Мимо кассы

К 1 июля 2017 года большинство предпринимателей обязаны купить новые кассовые аппараты для своих торговых точек. Стоимость одной такой кассы — от 30 до 50 тысяч рублей. Фискальный накопитель, который требуется менять раз в 13 месяцев, стоит от 5 до 13 тысяч. Что происходит? Оказывается, налоговая решила перейти на новую систему получения данных об обороте торговой точки. Прежде эти данные добывались налоговиками вручную, а теперь благодаря новым кассам вся информация будет передаваться онлайн-режиме. Такая система уже проверена и используется в торговле алкоголем.

Эти изменения в ФЗ-54 не очень волнуют большие компании, но для малого бизнеса 30–50 тысяч рублей на каждую торговую точку — большие деньги. По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, сейчас в России зарегистрировано почти 6 млн предприятий микро- и малого бизнеса. Это — 14 миллионов рабочих мест.

Евгения Громова, совладельца сети Fix cafe, кассовые перемены затронули напрямую. У Евгения двойное гражданство — российское и израильское. На вопрос, почему он решил открыть кафе именно в России, Громов отвечает: «Мне казалось, да и сейчас так кажется, что здесь гораздо проще начинать. У меня много знакомых предпринимателей в Европе и в Израиле. Судя по их рассказам, там все сложнее с оформлением документов и прочими бюрократическими формальностями».

Как выяснилось, открыть бизнес в России — действительно легко, а вот чтобы удержаться на плаву, нужно искать компромиссы и идти навстречу различным требованиям налоговиков.

«Переход на новые фискальные аппараты — отличная инициатива, — говорит Евгений. — Она действительно облегчит жизнь и властям, и нам. Эта система уже отлично работает у торговцев алкоголем, так что особых вопросов к ней нет. Но я искренне не понимаю одного: почему за ее внедрение должен платить я, если оно, это внедрение, полностью в интересах налоговой? Безусловно, мы можем найти деньги на замену касс в каждом из трех наших кафе. Но, во-первых, на мой взгляд, то, что я должен платить из своего кармана, чтобы сделать работу государства проще, — несправедливо, а во-вторых, эти траты всерьез ударят по нашему бюджету. Более того, этот закон вынудит половину Москвы работать вчерную (не платить налоги. — М.Ш.)».

«Поймите, это очень обидно, — возмущается Громов, — когда ты открываешь бизнес в коммерческих, но одновременно и общественных целях, а тебе ставят палки в колеса те, кто, наоборот, должен всячески помогать. Мы сделали очень недорогое кафе, у нас все, от чашки кофе до салата «Цезарь», стоит 60 рублей. В каждом из наших заведений есть wi-fi, люди могут сидеть и работать. Но я не очень понимаю, как нам существовать, если выходят такие законы. И всерьез задумываешься, стоит ли заниматься предпринимательством здесь».

«Новая газета» спросила председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, отразятся ли изменения в ФЗ-54 на ценах продуктов. Господин Макаров ответил, что этот вопрос будет рассмотрен нижней палатой парламента осенью 2017 года. Госдума рассмотрит также законопроект о налоговых вычетах, которые компенсируют бизнесу деньги, потраченные на новые кассовые аппараты. Компенсацию получат те, кто раньше не был обязан использовать контрольно-кассовую технику. То есть государственных денег не стоит ждать ресторанам, кафе, магазинам, парикмахерским, кинотеатрам, медицинским центрам и аптекам.

Михаил Шевелев, специально для «Новой»