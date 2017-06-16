Леопард в автозаке

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Я работаю в Театре.doc, а он наносит незаживающую рану документалиста: все надо видеть самому и фиксировать. Я как свидетель времени. Если учитывать фестиваль, то свидетель «времен и эпох».

Время 16.30, нас уже оттеснили с Тверской, мы гуляем по бульвару под трек-лист прогрессирующей шизофрении — «у леса на опушке жила зима в избушке», остановились около магазина «Армения», встретили журналиста «Ъ» Черныха. Он рассказывает, что обошел несколько палаток. Был в кузнице, но ее делали на скорую руку и крыша у нее едва держалась. Кому-то ОМОН порвал палатку, а ее шили вручную и очень долго — жалко. У викингов хотели отобрать мечи и топоры, но те не отдали. Я фотографирую Сашины носки с уточками. ОМОН перекрыл и держит оцепление Тверской, еще одна стайка космонавтов заходит сзади. Они точечно выдергивают людей и уводят в автозаки. Ко мне подходит высокий бородатый омоновец, берет за локоть и говорит «пойдем». Мы пошли. Он шутит, что хвост у меня отлично болтается. Да, говорю, надо с ним аккуратно, не оторвите только. Черных пытается меня отбить и спрашивает, на каком основании задерживают, его тоже берут под руки и ведут, а потом впечатывают в автозак. Фотограф рядом хохочет, что в России теперь даже леопардов задерживают. Черных показывает пресс-карту, его отпускают, а меня засовывают внутрь. Полчаса назад я фотографировала ОМОН за ограждением — вроде как «ха-ха, они за решеткой». Теперь за решеткой я и еще пять человек. Одному из них 14 лет, другому плохо, он задыхается и просит вызвать скорую — внутри очень душно. Я пишу в телеграмме Полиховичу, который работает в ОВД-Инфо:

konoplintus [12.06.17 16:59]

Полихович меня приняли

Леша Полихович [12.06.17 17:04]

какое овд?

как давно?

звони на линию

мы в аду

ЗАРЕМА

Звоню им на горячую линию. Называю себя и всех остальных.

Как говорит Черных, нас увозили на автозаке под цыганскую песню «Дорогой длинною да ночкой лунною». Скажем честно, для документалиста это все — большая удача, но если отключить профдеформацию, то меня задержали ни за что и везут в автозаке в неизвестном направлении — куда несешься ты, Русь?

Пока мы доехали только до Пушкин­ской, где людей практически трамбуют по машинам. Автозак полный, все шутят, что у нас джекпот: и девушка, и леопард сразу. Тут же нам засовывают еще одну девушку — теперь я не исключение. Нас 25 человек, четверо из них — несовершеннолетние. Телефон разряжается. Кто-то тут же протягивает мобильную зарядку. Все начинают спрашивать друг друга, у кого тут первый раз. Несколько человек — с административкой по 26 марта, один адвокат, два журналиста, остальные — впервые. Устанавливаю телеграм-бот ОВД-Инфо, там подробная инструкция по выживанию. Полицейский говорит, что мы едем в отделение, но пока непонятно, какое — многие переполнены. Время — 17.00. Мне звонит Женя — она скоро станет дипломированным адвокатом, а сейчас проводит экспресс-инструктаж: не писать никаких объяснительных, не подписывать пустых бланков, ссылаться на 51 статью и молчать, внимательно читать протокол и фиксировать любые нарушения. Озвучиваю это всем, кто в автозаке. Кто-то достает флаг России и предлагает сфотографироваться с ним, мы пытаемся прикрепить его к открытому окну, чтобы развевался на ветру, но он улетает, приходится пилить селфи без флага. Пишу в комментах худруку, чтобы сказали адвокату Дока — меня задержали. Я тот человек, который делает спектакль про политзэков и не очень понимает, как себя вести в подобной ситуации. Худрук советует наблюдать. Я пишу сама себе в телеграмме короткие цитаты реальности.

Уточки-носочки и Черных. Фото автора

konoplintus [12.06.17 17:43]

Привезли в ОВД Щукино. Тут есть чекин, фейсбук просит помочь улучшить место и указать номер телефона. Пусть без меня справляется.

konoplintus [12.06.17 18:05]

Мы записали все свои имена и номера телефонов, сфотографировали все и отправили в ОВД-Инфо. Несовершеннолетних увели сразу же. С нами парень 1995 года рождения, он просит скорую. На площади омоновец ударил его в грудь в области

сердца электрошоком, обещал еще «в жопу его засунуть». Парню сложно дышать. Скорую вроде вызвали.

konoplintus [12.06.17 18:10]

Попросили выложить паспорта на стол, якобы чтобы они переписали все данные. Отказались. Бот ОВД-Инфо пишет, что ни в коем случае нельзя отдавать документы.

konoplintus [12.06.17 18:20]

Полихович говорит, что нас должны внести в какой-то список о доставлении в отдел, иначе могут продержать сколько угодно. Полицейский на входе говорит «не все сразу, работаем».

konoplintus [12.06.17 18:10]

Приехала скорая, сказала, что все нормально. А если нет, пусть идет в травмпункт.

konoplintus [12.06.17 18:26]

Попросили выпустить покурить, выводят по два человека. Привычка покупать на вечеринки и митинги сразу две пачки спасет наш томный вечер. Хохочем в курилке, два мента обсуждают:

— А чо они ржут?

