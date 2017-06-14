Полицейские приплыли в «Речник»

Несмотря на лето, сезон протестной активности в Москве может затянуться: город еще не отошел от истории с реновацией, а на карте может появиться новая точка социального напряжения, название которой было на слуху несколько лет назад — «Речник». Напомним, что массовый снос жилых домов в январские морозы стал прологом к отрешению от должности по утрате доверия мэра Москвы Юрия Лужкова. Тогда остановить уничтожение поселка удалось после личного вмешательства президента. Кстати, его поручения о необходимости надлежащего оформления земельных отношений в поселке никто не отменял. Свое заключение по этому поводу дал и генеральный прокурор Юрий Чайка. «Речники», со своей стороны, спокойно занимались сбором необходимых документов и уже забыли, что такое предметный интерес силовиков.

Но в прошлую пятницу у въезда в поселок около восьми часов утра собралась внушительная толпа малознакомых местным жителям людей. Часть из них (около 20 мужчин) с пачками документов, заботливо припрятанных по папкам и портфелям, командовала остальным собравшимся — мужчинам и женщинам среднего и пенсионного возраста: «Проводим следственные действия, разбиваемся на группы, садимся по машинам и едем по адресам».

Правда, следователи не представлялись ни мне, ни другим журналистам, ни жителям, а сопровождавшие их понятые и вовсе старались не попадать в объективы видеокамер. Они методично обходили участки, стучались в ворота и даже пытались перелезть через забор. По словам Андрея Артеменко, к нему на участок № 99 пришли три человека с удостоверениями оперативников ГУ МВД, которые сообщили, что их интерес связан с расследованием уголовного дела о хищении электричества. При этом у них не было решения суда о проведении обыска, только некая бумага, в которой, как обратил внимание Артеменко, вместо номера участка, где предполагалось проведение «следственных действий», стоял пробел. Благодаря этому, видимо, «следственная группа» пошла по поселку широким фронтом.

Мы связались с председателем СНП «Речник» Дмитрием Егоровым, и он подтвердил, что единственной бумагой, которой руководствовались полицейские, было постановление старшего следователя СУ по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве майора Меркулова — о производстве обыска в жилище в случаях, не требующих отлагательства.

Действительно, УПК дает возможность следствию проводить обыск без решения суда с последующим уведомлением, но только в случае форс-мажора. Нужны исключительные основания, которые, видимо, известны одному Меркулову. Ведь, как следует из текста его же постановления, массовые обыски в «Речнике» проводились в рамках расследования уголовного дела, возбужденного еще в феврале 2013 года в отношении неустановленных лиц, которые пытались мошенническим путем похитить денежные средства с расчетного счета СНП «Речник».

Это уголовное дело № 735089 хорошо знакомо Дмитрию Егорову, ведь оно было возбуждено по его заявлению. И вот на протяжении многих лет дело пылилось в кабинетах, а тут вдруг на его расследование бросают целую бригаду следователей. Причем действуют они так, будто расследование уголовного дела для них — не более чем удобный повод. Например, в начале мая они проводили обыск в доме самого Егорова, причем в качестве понятых вместе с полицейскими пришли те самые «неустановленные лица», которых председатель «Речника» указывал в своем заявлении в качестве вероятных мошенников.

«Полицейские говорят, что по этому уголовному делу есть поручение министра внутренних дел, потому они так активизировали свою работу, — сообщил «Новой газете» Дмитрий Егоров. — Но мне совершенно непонятно, зачем обыскивать людей, не имеющих никакого отношения к деятельности правления, ставить под удар наших ветеранов. Где гарантия, что в следующий раз они не придут с ОМОНом или поселок не будет отключен от электричества? По моей информации, на руководство «Мосводоканала», к сетям которого подключены жители, объединенные в ТСЖ, оказывают давление».

Чтобы разобраться в ситуации, мы еще 19 мая направили официальный запрос на имя Владимира Колокольцева за подписью Дмитрия Муратова, члена Общественного совета МВД. Однако не получили даже промежуточного ответа на главный вопрос: действительно ли есть поручение министра, или это все же самодеятельность на уровне ГСУ ГУ МВД по Москве?

Непохоже, что у московской полиции нет более серьезных задач, чем расследование архивного дела о мошенничестве со стороны неустановленных лиц, но на него тем не менее брошена следственная группа в количестве более 20 человек, которая ведет обыски, не требующие отлагательства. Разумное объяснение всему этому найти сложно. Если, конечно, не рассматривать всерьез версию о том, что земельный участок в престижном районе города на берегу Канала имени Москвы, на котором расположен «Речник», привлек внимание людей настолько влиятельных, что их интерес способен провоцировать избыточное служебное рвение сотрудников московской полиции.

«Новая газета» будет внимательно следить за развитием ситуации, а также добиваться ответа на наш официальный запрос.