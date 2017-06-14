Новая газета

Третье чтение закона о реновации: как жители пятиэтажек голосуют за и против у Госдумы

Фоторепортаж

Политика

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Несанкционированный митинг против реновации у входа в Государственную Думу
Сергей Митрохин, партия «Яблоко» с одиночным пикетом у входа. Его полиция задержала одним из первых. По их словам Митрохин был задержан за то, что нарушалось допустимое расстояние между участниками с банерами.
Одиночный пикет перерос в митинг. Люди у входа скандировали «Позор», когда полиция задерживала кого-то из протестующих
Девушку задержали за плакат с фотографией Собянина и подписью «Гражданам России пора перестать прикрываться Конституцией»
Полицейские жестко задерживают противника реновации
У Госдумы активисты также подписывали петицию о недоверии к действующему столичному правительству и требовании сменить его
С другой стороны Госдумы сторонники реновации скандирут «Долой хрущевки и коммуналки»

 

Теги:
задержания, госдума, митинги, реновация

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