— Ну курить им можно, а ржать нельзя, что ли?

konoplintus [12.06.17 18:32]

Отец «болотника» Полиховича пишет в комментах, чтобы не заигрывала с ментами. Знает, о чем говорит.

konoplintus [12.06.17 18:35]

В кабинете спорят о том, надо ходить на выборы или нет. У нас наблюдатель. Спрашивают мнение полицейского, тот говорит, что он «воздержится от комментариев».

konoplintus [12.06.17 18:40]

Просим отвести в туалет. Туалет зассанный, судя по всему, с прицельностью у защитников правопорядка не все хорошо.

konoplintus [12.06.17 18:45]

Нас все еще не оформили, мы сидим в большом кабинете. Тут парты и стулья-сиденья, скрепленные по три штуки и обитые бархатом. Темно-золотым. С цветами.

konoplintus [12.06.17 18:48]

В кабинет заходит полицейский:

— А вы что тут все такие умные с 51-й? Никто не будет писать объяснительную? Нам уже рассказали, что лучше этого не делать, отказались все, кроме одного.

Журналист, который стыдливо говорит о том, что он из «Блогеров России», и прибавляет: «это, правда, СМИ», разговаривает с кем-то по телефону:

— У нас тут очень прошаренный оказался автозак. Он заводит в телеграмме чатик «Автозак Щукино», куда добавляет всех, там же — девочка из «Открытой России», которая тоже фиксирует задержанных и дает советы, что делать и как себя вести. Ничего не происходит.

konoplintus [12.06.17 18:50]

На стене два портрета: Путина и еще кого-то, я не знаю. Полицейского, который с нами, мучают вопросом «а что портретик-то криво висит, не накажут?». Кто-то передал воды и шоколадок. От этого быстро не осталось ничего.

konoplintus [12.06.17 19:04]

Спрашивают, нет ли чего почитать и таблеток от головной боли. Достаю из рюкзака пенталгин, биографию Азефа и сборник Ивана Ахметьева «Ничего обойдется». Надеемся, что обойдется и у нас. Автозак №8136 смеется, что я леопард-самобранка. Все припасенные бананы уже раздала, чай выпили, остались только книги.

konoplintus [12.06.17 19:14]

По одному выводят, записывают паспортные данные и все. Больше ничего.

konoplintus [12.06.17 19:15]

Попросили снова вывести покурить. В коридоре встретили полковника, который злобно сказал: «Что-то они часто курят, мне не нравится». Да и дышим, наверное, часто — раздражаем.

konoplintus [12.06.17 19:17]

На улице дождь. Сопровождающий полицейский: «Вот если бы с утра была такая погода, никуда бы не вышли, по-любому». Что там было? «Вы нас даже не представляете»?

konoplintus [12.06.17 19:24]

В коридоре разговаривают полицейские:

— А где агентка?*

— Да тут где-то была, только что увели.

Агентка! ОВД Щукино — оплот победивших феминитивов.

konoplintus [12.06.17 19:29]

Мужчина лет сорока, который приехал из Ярославля на митинг, волнуется — ему звонит мама, а он не хочет ее расстраивать, что его задержали, и не берет трубку. Ничего не происходит.

konoplintus [12.06.17 20:10]

Ахметьева уже дочитали и вернули, сказали, отличный. Мужик из Ярославля увлеченно читает Азефа:

— Ой, очень нравится, вернусь домой, возьму в библиотеке дочитать. А почему он весь в закладочках и подчеркнуто много красным карандашом? Вы пишете научную работу по нему?

— Нет, просто люблю террористов.

konoplintus [12.06.17 20:30]

Звонила мама. А у нее уже 0.30, должна спать. Думаю, где-то увидела списки задержанных, сейчас будет плакать. Забираюсь под стол, чтобы было не очень слышно, что я в полиции, в трубке радостный мамин голос:

— Ты сейчас с викингами?

— Ну, в некотором роде да.

— Тут просто видеотрансляция 360 градусов на площади, я думала, вдруг тебя увижу.

