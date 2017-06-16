На пути к Забиваке и 4 100 000 долларов

Для сборной страны под руководством Станислава Черчесова наступает время «П»: пора предъявить публике простой и понятный футбол.

«У русских очень много опасных ребят…» — это слова защитника Деклана Уинна из Новой Зеландии, с которой Акинфееву и компании предстоит встретиться уже завтра. Спорить с подобным мнением не буду: профессионалам, как говорится, виднее.

…Хотя россияне занимают сегодня 63-ю позицию в рейтинге ФИФА. Так низко в табели о рангах сборная, проводившая на пенсию Сергея Игнашевича и Василия Березуцкого, еще не опускалась. Но куда хуже не место в шестом десятке, а то, что национальная команда после провала на Евро-2016 упала по самые щиколотки в глазах собственных болельщиков, которых с каждым днем, похоже, становится все меньше и меньше. Такого безразличия к сборной и ее выступлениям не наблюдалось никогда. Давно исчезли скепсис и апатия. Им на смену пришло безразличие. «А чего, вчера с кем-то играли?» — этот вопрос я постоянно слышу в метро после товарищеских, или «контрольных» (на этом термине настаивает Станислав Черчесов) матчей с участием «опасных» перцев.

Однако поругать парней в майках с двуглавым орлом всегда успеется. А пока все-таки хочется поддержать тех, кто продувал в спаррингах Коста-Рике, Катару и Кот-д’Ивуару и растерял на разных баррикадах Дзагоева, Дзюбу, Зобнина и нового русского Марио Фернандеса…

В конце концов, сейчас уже понятно, чего от подопечных Черчесова ждать не стоит — гонора, пафоса и хамского отношения к СМИ и собственным зрителям. И это плюсик. Все остальное — решаемо и выполнимо. Если есть желание. А оно, судя по последним схваткам с венграми и чилийцами, у парней Станислава Саламовича присутствует.

На пути к чемпионату мира Черчесов без всякого сожаления вытряхнул из обоймы талантливых тусовщиков и дерзких на язык «звезд». И собирать новый трехцветный пазл к чемпионату мира намерен прежде всего из трудяг. Лично меня на данном этапе радуют оптимизм сурового коуча и четкое понимание им основных задач: «Мне выпала честь перестраивать и обновлять команду. Сейчас у ряда футболистов от 5 до 8 матчей за сборную. Мы создаем коллектив, который должен обладать характером и за который хочется болеть».

И Кубок конфедераций — это не просто генеральная репетиция, это шанс для Головина, Миранчука, Джикия, Кутепова, Полоза и других, не обладающих большим опытом «рекрутов», повзрослеть и серьезно заявить о себе. В конце концов, когда, если не сейчас?

Понимать и прощать сборную всем уже порядком надоело.

Фото: РИА Новости

«Новая» представляет всех участников Кубка конфедераций-2017

Новая Зеландия

Как попала на КК-2017: как победитель Кубка Океании-2016

Место в рейтинге ФИФА: 95

Стоимость команды и самый дорогой игрок (по данным сайта www.transfermarkt.de): 16 млн евро (Крис Вуд — 6)

За кем следить: здоровенный форвард Вуд — лучший бомбардир «Лидса» и чемпионшипа (в его активе 27 мячей в 44 матчах), а также самый молодой капитан в истории своей сборной.

Минусы: травма Уинстона Рида, основного защитника команды, играющего за английский «Вест Хэм».

Плюсы: новозеландцы всегда отменно готовы физически.

Любопытный факт: футболисты «Олл Уайтс» исполняют традиционный танец хака (версия ка-матэ) перед матчами. Этот обычай они «украли» у регбистов, которые следуют ритуалу с конца XIX века.

Цитата: «От нас никто ничего не ждет, а специалисты считают моих парней слабыми? Ну и отлично! Нас это вполне устраивает, и вы увидите, что мы едем в Россию не для статистики и хлопнем какого-нибудь гранда» (главный тренер Энтони Хадсон).

Котировки букмекеров на победу (по версии известной английской конторы): 250

Мексика

Как попала на КК-2017: как победитель Кубка КОНКАКАФ-2015

Место в рейтинге ФИФА: 17

Стоимость команды и самый дорогой игрок: 149 млн евро (Хавьер Эрнандес — 22)

За кем следить: Чичарито (он же Хавьер Эрнандес) поиграл в «МЮ», «Реале», а сейчас тянет в бундеслиге «Байер». Кроме того, недавно «Горошек» забил 47-й мяч за национальную команду и обошел великого Хареду Борхетти.

