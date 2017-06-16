День России. Только цифры

Вера Челищеварепортер, глава отдела судебной информации
Москва
По данным правозащитников, было задержано 866 человек. Через суды прошли пока около пятидесяти.
Тверской районный суд вынес решения в отношении 15 граждан (данные не окончательные). Среди них — Илья Яшин, Марк Гальперин и Ильдар Дадин. Наказание: от 10 до 15 суток ареста, штрафы: до 20 тыс. рублей.
Симоновский районный суд арестовал Алексея Навального: 30 суток по ч. 8 ст. 20.2 КоАП («повторное правонарушение на уличной акции»).
Мещанский районный суд вынес решение в отношении одного гражданина. Наказание: 10 суток ареста.
Замоскворецкий районный суд вынес решения в отношении 4 граждан. Наказание: от 7 до 10 суток ареста.
Пресненский районный суд вынес решения в отношении 13 человек. Всем штрафы по 1000 рублей.
Санкт-Петербург
658 человек задержанных. Штрафы, аресты (или и то и другое) уже получили порядка 400 граждан.
Василеостровский районный суд вынес решения в отношении более 20 человек. Наказание: от 500 рублей до 10,5 тыс. рублей штрафа.
Выборгский районный суд вынес решения в отношении более 20 граждан. Наказание: от 1 до 7 суток ареста, штрафы: от 1 тыс. до 10,5 тыс. рублей.
Калининский районный суд приговорил более 30 граждан. Наказание: от 1 до 15 суток ареста, штрафы: от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. Среди наказанных — внук писателя-фантаста Бориса Стругацкого (двое суток ареста и 15 тысяч штрафа).
Красногвардейский районный суд осудил около 30 граждан. Наказание: от 4 до 10 суток ареста, штрафы: от 10 тыс. до 16 тыс. рублей.
Красносельский районный суд вынес решения в отношении 20 граждан. Штрафы: от 2 тыс. до 10,5 тыс. рублей.
Невский районный суд вынес решения по 20 гражданам. Наказание: от 3 до 13 суток ареста, штрафы: от 10 тыс. до 15,5 тыс. рублей.
Октябрьский районный суд вынес решение пока по делу только одного участника митинга — 15,5 тыс. рублей штрафа.
Петроградский районный суд вынес решения в отношении около 15 граждан. Наказание: от 5 до 10 суток ареста, штрафы: от 10 тыс. до 11 тыс. рублей.
Петродворцовый районный суд вынес решения в отношении 4 человек. Штрафы: от 10 тыс. до 11 тыс. рублей.
Приморский районный суд вынес решения в отношении около 10 граждан. Наказание: от 3 до 7 суток ареста, всем по 10 тыс. рублей штрафа.
Фрунзенский районный суд вынес решения в отношении более 30 граждан. Наказание: от 1 до 12 суток ареста, штрафы: от 10 до 13 тыс. рублей.
Казань
Вахитовский районный суд вынес решения по делам 5 задержанных. Активистку «Артподготовки» арестовали на 8 суток.
Сочи
Центральный районный суд вынес решения в отношении 10 граждан. Наказание: от 7 до 10 суток ареста, штрафы: от 1 тыс. до 20 тыс. рублей.
Амурская область
Благовещенский городской суд вынес решения в отношении 6 граждан. Наказание: от 10 суток ареста, штрафы: от 10 тыс. до 13 тыс. рублей
Мнение эксперта
Заметна разница в подходах питерских и московских судов. В Санкт-Петербурге арестовывают и штрафуют всех подряд конвейерным способом, в столице — наказанных в разы меньше, есть даже оправданные, а некоторые дела возвращены в полицию для устранения недостатков.
— Видимо, в Москве сложилась своя судебная практика по такого рода делам, в Питере — другая. Другой вопрос — какие полицейские протоколы принимают и какие решения пишут суды двух столиц — в чем там разница, как суды обосновывают свои решения и насколько изложенное в протоколах достоверно. Очень интересно сравнить эти протоколы, и тогда, может быть, станет понятна разница в подходах. И потом, в Москве суды, наверное, уже устали от такого потока административных дел.