— Я с другими викингами, мам

Мама не поняла, что у нее дочь теперь «правонарушитель».

konoplintus [12.06.17 20:42]

Накрасила губы, запилила селфи, тоже дочитала Ахметьева, менты зовут «этот леопард». Больше никаких новостей.

konoplintus [12.06.17 20:47]

Нас втроем ведут <…> куда. Тут сидит девушка — депутат района. Спрашивает, куда нас повели. Говорит, в прошлый раз там допрашивали следаки. Вечер перестает быть томным.

konoplintus [12.06.17 21:15]

В соседнем кабинете две женщины-полицейских. Одна другой возмущенно:

— У нас в коллективе всего три женщины, а он подарил мне самую дешевую шоколадку, прикинь!

konoplintus [12.06.17 21:20]

Нас держат под дверью в коридоре, сидим на полу. Пришли адвокаты.

konoplintus [12.06.17 21:30]

Только протокол о доставлении составили — с момента доставления прошло три с половиной часа. Написала, как советовал бот ОВД-Инфо: права не разъяснили, время доставления указали неверно. Женщина-мент, когда я вписывала в графу «права не разъяснили»:

— Ты чо, прав своих не знаешь, что ли?

Почему они все тыкают?

konoplintus [12.06.17 21:31]

Говорят, что могут 48 часов продержать. Самое время принимать предложения о еде и воде. И предложение Рачевой приехать в костюме покемона — тоже.

konoplintus [12.06.17 21:50]

Единственное развлечение — фейсбук и лайки.

konoplintus [12.06.17 22:15]

Пришел участковый, радостно:

— О, леопардик, а я тебя уже видел! — показывает фото в рабочем чате ОВД Щукино. Кто-то меня сфотографировал, когда я показывала паспорт, теперь они радуются всем отделом и пересылают друг другу фото.

konoplintus [12.06.17 22:15]

Участковый говорит: «Леопарда оставьте мне! Мне повезло!» По-прежнему ничего не происходит, протокол об административном нарушении не составляют. Нас не пускают покурить, прошу радостного участкового, чтобы отпустил.

konoplintus [12.06.17 22:16]

Радостный участковый:

— Я тебе на ушко скажу.

Близко наклоняется и говорит: «Курящие девушки кончают только раком». Адвокат и задержанная девушка говорят ему, что он охамел. Я говорю, что мои оргазмы — мое дело.

konoplintus [12.06.17 22:16]

Участковый (его зовут Паша) говорит, что хочет такой же костюм, и предлагает раздеться. Говорит: «Сейчас я всех отсюда выгоню, и мы останемся вдвоем». Сказала, что, во-первых, у него блестка под глазом, во-вторых, меня чечены не поймут. Так что нет, не останемся вдвоем.

konoplintus [12.06.17 22:26]

Протокола по-прежнему нет, ничего не происходит.

konoplintus [12.06.17 22:29]

Участковый увидел в документах «место рождения Алтайский край» и зовет теперь «алтайской пчелкой».

konoplintus [12.06.17 22:47]

Прочитала протокол об административном правонарушении, ржу. «Кричала «Путин вор», «Позор власти». Оказывается, тут все под копирку сделаны. Разочарованно спросила:

— То есть вы себя не утруждаете записывать так, как было?

— А так и было.

— Было не так.

— Так.

— Слушайте, я режиссер, думаете, у меня такая плохая фантазия и память? К тому же меня взяли, когда я стояла молча на бульваре. И даже когда люди кричали, они кричали другое.

— Что кричали?

— Просто «Позор» и «… ОМОН …» (можно сказать, что это аналог слова иметь. — Ред.).

— Не надо тут выражаться

— Я не выражаюсь, я цитирую.

konoplintus [12.06.17 23:17]

Делают копию протокола. Статья 20.2 часть 5. Адвокат сфотографировала все материалы дела.

konoplintus [12.06.17 23:35]

Копии еще не сделали, участковый говорит, что мы можем идти. Пошли покурить сначала.

konoplintus [12.06.17 23:43]

Покурили и пошли на выход. Полковник спросил у другой задержанной, она что, из Самары, и запел «Самара-городок, беспокойная я». Девушка попросила не хамить. Полковник продолжил «беспокойная я, успокойте меня». У них тут у всех с чувством юмора проблемы, видимо.

konoplintus [12.06.17 23:49]

На выходе встретила девушка и передала торт «от Андрея». Логвин, автор плаката, где черной икрой на красной написано «Жизнь удалась», притащил в ОВД торт. Удалась, Андрей!

konoplintus [12.06.17 23:53]

Сели в такси, звонили с неопределяемого номера — участковый Паша. Просил вернуться. Позвонила адвокату. Оказывается, в полиции забыли составить протокол о задержании. Причем выпустили уже почти всех нас, вспомнили о протоколах задержания, продержав семь часов. Моя полиция меня бережет. Но я не вернусь.

* * *

Утром соседка вместо «привет»:

— А когда суд, Зарем?

— Доброе утро, блин.

Зарема Заудинова,

режиссер Театра.doc, —

специально для «Новой»

*Агентка — ж.р. «агент Госдепа»