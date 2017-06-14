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Совет Фонда Бориса Немцова присудил в этом году премию Немцова гражданскому активисту Ильдару Дадину. Его выбрали из пяти финалистов, которых выбрали читатели «Новой газеты» по итогам голосования читателей.

Бывший федеральный министр Германии, член правления Фонда Науманна за свободу Сабине Лойтхойзер-Шнаренбергер сказала, что жюри выбрало Дадина, потому что он, простой гражданин, выступил против произвола огромной государственной машины, был несправедливо осужден, провел годы в тюрьме и добился отмены незаконного приговора.

«Он ради общей свободы пожертвовал своей свободой», — ​подчеркнула она.

Сам Дадин не смог прилететь за наградой в Бонн, потому что после освобождения из тюрьмы все еще есть проблемы с получением загранпаспорта (в день награждения он был задержан во время акции против коррупции в Москве). Статуэтка и денежный чек были вручены его представителю. Вручение проходило в здании редакции радиостанции «Немецкая волна», где работает основательница Фонда, дочь политика Жанна Немцова. Она выразила надежду, что в дальнейшем премия будет вручаться «за демократические преобразования».