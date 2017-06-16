Сами себе режиссеры

Петр Саруханов / «Новая»

Андрей Малахов завел свой канал на YouTube. Вчитаемся в эту новость: едва ли не самый популярный телеведущий самых рейтинговых шоу, пять раз в неделю выходящий в эфир на главном телеканале страны, завел и свой канал в интернете! Чтобы что? Чтобы в свободное от основной работы время еще немножко вышивать? Чтобы иметь возможность обсуждать на неподцензурной площадке то, что его по-настоящему волнует? Приглашать к себе людей, которым в федеральный эфир путь заказан? Для прикола?

А вот это самое интересное. Кого мы увидели в дебютном выпуске «Горячего интервью» на персональном малаховском канале? Ба! Знакомые всё лица! Скандально известный актер Алексей Панин, сидя на лавочке вместе с новоявленным видеоблогером, оправдывается в связи с появившимся в Сети роликом, где он дефилирует по улице в женских трусах-стрингах, демонстрируя на камеру то, что в женском белье не умещается. Интервью обильно прослоено фрагментами из классических советских фильмов в духе ранних «Намедни» — «Невиноватая я, он сам пришел», «Счастье — это когда тебя понимают», «Батюшки, что деется-то».

Может быть, Алексей Панин по кличке Кинолог наконец-то отлучен от большого эфира как персона, оскорбляющая чувства целомудренных телезрителей? Может быть, у него нет иного шанса быть увиденным и услышанным публикой, кроме как у Малахова на его интернет-канале?

Да как же нет! Не далее как в минувшую субботу программа «Ты не поверишь» на НТВ уделила львиную долю своего эфира эпатажной выходке Панина. А буквально в тот же день, когда в Сети появилось «Горячее интервью» Малахова с Паниным, он же, этот герой-любовник, был удостоен специального эфира в ток-шоу «Пусть говорят» у того же Малахова, и его дефиле в женском белье, а также прочие подробности похабной личной жизни вновь увидела вся страна.

Так ради чего телеведущий завел свой канал на YouTube? Не ради же славы, которой у него хоть ложкой ешь? Все очень просто: чтобы быть в тренде, чтобы не отставать от моды и новых веяний, чтобы, наконец, увеличить свою аудиторию категории 45+ (даже очень «плюс»), по-домашнему называющую его Андрюшенькой, за счет более молодых и продвинутых пользователей Сети, которые чем дальше, тем больше телевизор игнорируют, отдавая предпочтение новым сетевым кумирам, выбирающим иные темы для обсуждения и иной, доступный и понятный им язык. И это означает, что Малахов держит нос по ветру, понимая, что время традиционного ТВ стремительно иссякает и надо соответствовать вызовам новой медиареальности — вот только пока не знает КАК.

А вот другой любимец пенсионеров, Андрей Караулов, в конце прошлого года лишившийся регулярного эфира на Пятом канале (он, правда, и существенно постарше Малахова будет), страдает и по старинке обращается с челобитной «не к Начальнику, а другу» Владимиру Владимировичу с криком о помощи. Два его письма, адресованные президенту, ЦУР (Центр управления расследованиями) недавно распространил в Сети: «Сижу без эфиров. Не понимаю, за что наказан. Помогите, Владимир Владимирович, без Вас — никак. Когда вернусь в эфир, об этом пожалеют только враги».

Дабы «не Начальник, а друг» точно уяснил, кто для Караулова «враги», этот телегуру напоминает о своих заслугах перед Отечеством: «Беспомощность нашей идеологии перед Навальным меня ошеломила. Это ничтожество на глазах превращается в символ… непонятно чего. Почему после фильма Навального о Медведеве с Навальным все это время боролся я один?» И, похоже, невдомек страдальцу, что чем ожесточеннее он боролся с Навальным в своем «Моменте истины», морально устаревшем еще в прошлом веке, тем больше объект его «борений» приобретал сторонников.

Федеральные СМИ, неповоротливые, одноклеточные, своей топорной тупой пропагандой словно специально множат протестные настроения и помогают лидерам оппозиции приобретать новых сторонников — что называется, «от противного».

Демонстративно не заметив протестные выступления в разных городах России 12 июня, на следующий день штатные пропагандисты начали высказываться, а уж лучше бы молчали. В ток-шоу «Первая студия» на Первом канале ведущий Артем Шейнин, покрывая позором западные СМИ, предоставившие первые полосы под шокирующие фотографии с Тверской, глумливо вопрошал: «А что такого случилось в России, что на первых полосах публиковались эти материалы?» «Это новость, — робко пискнул американец Майкл Бом, — новость, касающаяся кандидата в президенты России». «Ах, это новость? Куда он кандидат? У него 7 лет условно».

Владимир Соловьев пошел дальше Шейнина и в эфире своей утренней радиопрограммы «Прямой контакт» на «Вестях FM» назвал всех протестующих накануне «мажористыми придурками, детьми коррупционеров, хунвейбинами, мелкими вонючими гадкими клопами, подонками, мразью и двумя процентами дерьма». Чем вызвал волну возмущения в Сети и даже сбор подписей под петицией, призывающей судить ведущего за оскорбление большой части общества. И не только сторонников Навального, но и просто зрителей и слушателей государственного СМИ, позволяющего себе транслировать речи трамвайного хама, утратившего последние представления о границах допустимого в общедоступном эфире.

Впрочем, не Соловьев и ему подобные «делают погоду» среди молодой аудитории. И недавняя аксиома, что если событие не показали по телевизору, значит, его и не было, стремительно утрачивает смысл. Все желающие могли смотреть и прямые трансляции с протестных мероприятий на разных каналах все в той же Сети, и их обсуждение по горячим следам: на каналах «Навальный live», «Открытая Россия», «Настоящее время». Оперативно и профессионально работали телеканалы «Дождь» и РБК, чья аудитория хоть и несопоставима по охвату с аудиторией федеральных каналов, зато качественная и целевая.

Новые медиа — сами себе режиссеры, продюсеры, редакторы. Их ролики набирают порой миллионы просмотров, и этим воспользовался даже всесильный олигарх Алишер Усманов, который мог бы для ответов Навальному задействовать любое государственное СМИ, но предпочел интернет-аудиторию, игнорирующую традиционный ящик. И не прогадал, обретя невиданную прежде «славу».

Правда, по данным недавнего опроса ВЦИОМ, 67% россиян не смотрят ролики блогеров на популярных YouTube-каналах, а 27% вообще не знают слова «блогер». Не беда. Рано или поздно и посмотрят, и узнают. У них дети есть. Просветят.