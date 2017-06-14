Первый в королевстве

Три экс-главных тренера сборной России получили новую работу — ​Дика Адвоката призвали спасать сборную Нидерландов, Фабио Капелло отправится в Китай, а Леонида Слуцкого судьба забросила в графство Йоркшир в клуб «Халл Сити», который вылетел из английской премьер-лиги.

Кто-то считает, что Слуцкий продешевил, в буквальном смысле тоже — ​его зарплата в «Халл Сити» не будет дотягивать и до полумиллиона, в ЦСКА он получал куда больше. А статус его прежней и будущей работы вовсе нельзя сравнивать: раньше у него были заботы уровня Лиги чемпионов и даже сборной страны, а теперь перед Слуцким стоит задача вернуть его новый клуб в премьер-лигу.

Но Леонид Викторович уже ответил непривычно жестко — ​что успешный сезон в чемпионшипе с «Халл Сити» может стать важнее всех успехов с ЦСКА. Дело было в Англии, так что посыл понятен, и все же российское футбольное сообщество могло обидеться на подобное самоуничижение. Тут важно, однако, как миссию понимает сам Слуцкий, ставший первым российским тренером, востребованным в Англии.

Попасть туда мечтают многие, попадают лучшие, получается у единиц. В Англии достижениям одного из самых успешных российских тренеров большого значения не придают: подумаешь, несколько раз выигрывал чемпионат России и преодолел отборочный барьер со сборной России. У них Хосеп Гвардиола и Жозе Моуринью не блещут, так что еще неизвестно, кто кого осчастливил — ​Леонид Слуцкий своим приходом в скромный «Халл Сити» или его владелец, египетский миллиардер Ассем Аллам и сын его Ахаб — ​рискованным приглашением российского тренера.

Думаю, со стороны Слуцкого это поступок, требовавший и трезвой оценки, и соответствующей подготовки. После ухода из сборной и ЦСКА он не стал ждать предложений лежа на диване (а они, несомненно, поступили бы), недолго рефлексировал по поводу провала на Евро‑2016, а отправился в Англию с двумя главными задачами: выучить язык и получить работу. На все это у него было пять месяцев, владелец «Челси» Роман Абрамович помог с проживанием и адаптацией, а будущий работодатель постепенно определился.

Слуцкий в облаках не витал. Он понимал, что никто ему работу в «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуле» не предложит. Он просто усердно учил язык, ходил на матчи всей линейки клуба «Челси», не преминул вживую посетить самые популярные мюзиклы, и в Лондоне вполне освоился. Слуцкого «сватали» то в один, то в другой неблагополучный клуб, от разговоров о предложениях Леонид Викторович до поры до времени уходил, но с «Халл Сити» с самого начала переговоров все было, похоже, серьезно.

Никакого намека на то, что «вот я, великий, пришел в ваш тонущий клуб» от Слуцкого, естественно, не прозвучало. Но надежду на то, что он пришел надолго, «новый англичанин» выразил, причем недвусмысленно. Сын владельца клуба Ахаб Аллам, который занимается оперативным управлением, оказался под впечатлением планов главного тренера на возвращение в премьер-лигу, так что для начала все прошло гладко.

Но только для начала. «Халл Сити» даже к середнякам трудно отнести. Клубу из города Кингстон-апон-Халл в графстве Йоркшир сто с лишним лет, в премьер-лигу он попал только в 2008-м, вылетал из нее и после этого. Новые владельцы спасли клуб от долгов в 2010-м, сменили кучу тренеров, попытались сменить название на «Халл Тайгерз» (цвета формы — ​черно-желтые в полоску, да и на эмблеме — ​рычащий тигр), но только рассорились с болельщиками. Перед началом прошлого сезона отставку получил Стив Брюс, по ходу чемпионата — ​Майк Фелан, по окончании ушел португалец Марку Силва, с которым неплохая по составу и по игре команда не смогла подняться выше 18-го места, в очередной раз бесславно завершив свою эпопею в премьер-лиге.

Леонид Слуцкий будет четвертым главным тренером «Халл Сити» за последние 12 месяцев, и главная проблема даже не в подборе штаба (прежний почти целиком ушел в «Уотфорд»), не в формировании во многом новой команды, а именно в политике владельцев, которые с тренерами не церемонятся. До Слуцкого лет 15 назад «Халл Сити» тренировал всего один иностранец — ​датчанин Ян Мельбю, но долго не продержался. Нынче команда, скорее всего, останется без лидеров, но миллионов 50 на укрепление состава у нового главного тренера будет.

Прогнозы делаются в духе осторожного оптимизма. Конечно, вспоминаются и крайне неудачная попытка Валерия Карпина с «Мальоркой», и успешный сезон Станислава Черчесова с польской «Легией», и работа еще десятка отечественных тренеров за границей, но случай Слуцкого все-таки особенный. Так, пожалуй, еще никто не рисковал. Человек сам выбрал наименее комфортный путь продолжения карьеры и неукоснительно ему следует. Что ждет Леонида Викторовича в Англии, не знаю, но поступок уважения заслуживает.

В любом случае опыт будет бесценный. Не только для Слуцкого, но и для всего российского футбола.