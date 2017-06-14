Позитивный негатив

Петр Саруханов / «Новая»

Известно, что лучше быть богатым и здоровым, чем малообеспеченным и состоящим на учете в трех диспансерах. Вдобавок лучше быть оптимистом, чем нытиком, и уметь во всем разглядеть хорошее. Допустим, увидел грязь, не огорчайся, а заяви, что наша грязь — экологически чистая…

Как вам такой газетный заголовок: «Марий Эл вошла в 50 регионов, где меньше всего пьют»? Замечательно! Прочитаешь, и хочется даже выпить за такой успех скромной Марийской Республики. У нас 85 регионов, и вполне можно считать достижением 48-е место по трезвости. Лучше бы, конечно, войти в тройку или хотя бы в десятку. Но и попадание в первую полусотню — прорыв. Ведь предыдущие исследования продаж крепкого алкоголя в субъектах Российской Федерации показывали, что Марий Эл, пошатываясь, нетвердо стоит на 78-м месте.

Те, кто давно не бывал в городах и селах Марий Эл (а могут найтись и такие), прочитают про этот подъем в рейтинге трезвости на 30 пунктов и подумают, что тамошние жители массово бросают пить, а в освободившееся от гулянки время читают Тютчева, вышивают гладью и вяжут лыко. Вот и пусть так думают. Лишь бы они не читали комментарии к этому рейтингу самих марийских жителей. А то те пишут: «Смеялись всем офисом от души. Если у нас мало пьют, то сколько же пьют в «пьющих» регионах?» И высказывают такие догадки: «Да в нашем нищем регионе 70% алкоголя домашнего приготовления, вот и все». Или такие: «Пьют фунфырики, а они не учитываются». Фунфыриками в ряде мест называют общероссийские фанфурики, и без пяти-шести пузырьков в этих терминах не разберешься.

А что вы скажете, когда увидите такой оптимистический заголовок: «Все меньше жителей Коми дышат загрязненным воздухом»? Как живет и дышит Республика Коми, мы в последнее время все чаще узнавали из сообщений об арестах ее руководителей, погрязших в коррупции. И вот выясняется, что дышать стало легче. В частности, в пробах воздуха уменьшилось содержание сероводорода или, попросту говоря, дигидросульфида. Вдобавок, по данным Роспотребнадзора или, попросту говоря, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, сейчас вредным воздухом дышат 326 тысяч человек (более трети населения республики). Это явное улучшение: ведь два года назад всякую отраву тут вдыхали 449 тысяч. Что стало с остальными 123 тысячами? Неужели вообще перестали дышать?

Но мы, как и договаривались, сосредоточимся на изменениях к лучшему, отметим чистоту воздуха в Сосногорске и не станем придавать значения тому, что в Воркуте и Ухте воздух стал хуже. И уж совсем пропустим замечание того же Роспотребнадзора, что выросло число проб воздуха с повышенным содержанием формальдегида и фенола. Будем считать, что эти ароматизаторы бодрят жителей Коми и держат их в спортивной форме.

Обнаружить улучшения можно в любой сфере нашей жизни. Так, недавно президент России заявил, что с 2000 года у нас в разы выросли реальная зарплата и пенсия. Правда, как он заметил, «порог бедности немного сейчас стал хуже, чем мы планировали». Зато какой у нас порог богатства! И какие люди за этим порогом! И как они расфуфырились… Или, как сказали бы потребители напитков в пузырьках, расфунфырились. С того же 2000 года.