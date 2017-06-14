Жить ушли на чердаки

В Республике Коми начался паводок. На реках Уса, Колва и Печора уровень воды уже превысил критические отметки, подтопило дорогу Усинск-Колва, в селах Колва и Щельябож введен режим ЧС, в деревне Захарвань обесточена котельная, в зоне подтопления еще пять – шесть сел.

Фото жителей деревни Парскан/ «Новая газета»

Островное село Праскан, где проживает чуть более 30 человек, ушло под воду целиком, несмотря на бравые рапорты местных чиновников. Они еще в середине мая объявили, что, как только реки вскроются, «будут мобилизованы свыше тысячи человек и более 200 единиц техники, а также более 40 плавсредств». В зоне подтопления традиционно оказываются несколько деревень, входящих в городской округ Усинск.. По версии муниципального пресс-релиза месячной давности, контракты на эвакуацию населения и скота заключены, запасы лекарств, угля и топлива для котельных, созданы.

Обнадеженные жители Праскана, как только вода стала быстро прибывать, а случилось это 8 июня, обратились в усинское управление по делам ГО и ЧС МО, однако реакции не дождались. На следующий день удалось дозвониться до сыктывкарского МЧС – там людей переадресовали обратно в Усинск. Впрочем, приезжал глава администрации соседнего села Щельябож, который предложил вывезти желающих на лодке. Но люди не захотели оставлять в опасности скот, - его ведь обещали эвакуировать. Всего в деревне 40 голов коров, лошадей и овец, люди живут натуральным хозяйством.

Фото жителей деревни Парскан/ «Новая газета»

10 июня отрубилось электричество. Жители дозвонились уже до Москвы – и, о чудо, в селе тут же появились спасатели. Но эвакуацию отложили до утра. Правда, утром что-то пошло не так. В МЧС заявили, что деньги на фрахт баржи выдали муниципалитету Щельябож, а там клялись, что подогнать ее должны спасатели за счет МЧС. В усинской администрации утром 11 числа заявили, что баржа уже идет. Но до Парскана она почему-то не дошла даже к вечеру, когда вся территория деревни оказалась под водой. Семерых женщин и детей спасатели эвакуировали в Щельябож на катере. Остальные, 28 человек, решили дожидаться баржи. Но вместо нее глубокой ночью появился совхозный катер «Поляна». Четырех коров грузили на «Поляну» 4 часа. Остальных животных жители разместили на сеновалах. Сами перешли на неотапливаемые чердаки. На улице ноль градусов и ветер. В сутки вода прибывает на 80 см. С начала лета она поднялась более, чем на 8 метров.

Тем временем пришли вести из Щельябожа. Оказалось, что эвакуированных парсканцев разместили в местной больнице, но кормить не стали. Сказали, что на это «деньги выделят только 13 июня». Усинская администрация тем временем отрапортавала, что на питание людей выделяется по 300 рублей в сутки.

Фото жителей деревни Парскан/ «Новая газета»

Комитет спасения Печоры – местная экологическая организация - обратился к главе Коми с требованием объявить ЧС регионального уровня. Срочно обеспечить людей, оставшихся в зоне подтопления, горячей пищей и теплым помещением, а после спада воды – дровами и предметами первой необходимости, а также предоставить ветеринара для осмотра скота и выплатить пострадавшим компенсации.

Но ответа пока нет. Вместо него пресс-служба губернатора Гапликова сообщила, что в Парскан «был направлен теплоход для перевозки скота». Видимо, в него в глазах чиновников превратился злосчастный катер «Поляна». Но проверить это возможности уже нет: этой ночью в Парскане разрядился последний мобильник и островитяне окончательно превратились в робинзонов.