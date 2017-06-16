Михаил Гогитидзе, профессиональный боец смешанных единоборств

Михаил родился в Москве в русско-грузинской семье. Занимается единоборствами с шести лет, тренируется до девяти раз в неделю. Живет со своей девушкой Кристиной в съемной московской квартире. Вдохновляется личностью спортсмена Федора Емельяненко и мечтает стать чемпионом сам.

Михаил настраивается перед выходом на бой в раздевалке. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Я к единоборствам не как к насилию отношусь. Это искусство, мужик. Красивый поединок — это как картина. Если в начале карьеры ты выходишь и как мельница размахиваешь руками, то лет через семь ты выходишь и лишнего движения не сделаешь.

Спарринг в зале «Акула». Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Друг ко мне как-то подходит и говорит, что нужна помощь. И я с ним поехал, взял с собой молоток на всякий случай. Приезжаю туда, а там какие-то спортивные чуваки: вставляют капы, бинтуют руки, надевают перчатки. Ну я достаю свой молоток, и все начинают ржать. Оказалось, что это драка футбольных фанатов. И потом понеслось… Через 40 секунд кто-то крикнул «стоп» и объявил, что мы выиграли.

Бойцы играют в регби в качестве разминки. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Меня в одно время друг затянул в эти фанатские драки. Говорил, что в жизни побеждают зверюги. Потом друга зарезали. А я завязал.

Михаил отмечает победу с друзьями в баре, в котором он долгое время работал. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Последний раз плакал, когда мы с Кристиной смотрели документальный фильм про мирового чемпиона UFC Майкла Биспинга. Он пять раз выходил на претендентский бой и все пять раз проигрывал. И вот он рассказывал, что он всегда знал, что будет чемпионом, хотя на нем все уже поставили крест. И в этот момент я пустил слезу.

Михаил и Кристина в метро после тренировки. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Я сразу в нее влюбился. Она сначала меня отшивала. Не нравился я ей. Два месяца за ней ухаживал. Я вот рэп читаю под псевдонимом Мишаня Московский, написал ей целый трек. Там все суперванильно... В общем, то, что мы вместе, — одно из самых больших моих достижений.

Михаил взвешивается у себя дома. Попасть в рамки весовой категории – одна из самых важных задач при подготовке к бою. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Ночь перед официальным взвешиванием. Сгонка веса в горячей ванне. С потом из организма выходит вода, что позволяет очень быстро сбросить несколько килограмм. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Сгонка веса под грудой теплых одеял. Таким образом Михаил выводит остатки воды. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Восстановление после сгонки веса. Кристина соорудила капельницу с лекарствами, используя подручные средства: скакалку, стеклянную колбу и шприц. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Был период, когда я целый год проигрывал по любителям, уже начали опускаться руки. Тренер тогда сказал мне, что это и есть путь бойца. Неужели тебе не интересно, кем ты можешь стать, если сейчас не опустишь руки?

Ученики болеют за своего тренера на турнире «Колизей». Михаил одержал победу удушающим приемом в первом раунде. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Выход на бой на турнире Prime Selection в Нальчике. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Агрессия — точно не про меня. Эта эмоция забирает слишком много сил.

Бой в Нальчике. Михаил не смог продолжить драться после первой минуты, потому что получил травму. Было засчитано техническое поражение. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Мы вот с Кристиной переехали в квартиру недавно, и там кишело тараканами. Но мне даже их было жалко давить тапком. Убить другое существо для меня… Мясо даже из-за этого не ем.

Бойцы Миша и Зурико в коридоре спортивной арены Нальчика после поражений. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Мама может позвонить за полчаса до боя и спросить, отбился я или не отбился. Поэтому я на бой всегда авиарежим ставлю. Но когда бой прошел, то первое, что я делаю, — звоню маме.

Ночь после неудачного боя. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Больше всего я боюсь, что после того, как мы умрем, ничего не будет.