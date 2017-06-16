День России. Только цифры

Москва

По данным правозащитников, было задержано 866 человек. Через суды прошли пока около пятидесяти.

Тверской районный суд вынес решения в отношении 15 граждан (данные не окончательные). Среди них — ​Илья Яшин, Марк Гальперин и Ильдар Дадин. Наказание: от 10 до 15 суток ареста, штрафы: до 20 тыс. рублей.

Симоновский районный суд арестовал Алексея Навального: 30 суток по ч. 8 ст. 20.2 КоАП («повторное правонарушение на уличной акции»).

Мещанский районный суд вынес решение в отношении одного гражданина. Наказание: 10 суток ареста.

Замоскворецкий районный суд вынес решения в отношении 4 граждан. Наказание: от 7 до 10 суток ареста.

Пресненский районный суд вынес решения в отношении 13 человек. Всем штрафы по 1000 рублей.

Санкт-Петербург

658 человек задержанных. Штрафы, аресты (или и то и другое) уже получили порядка 400 граждан.

Василеостровский районный суд вынес решения в отношении более 20 человек. Наказание: от 500 рублей до 10,5 тыс. рублей штрафа.

Выборгский районный суд вынес решения в отношении более 20 граждан. Наказание: от 1 до 7 суток ареста, штрафы: от 1 тыс. до 10,5 тыс. рублей.

Калининский районный суд приговорил более 30 граждан. Наказание: от 1 до 15 суток ареста, штрафы: от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. Среди наказанных — ​внук писателя-фантаста Бориса Стругацкого (двое суток ареста и 15 тысяч штрафа).

Красногвардейский районный суд осудил около 30 граждан. Наказание: от 4 до 10 суток ареста, штрафы: от 10 тыс. до 16 тыс. рублей.

Красносельский районный суд вынес решения в отношении 20 граждан. Штрафы: от 2 тыс. до 10,5 тыс. рублей.

Невский районный суд вынес решения по 20 гражданам. Наказание: от 3 до 13 суток ареста, штрафы: от 10 тыс. до 15,5 тыс. рублей.

Октябрьский районный суд вынес решение пока по делу только одного участника митинга — ​15,5 тыс. рублей штрафа.

Петроградский районный суд вынес решения в отношении около 15 граждан. Наказание: от 5 до 10 суток ареста, штрафы: от 10 тыс. до 11 тыс. рублей.

Петродворцовый районный суд вынес решения в отношении 4 человек. Штрафы: от 10 тыс. до 11 тыс. рублей.

Приморский районный суд вынес решения в отношении около 10 граждан. Наказание: от 3 до 7 суток ареста, всем по 10 тыс. рублей штрафа.

Фрунзенский районный суд вынес решения в отношении более 30 граждан. Наказание: от 1 до 12 суток ареста, штрафы: от 10 до 13 тыс. рублей.

Казань

Вахитовский районный суд вынес решения по делам 5 задержанных. Активистку «Артподготовки» арестовали на 8 суток.

Сочи

Центральный районный суд вынес решения в отношении 10 граждан. Наказание: от 7 до 10 суток ареста, штрафы: от 1 тыс. до 20 тыс. рублей.

Амурская область

Благовещенский городской суд вынес решения в отношении 6 граждан. Наказание: от 10 суток ареста, штрафы: от 10 тыс. до 13 тыс. рублей

Мнение эксперта

Заметна разница в подходах питерских и московских судов. В Санкт-Петербурге арестовывают и штрафуют всех подряд конвейерным способом, в столице — ​наказанных в разы меньше, есть даже оправданные, а некоторые дела возвращены в полицию для устранения недостатков.

Елена Лукьянова адвокат, специалист по конституционному праву:

— Видимо, в Москве сложилась своя судебная практика по такого рода делам, в Питере — ​другая. Другой вопрос — ​какие полицейские протоколы принимают и какие решения пишут суды двух столиц — ​в чем там разница, как суды обосновывают свои решения и насколько изложенное в протоколах достоверно. Очень интересно сравнить эти протоколы, и тогда, может быть, станет понятна разница в подходах. И потом, в Москве суды, наверное, уже устали от такого потока административных дел.