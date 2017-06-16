День России. Последствия. Первая полоса «Новой газеты»
Тема свежего номера
«Новая газета»редакция
Читайте подборку материалов главного сюжета недели:
- Леопард в автозаке. 12 июня я надела маскарадный костюм и пошла на Тверскую
- Репортаж из Тверского суда Москвы, где судят задержанных 12 июня
- Репортаж из Дзержинского райсуда Петербурга, где судят задержанных 12 июня
- День России. Только цифры
- Участникам несанкционированных митингов не хватает поддержки со стороны организаторов
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