в спешке дорисовывал его на шар России. Ясно только, что замминистра пообещал, что все будут исправлять, только снова не уточнил, куда в итоге определят беспокойный полуостров. В социальных сетях «Экспо-2017» иронически называют «Аннэкспо».

Контекст: Крымский вопрос в Казахстане

Возникший по явной непредусмотрительности организаторов выставки (то есть — по вине властей страны) конфликт — прямое следствие политики «многовекторности», которой всегда придерживается Нурсултан Назарбаев. Ловко маневрируя между разными крупными и часто ругающимися между собой игроками, казахстанский лидер всерьез был поставлен в неудобное положение в середине марта 2014-го года, когда в Крыму был проведен референдум о вхождении в состав России. Казахстан тогда оказался меж двух огней: и с Россией ругаться нельзя, и с остальным миром не хочется. В итоге была выбрана по возможности нейтральная формулировка о том, что прошедший референдум — это «свободное волеизъявление населения» Крыма и что «с пониманием относятся к решению Российской Федерации в сложившихся условиях». Это не очень устроило Киев — особенно с учетом того, что Казахстан едва ли не первым и единственным из постсоветских государств де-факто поддержал Россию: Украина направила Астане сразу две ноты протеста.

«Нынешняя ситуация — продолжение той истории, когда Казахстан пытался лавировать между двумя сторонами конфликта, стараясь не удариться об углы, — говорит директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев. — Все это закрашивание, перекрашивание — это тоже попытка всем угодить во внешней политике. Это карикатурная попытка усидеть на нескольких стульях сразу».

Несмотря на три прошедших с момента истории с Крымом года, в Казахстане эта тема по-прежнему занимает одно из ведущих мест в политической повестке, поскольку сразу после украинских событий страна разделилась на два лагеря: пророссийский и проукраинский.

Это уже не первый случай, когда Казахстан попадает в щекотливое положение из-за своей многовекторности. Казахстанское радио «Азаттык» нашло в учебниках по географии и истории, выпущенных в республике, указание на то, что Крым — часть России. После большого резонанса тексты в учебниках были исправлены.

Вячеслав Половинко, Мадина Куанова, «Новая»