Минусы: легенда сборной Рафаэль Маркес на турнир не полетел, и Мексика едва ли не впервые сыграет без моральной поддержки своего лидера.

Плюсы: латиноамериканцы очень техничны и изобретательны.

Любопытный факт: за годы существования сборная обзавелась двумя прозвищами. «Ацтеками» мексиканцев величают из-за исторического прошлого государства, а второе имя «Эль Три» связано с тремя цветами национального флага — белого, зеленого и красного.

Цитата: «Я большой ценитель такой страны, как Россия. Вы любите футбол, так же как и мексиканцы. Если в один из дней мне поступит предложение отсюда, я обязательно и с удовольствием его рассмотрю» (главный тренер Хуан Карлос Осорио).

Котировки букмекеров: 10

Россия

Как попала на КК-2017: как хозяйка ЧМ-2018

Место в рейтинге ФИФА: 63

Стоимость команды и самый дорогой игрок: 95 млн евро (Акинфеев — 12)

За кем следить: Федор Смолов, подтвердивший звание бомбардира премьер-лиги, — единственный русский футболист, который вызывает определенный интерес у западных клубов.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Минусы: домашний экзамен всегда накладывает дополнительную ответственность, к тому же для тренера и многих игроков КК-2017 это первое серьезное испытание.

Плюсы: в сборной сегодня отличный микроклимат: всех смутьянов и бездельников от Денисова до Мамаева Станислав Черчесов отправил в офсайд.

Любопытный факт: у главного тренера россиян есть не только официальный сайт в интернете (cherchesov.com), но и личный «сетевой» фан-клуб (страничка, которую ведут поклонники, называется — cherchesovfans.com).

Цитата: «Черчесов должен спокойно работать до 2018 года. У него полная поддержка. Мой подход всем известен: я перед каждым турниром продлевал контракт с коучем, чтобы он не беспокоился о своем будущем» (президент РФС Виталий Мутко).

Котировки букмекеров: 11

Португалия

Как попала на КК-2017: как победитель чемпионата Европы-2016

Место в рейтинге ФИФА: 8

Стоимость команды и самый дорогой игрок: 418 млн евро (самая дорогая сборная), Криштиану Роналду — 110 (самый ценный игрок среди всех участников)

За кем следить: Желсон Мартинш, пасующий больше и лучше всех в первенстве Португалии, обладает скоростью, сумасшедшим дриблингом и принимает креативные решения.

Минусы: «селесао» тяжело настраиваются на соперников ниже себя по классу.

Плюсы: наличие в составе обладателя «Золотого мяча», уже наказавшего в нынешнем сезоне соперников свыше 50 раз.

Любопытный факт: в первенстве России в общей сложности выступали два десятка португальских легионеров. На сегодняшний день их осталось двое: Луиш Нету — в «Зените» и Мануэл Фернандеш — в «Локомотиве».

Цитата: «Секрет успеха — прост. Я всегда говорю своим подопечным, что они самые лучшие и самые талантливые. А все вместе — мы суперкоманда» (главный тренер Фернанду Сантуш).

Котировки букмекеров: 3,5

Камерун

Как попал на КК-2017: как победитель Кубка Африки-2017

Место в рейтинге ФИФА: 32

Стоимость команды и самый дорогой игрок: 43 млн евро (Венсан Абубакар — 10)

За кем следить: Адольф Тейку долгое время цементировал оборону запорожского «Металлурга» и одесского «Черноморца». Вбрасывание мяча из аута он сопровождает кульбитом, что выглядит очень эффектно.

Минусы: африканцы страдают отсутствием дисциплины как на поле, так и за его пределами.

Плюсы: под настроение могут вынести любого, особенно если им посулят хороший гонорар.

Любопытный факт: главное достижение камерунского футбола связано с нашим тренером Валерием Непомнящим. Под его руководством «львы» стали первой африканской командой, вышедшей в четвертьфинал чемпионата мира. И было это в 1990 году.

Цитата: «Для меня КК-2017 — своеобразный тест, который покажет, являемся ли мы сборной топ-уровня и чего на самом деле стоит звание чемпионов Африки» (главный тренер Уго Броос).

