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Третье чтение закона о реновации: как жители пятиэтажек голосуют за и против у Госдумы
Фоторепортаж
Политика
13:52 14 июня 2017
Виктория Одиссонова
фотокор
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Госдума приняла законопроект о реновации
Несанкционированный митинг против реновации у входа в Государственную Думу
Сергей Митрохин, партия «Яблоко» с одиночным пикетом у входа. Его полиция задержала одним из первых. По их словам Митрохин был задержан за то, что нарушалось допустимое расстояние между участниками с банерами.
Одиночный пикет перерос в митинг. Люди у входа скандировали «Позор», когда полиция задерживала кого-то из протестующих
Девушку задержали за плакат с фотографией Собянина и подписью «Гражданам России пора перестать прикрываться Конституцией»
Полицейские жестко задерживают противника реновации
У Госдумы активисты также подписывали петицию о недоверии к действующему столичному правительству и требовании сменить его
С другой стороны Госдумы сторонники реновации скандирут «Долой хрущевки и коммуналки»
Теги:
задержания
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госдума
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митинги
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реновация
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