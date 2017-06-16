Навальный вам не Димон

Алексей Навальный, несколько месяцев назад заявивший о том, что хочет баллотироваться в президенты на предстоящих выборах, получил два новых судебных иска по двум старым поводам: из-за дела «Кировлеса» и фильма «Чайка». Параллельно брат политика Олег Навальный не может получить УДО. Плохие новости и в политической сфере: глава ЦИК Элла Памфилова в эфире «Дождя» сообщила, что Навальный вряд ли будет зарегистрирован на выборах из-за судимости, и, кроме того, дала понять, что относится к нему без сочувствия. Сам Навальный тем временем отбывает 30-дневный административный арест за нарушение порядка организации митинга 12 июня.

Спустя месяц после того, как Навальному не удалось обжаловать обвинительный приговор суда по хищению средств у компании «Кировлес», сама фирма подала гражданский иск к политику, требуя компенсировать ущерб в 16 миллионов рублей — именно столько Навальный, по прошлому приговору, похитил у «Кировлеса». Пресс-секретарь суда 15 июня подтвердила РИА «Новости»: «В суд поступил иск «Кировлеса» с требованием взыскать с Алексея Навального и других ответчиков 16 миллионов 165 тысяч 826 рублей 65 копеек материального ущерба, причиненного преступлениями. Досудебная подготовка по делу назначена на 29 июня». Напомним, 3 мая Кировский районный суд оставил в силе приговор Ленинского райсуда Кирова о том, что Навальный виновен в хищениях, и присудил ему 5 лет лишения свободы условно. Брат политика Олег Навальный получил реальный срок 3,5 года и отбывает наказание в Орловской области. 14 мая ему во второй раз было отказано в условно-досрочном освобождении.

За день до этого новые претензии Навальному предъявил бизнесмен Сергей Михайлов, которого в фильме «Чайка» называют криминальным авторитетом, а также другом и партнером генпрокурора Юрия Чайки. Михайлов подал в Люблинский суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и требует взыскать с Навального и Фонда борьбы с коррупцией по 500 тысяч рублей. Для политика это уже второй иск от героя публикаций: 31 мая Алишер Усманов выиграл суд, пожаловавшись на то, что ФБК обвиняет его во взятке премьер-министру Медведеву — по словам бизнесмена, необоснованно.

Михайлов в последние годы весьма ревностно относится к своей репутации, стараясь избавиться от звания криминального авторитета: его долгие годы считали главой солнцевской преступной группировки, в 1996 году он была задержан по подозрению в участии в ОПГ, однако присяжные Михайлова оправдали. Он стал первым, кто воспользовался законом о «праве на забвение»: в 2016 году Михайлов потребовал от поисков «Яндекс» и Google удалить часть результатов из выдачи по запросам «Сергей Михайлов Михась», «Сергей Михайлов Михась Солнцево», «Сергей Михайлов Солнцево».

«Вынужден повторить в бессчетный раз. Я по определению не могу быть лидером солнцевской ОПГ, потому что юридически такой группировки не существует. Нет ни одного приговора суда, ни в России, ни за рубежом, который бы вынес обвинительный вердикт участнику или участникам солнцевской ОПГ. Напротив, есть вердикт жюри присяжных Швейцарского суда кантона Женева, где написано черным по белому, что я не принадлежу ни к одной преступной организации», — заявляет Михайлов на своем сайте.

На днях стало известно отношение к Алексею Навальному главы ЦИК Эллы Памфиловой, которая дала интервью Ксении Собчак в эфире телеканала «Дождь». Памфилова заметила: «Есть убежденные, идейные люди, противники не только режима, но и страны в целом. Они есть. Есть люди, которые работают, как профессионалы, за деньги — они тоже есть». На вопрос Собчак, входит ли Алексей Навальный в какую-либо из этих категорий, Памфилова ответила, что не видит «его особых убеждений». «Он себя позиционирует определенным образом, а я его в этой позиции не вижу. Я боюсь быть некорректной. Хотя я понимаю — и он это понимает, — что у него нет шансов быть зарегистрированным на выборах из-за его судимости».