Котировки букмекеров: 30

Германия

Как попала на КК-2017: как победитель чемпионата мира-2014

Место в рейтинге ФИФА: 3

Стоимость команды и самый дорогой игрок: 342 млн евро (Юлиан Дракслер — 35)

За кем следить: 20-летний Джошуа Киммих два года назад ярко дебютировал на Евро-2016, а сегодня без этого неутомимого виртуоза уже трудно представить оборону «манншафт».

Минусы: все немецкие звезды (Нойер, Хуммельс, Озил, Кроос) остались вне заявки, что вряд ли добавит резервистам уверенности.

Плюсы: Дракслер и компания редко покидают газон без забитых мячей, а Йоахим Лев как никто знает, как побеждать на крутых форумах.

Любопытный факт: канцлер Германии Ангела Маркель часто посещает матчи «бундестим» и иногда даже заглядывает к футболистам в раздевалку после игр, чтобы поздравить их с успехом.

Цитата: «Я понимаю ожидания россиян, которые расстроены отсутствием целого ряда моих лидеров. Но для меня важно проверить в деле молодежь. А Мюллера и компанию ваша публика увидит следующим летом» (главный тренер Йоахим Лев).

Котировки букмекеров: 3,1

Чили

Как попала на КК-2017: как победитель Кубка Америки-2015

Место в рейтинге ФИФА: 4

Стоимость команды и самый дорогой игрок: 173 млн евро (Алексис Санчес — 65)

За кем следить: Видаль — одна из трех главных звезд турнира и эталон современного опорного хавбека, умеющего и обороняться, и атаковать. К тому же «Король Артуро» всегда радует публику необычными прическами-ирокезами.

Минусы: игроки команды продолжают ругаться с Федерацией футбола из-за премиальных: чиновники еще не выплатили сборной всю причитающуюся сумму за предыдущие победы.

Плюсы: «ла роха» умеет в решающий момент привлечь на свою сторону фортуну.

Любопытный факт: за последний год ФИФА дважды дисквалифицировала домашний стадион чилийцев «Эстадио Насиональ» в Сантьяго из-за хулиганского поведения местных болельщиков.

Цитата: «Кубок конфедераций — это нечто неизведанное для нашей «банды», и ожидания нашего народа очень велики. Уверен, мы устроим большой праздник» (главный тренер Хуан Антонио Пицци).

Котировки букмекеров: 4

Австралия

Как попала на КК-2017: как победитель Кубка Азии-2015

Место в рейтинге ФИФА: 48

Стоимость команды и самый дорогой игрок: 29 млн евро (Майл Джединак — 4,5 млн евро)

За кем следить: Тиму Кэхиллу уже 37 лет и он редко попадает в «старт». Но ветеран сборной (96 матчей/48 мячей) даже за полчаса в состоянии сотворить фокус.

Минусы: «кенгурята» редко пересекаются с по-настоящему сильными сборными.

Плюсы: тренера Ангелоса Постекоглу Международная федерация футбольной истории и статистики включила в топ-10 лучших наставников национальных дружин. В Москве он обещал всех удивить.

Любопытный факт: в 2001-м «соккерруз» в Кофс-Харбор установили мировой рекорд, одержав самую крупную победу в международном матче, 31 раз унизив сборную Американского Самоа. Больше всех — 13 уколов — нанес Арчи Томпсон.

Цитата: «У нас есть отличный шанс адаптироваться к стране, где пройдет ЧМ-2018, а также узнать местную культуру. Через год, уверен, это очень пригодится» (капитан сборной Майл Джединак).

Котировки букмекеров: 50

Кубок конфедераций (историческая справка)

Традиционный турнир среди национальных сборных, проводимый раз в четыре года в стране — организаторе ближайшего чемпионата мира. В нем принимают участие восемь команд: победители каждого из шести континентальных форумов, которые проходят под эгидой таких организаций, как УЕФА, КОНМЕБОЛ, КОНКАКАФ, КАФ, ОФК и АФК, плюс триумфатор мирового первенства и хозяйка розыгрыша. Предшественником КК является Кубок короля Фахда, проходивший в Саудовской Аравии в 1992 и 1995 годах. Нынешнее название соревнование получило в 1997-м. До 2005 года слет лучших проводился раз в три года. Сборные России, Португалии и Чили примут участие в КК впервые. Общий призовой фонд составит 20 млн долларов. Обладатель трофея разбогатеет на 4,1 млн «зеленых».