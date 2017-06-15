Мне очень жаль, что нет Баталова

Мне очень жаль. Он был хороший человек — Алексей Баталов. И актер замечательный. С его уходом в нашем кино, в нашей культуре, в нашей жизни поубавилось достоинства и благородства. Он как-то дистанцировался от привычной жизни, был в стороне, в своей стороне, а в каждом доме считали его своим.

Фото: Юрий Рост

Алексей Владимирович был положительным героем нашего кинематографа, начиная с «Дела Румянцева». Актерский диапазон его велик, и хотя Баталов категорически узнаваем в каждой роли, ему верили. А он не обманывал: в чеховской ли «Даме с собачкой», или в «Трех толстяках» Олеши, или в десятках других картин…

Баталову даже не обязательно было являть свое обаятельное и умное лицо на экране, чтобы заворожить зрителя. В норштейновском «Ёжике в тумане» он только говорит с нами. (Язык не поворачивается сказать, что читает дикторский текст.) Но как говорит!

Баталов был вежливо доступен и вежливо огражден.

Я знал его больше пятидесяти лет. У нас были общие друзья и близкий нам обоим дом замечательной ленинградской актрисы Анны Григорьевны Лисянской, где мы с Алешей устраивали розыгрыши. По старой памяти он меня даже звал дружеской кличкой, при мне он женился на красавице Гитане, с которой прожил всю жизнь, я ездил к нему на съемки, где он сам, без дублера, ходил по канату в роли гимнаста Тибула. Казалось, был недалеко. Но я ничего не знаю о Баталове, кроме того, что он считал нужным показать. Но и того, что видел в его героях, достаточно, чтобы сегодня горевать, что рядом с нами нет человека, ничем за свою жизнь не омрачившего образа, который мы, любя его, нарисовали себе.