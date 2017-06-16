«Сегодня ссоримся навсегда, а завтра выпили чашечку кофе, и воцарился мир»

Очередная новость на тему большого дипломатического скандала на Ближнем Востоке: минобороны Катара подписало соглашение на покупку 36 истребителей McDonnel Douglas F-15 Eagle (по другим данным, до 72 истребителей) за 12 млрд долларов. Пентагон подтвердил: 14 июня, в среду, глава ведомства Джеймс Мэттис встретился с катарским министром обороны Халедом бен Мухаммедом аль-Атыйей. На встрече обсуждались «завершающие шаги по покупке американских истребителей F-15».

В заявлении Пентагона говорится, что сделка усилит «взаимодействие и сотрудничество в области безопасности между Соединенными Штатами и Катаром». Также на встрече обсуждались вопросы «деэскалации напряженности» между Катаром и рядом арабских стран, чтобы «все партнеры в регионе Персидского залива смогли сосредоточиться на достижении общих целей».

Напомним, в начале июня с Катаром разорвали дипломатические отношения десять государств: Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Коморские острова. Официальная причина: обвинения Катара в финансировании терроризма.

Что значит эта сделка на фоне дипломатического кризиса? И насколько серьезен сам кризис?

Василий Кузнецов Директор Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН:

— Было бы неожиданностью, если бы эта сделка сорвалась. Такие сделки не готовятся за полтора дня, это кропотливый и долгий процесс переговоров и подготовки соответствующей документации. Предварительное разрешение на эту сделку Конгресс США дал еще в ноябре 2016 года. Однако после визита Дональда Трампа 20 мая 2017 года в Саудовскую Аравию, начала дипломатического кризиса в Персидском заливе и скандального твита президента США в соцсети небольшая вероятность срыва сделки все же была.

Твит Трампа гласил: «Моя деятельность по борьбе против терроризма приносит свои плоды. На встрече в Эр-Рияде все указали мне на Катар». Эта реплика вызвала бурную реакцию в международном сообществе, особенно в регионе Персидского залива. Разумеется, элемент борьбы против финансирования терроризма в этом скандале вокруг Катара присутствовал, однако не стоит забывать, что это регион, где нет ни одной страны, которую бы не обвиняли (и зачастую вполне обоснованно) в финансировании терроризма. Поэтому такое обвинение давно стало общеупотребительным и приобрело скорее риторический оттенок. Политика политикой, а бизнес есть бизнес.

В ходе визита Трампа в Саудовскую Аравию была заключена сделка на 360 миллиардов долларов. На этом фоне 12 катарских миллиардов — сумма незначительная. Это скорее желание США показать стремление к сотрудничеству, особенно после неосторожного твита президента. Об этом говорит и подчеркнутая медийность события. Буквально на следующий день Пентагон обнародовал заявление о контракте с Катаром, хотя подобные сделки зачастую проходят кулуарно и о факте их заключения публично становится известно намного позже. Сделка показывает, что, даже несмотря на дипломатический кризис, США не считают Катар страной-изгоем, что было бы странно, учитывая наличие на территории этой страны американской военной базы.

А вот перспектива использования американских истребителей Катаром — совершенно иной вопрос. На фоне таких мощных военных держав региона, как Египет, Иран, Турция и Израиль, баснословно богатый Катар в военном отношении — одна из самых слабых стран, поэтому использовать военную технику против соседей не в интересах эмирата.

В регионе Персидского залива весьма специфические дипломатические принципы, построенные сугубо на личных отношениях, — «сегодня ссоримся навсегда, а завтра один человек с другим выпил чашечку кофе, и воцарился мир». Поэтому попытки западных стран играть роль посредника в данном конфликте, на мой взгляд, несостоятельны. Реальными посредниками могут быть только некоторые региональные монархии: Оман, Кувейт, Марокко.

Единственное, чем интересен этот очередной кризис в регионе, так это тем, что он вынесен на всеобщее международное обозрение. Главным медиатором конфликтов служит Совет сотрудничества арабских государств, куда входят все, кроме Ирака, страны региона. Это своеобразный аналог антиреволюционного Священного союза, созданного европейскими монархиями в XIX веке. Именно этот Совет играл и играет ключевую роль в разрешении любых региональных проблем и конфликтов. Сейчас же монархии предпочли вынести сор из избы, нарушая тем самым главный принцип региональной дипломатии.