Абонент России № 1

В советскую пору после революции люди делились на тех, кто видел Ленина, и кто его не видел. В наше время жители России делятся на тех, кто дозвонился до президента, и кто пока еще не сумел этого сделать. Есть ощущение, что большинство уже дозвонилось, а не дозвонившихся следует считать растяпами. Чтобы по 15 «прямым линиям» так и не дозвониться, это уже беспомощность. За долгие годы инициативный человек даже на домашний к нему мог бы пробиться: «Алло! Это квартира Путина? Владимир Владимирович, не узнали? Это Сидоров из Усть-Каменогорска. Тут у нас со второго срока крыша течет…».

Всего четыре часа (лишь половину рабочего дня) президент отвечал на звонки граждан, а видите, сколько проблем решил. Сколько чиновников, случайно смотревших в рабочее время телевизор, сорвались с мест и бросились к людям, забыв пиджаки на спинках кресел. Губернатор Московской области Андрей Воробьев немедленно выехал на зловонный мусорный полигон в Балашиху, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров экстренно решил вопрос с компенсацией ущерба жительнице Краснокумского района, пострадавшей от наводнения. При этом Владимиров, которому Путин задал прямой вопрос: «Где деньги, Владимир Владимирович?» — успел оправдаться, что федеральные деньги в регион не приходили. То есть вопрос остался тем же, но он уже переадресован к другому Владимиру Владимировичу.

В Следственном комитете телевизор работал исправно. Одно за другим появились сообщения о доследственных проверках и даже о возбуждении уголовных дел, начинающиеся словами «В ходе «прямой линии» с президентом Российской Федерации…». Сколько нового и интересного узнали следственные органы! Кто бы мог подумать, что в Ханты-Мансийском автономном округе, одном из крупнейших нефтедобывающих регионов мира, полноправная женщина Энже Барсукова 30 лет живет в городе Нягани в вагон-городке, который когда-то построили для временного проживания строителей. «Я сюда приехала еще молодая, — сообщила президенту Энже Камиловна. — Я сюда приехала еще молодая. Сейчас работающий уже пенсионер. В этих суровых условиях вырастила двоих детей. До каких пор люди на Севере будут жить в таких условиях? — В суровых условиях вырастила двоих детей…». Вагончики эти хороши только тем, что они спальные, а не сидячие. Они не очень-то годятся для зим с 50-градусными морозами, тут нет никаких удобств, а моются люди в корытах.

Ведущий Дмитрий Борисов отметил, что Нягань известна зрителям Первого канала благодаря тамошней команде КВН, доходившей до финала. Тут неплохо бы спросить, упомянули ли хоть раз веселые и находчивые тот вагон-городок. Путин на КВН ходит, и вопрос легко был бы решен.

По ходу дела выяснилось, что программа по сносу вагончиков и переселению их обитателей давно принята. «Деньги в программе «Жилище» на это есть, в том числе и на 2017 год», — сказал президент. И вот сейчас Следственный комитет начнет разбираться в «действиях должностных лиц администрации города», по чьей вине люди остались у разбитого корыта.

В общем, мы еще раз увидели, как надо управлять страной, отложив на четыре часа обустройство остального мира.