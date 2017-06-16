Почему Дальний Восток лишается  флота

Эта история, начавшаяся семь лет назад как обычная уголовка, растянулась на долгие годы. Тогда, во время навигации-2010, владивостокская судоходная компания «Ойл-Компакт» украла 1030 тонн топлива у другой местной судоходной компании «РИМСКО», выполнявшей госконтракт по доставке топлива в отдаленные воинские гарнизоны, в том числе — на известный камчатский полигон Кура, куда прилетают межконтинентальные ракеты, выпущенные субмаринами Северного флота. Предназначавшееся для этого полигона топливо как раз и пошло на сторону.

Одновременно с обращениями в УФСБ, прокуратуру и суд ответственному исполнителю госконтракта компании «РИМСКО» пришлось предпринять экстраординарные меры, чтобы до ледостава успеть обеспечить топливом расположенный в глуши гарнизон.

Следственные действия и судебное производство в отношении руководителей «Ойл-Компакта», то затухая, то разгораясь, продолжаются все эти годы, однако памятуя о том, что лучшая оборона это наступление, обвиняемые в хищении предприняли попытку рейдерского захвата ЗАО «РИМСКО» — при прямом попустительстве и даже содействии судебных приставов. Практика известная: подвергшееся рейдерской атаке предприятие в силу регулярного, хотя и не всегда правомочного ареста имущества и счетов начинает лихорадить, что зачастую ведет в лучшем случае к предбанкротному состоянию.

Столкнувшись с резкой нехваткой оборотных средств и пытаясь удержать судоходную компанию, простите за каламбур, на плаву, ее собственник, известный в недавнем прошлом дальневосточный капитан Фазил Алиев, начал частичную распродажу активов. Что-то шло на погашение долгов и кредитов, что-то, в силу длительного раздельного существования с женой, проживающей на Кипре, отходило ей, согласно заключенному и апостилированному соглашению о разделе имущества.

В собственности жены, в частности, оказался и по ее поручению был продан еще в начале 2012 года причальный комплекс ЗАО «Дальзавод-терминал». Пользуясь действовавшим до саммита АТЭС в 2012 году Федеральным законом №93 (позволявшим ускоренный и упрощенный принудительный выкуп), этот терминал пыталась перехватить компания «Соллерс». Сделать этого не удалось, но «Соллерс» успел произвести оценку актива, впоследствии утвержденную Минпромторгом: его цена составила на лето 2012 года 114 млн рублей. Хотя фактически в том же году причальный комплекс был продан за 488 млн, причем с отсрочкой платежа равными долями до 2020 года.

Тогда же, в конце 2012 года, «РИМСКО» вошло в процедуру банкротства. Она продолжается до сих пор, однако в компании понимают ее как процедуру оздоровления, а не ликвидации — за эти годы удовлетворено большинство требований кредиторов. Сам Алиев, пытаясь спасти компанию, постоянно вливает в нее собственные средства. За 5 лет сумма этих вливаний составила более 500 млн рублей.

Компания уже выходила из банкротства, заключив мировое соглашение с кредиторами, однако по жалобе налогового органа кассационный суд отменил мировое соглашение. До банкротства «РИМСКО» входило в десятку крупнейших налогоплательщиков Владивостока — более 150 млн рублей ежегодно перечислялись государству в виде налогов. Решая сиюминутную задачу по пополнению резко оскудевших бюджетов, налоговые органы фактически ликвидируют налогооблагаемую базу.

Причем парадоксальным образом практически одновременно в разных судах города принимаются взаимоисключающие решения. В сентябре 2016 года Ленинский районный суд удовлетворил исковые требования к Алиеву его жены на сумму 488 550 000 рублей. В те же самые дни вступило в силу решение Арбитражного суда о признании соглашения по разделу общего имущества недействительным, а в порядке применения последствий недействительности опять с Алиева взыскивается теперь уже в пользу ЗАО «РИМСКО» 488 550 000 рублей. Более того, решением Первомайского районного суда с Алиева в пользу налогового органа в связи с отчуждением имущества должно быть взыскано еще 181 096 396 рублей.

Таким образом, на сегодняшний день за имущество, оцененное самим государством в 114 млн, предприниматель, согласно судебным решениям, должен уплатить более 1 млрд 158 млн.

Сегодня — под стандартным предлогом пополнения государственной казны — госорганы фактически добиваются ликвидации крупных морских и рыбацких компаний. Уже в этом году под таможенный пресс попала одна из крупнейших рыбодобывающих компаний Дальнего Востока АО «Восток-1», которая за последние 4 года сумела доказать ошибочность 169 таможенных претензий, и теперь напоролась на 170-ю, причем подкрепленную уже совместными «усилиями» таможенников, пограничников и ФСБ.

Регион стремительно лишается флота, еще недавно составлявшего основу его экономики. В прошлом году было ликвидировано одно из крупнейших в России танкерных пароходств — ОАО «ПМП», сейчас на этой же грани балансирует старейшее судоходное предприятие страны — ОАО «ДВМП».