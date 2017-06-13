На выборах в Косово победила коалиция «полевых командиров»

На досрочных парламентских выборах в Республике Косово, набрав без малого 35 процентов голосов, победу одержало так называемое «боевое крыло» — союз ультранационалистических партий, в который входят Демократическая партия Косово (ДПК) нынешнего президента Хашима Тачи, «Альянс за будущее Косово» (АБК) Рамуша Харадиная и партия «Инициатива за Косово» (ИК) Фатмира Лимайа. Все три политика были известными полевыми командирами во время войны с Сербией.

Политический кризис в Косово назревал давно. Созданная по итогам выборов 2014 года правящая коалиция из ДПК и центристской Демократической лиги Косово (ДЛК) была компромиссным решением, принятым не без настойчивых рекомендаций со стороны США и Евросоюза.

Она во многом не устраивала местных влиятельных националистов.

Вашингтон и Брюссель, желая снять напряжение вокруг конфликтного региона, взяли курс на ускорение процесса евроинтеграции Косово. Для чего требовалось (кроме традиционных социально-экономических, законодательных и правовых мероприятий) урегулировать две основные косовские проблемы: определить статус сербского этнического меньшинства и провести окончательную демаркацию границы с Черногорией.

Компактно проживающие на западе Косово сербы явочным порядком ввели у себя местное самоуправление, которое Приштина упорно не желала признавать. В ответ сербское население отказалось соблюдать республиканское законодательство, настаивая на предоставление прав автономии.

Предметом территориального спора с Черногорией являлись примерно 80 квадратных километров приграничных горных лугов и лесов.

В ходе закрытых переговоров американских и европейских дипломатов с представителями косовского правительства были разработаны рамочные соглашения по обеим проблемам. В качестве приза обещалось предоставление косовским гражданам права на безвизовый режим в странах ЕС. Оставалось только получить одобрение парламента.

С этим как раз и возникли трудности. Находящиеся в оппозиции радикальные националисты каждый раз, когда в повестку дня выносились вопросы по сербам или по границе с Черногорией, срывали заседание – в зале взрывалось устройство со слезоточивым газом. Даже после того, как был арестован ряд депутатов, заподозренных в диверсиях, и оппозиционная фракция лишилась почти трети своего состава, газовые атаки не прекратились. Так продолжалось около двух лет.

Фактическая блокировка принятия принципиально важных решений негативно сказалась на имидже кабинета министров, который возглавлял лидер ДЛК Иса Мустафа. На предыдущих выборах «легионеры» твердо обещали добиться для косоваров безвизового режима в Европу.

Эта тема волнует население Косово, пожалуй, более, чем вместе взятые тотальная коррупция, конфликт с Сербией и пограничные споры с Черногорией. Для страны, в которой почти каждый второй трудоспособный житель не имеет работы (среди молодежи безработица достигает 70%), возможность поехать хотя бы на сезонные заработки за границу приобретает жизненную необходимость.

Другим поводом для развала коалиции националистической ДПК с проевропейской ДЛК стало то обстоятельство, что в этом году в Гааге приступил к работе специальный трибунал по военным преступлениям в Косово. Не исключается, что в ближайшее время его фигурантами могут стать многие действующие косовские политики, в том числе, лидеры победившей «коалиции пистолетов» Хашим Тачи, Фатмир Лимайя и Рамуш Харадинай.

Последний, кстати, надеется получить пост премьера в новом правительстве.

Только в конце апреля Харадинай был отпущен французским судом на свободу без предъявления обвинения. Несмотря на наличия дипломатического паспорта, его в январе арестовали в аэропорту Базеля по международному розыску Интерпола, который инициировала Сербия.

Рамуш Харадинай уже возглавлял косовское правительство в середине нулевых. Правда, в должности он находился всего три месяца. Из-за того, что Международный суд по бывшей Югославии выдвинул против него обвинения, Харадинай сложил с себя полномочия премьера и отправился в марте 2005 года в Гаагу давать показания.

В конце 90-х годов Харадинай создал и возглавил специальный отряд косовских боевиков «Черные орлы», который во время войны с Сербией прославился особой жестокостью при проведении этнических чисток. Всего командиру «Черных орлов» инкриминировали 37 преступных эпизодов, включая массовые убийства мирных граждан, незаконное лишение свободы, пытки и изнасилования.

По делу Харадиная в суде должны были выступить 10 непосредственных свидетелей его преступлений. По загадочному стечению обстоятельств к апрелю 2008 года в живых из них остался всего один – кто-то попал под машину, кого-то зарезали в драке, двоих просто застрели, пятеро тщательно охраняемых свидетелей погибли в результате профессионально организованного покушения.

Суд оправдал Харадиная, поскольку последний свидетель отказался подтвердить свои показания, данные на предварительном следствии. То же случилось и в 2012 году при повторной попытке привлечь его к ответственности за военные преступления. Белград, не желая мириться с таким решением, объявил бывшего командира «Черных орлов» в международный розыск, добиваясь выдачи в случае задержания за пределами Косово.

Франция, как и Словения в 2015 году, проигнорировали сербское требование.

В Приштину Харадинай вернулся в качестве национального героя. Почти сразу после этого партия Хашима Тачи объявила о выходе из коалиции. Президент, распустив парламент, назначил внеочередные выборы.

Три бывших командира «Освободительной армии Косово», забыв на время прежние разногласия, объединились в избирательный союз. Их расчет, как полагают местные аналитики, строился на том, что они, придя к власти, смогут создать такие политические реалии, при которых можно будет начать торг с Западом по поводу личного участия в преступлениях прошлого.

Однако в действительности получилось не все так гладко. Хотя союз воинственных националистов и завоевал больше всех голосов, их для формирования правительства не хватит. Представители других крупных партий, прошедших в парламент, уже заявили, что не намерены вступать в коалицию с «боевым крылом».

Независимо от того, какой выход будет найден в Приштине из сложившейся ситуации, итоги косовских выборов, убеждены международные наблюдатели, уже оказали негативное воздействие на обстановку на Балканском полуострове. Сербские власти, например, категорически исключают для себя возможность ведения каких-либо переговоров с Косово, если Харадинай станет премьером.