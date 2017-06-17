«Черный верзила» – творец немецкого единства

Гельмут Коль не был политиком с однозначной репутацией. Однако в памяти немцев Коль навсегда останется канцлером объединения Германии. Кроме того, деятельное участие в этом событие поставило его в ряд ведущих мировых политиков, а роль в создании фундамента единой Европы окончательно закрепила за ним место в истории.

Коль приобщился к политике в юношеском возрасте. Выходец из семьи добропорядочных католиков в 16 лет вступил в созданный сразу после войны Христианско-демократический союз. В послевоенной Германии дети взрослели быстро.

Родители не были ярыми приверженцами нацистского режима, тем не менее, Коль не избежал обязательного членства в гитлерюгенде. Хотя, можно сказать, ему еще повезло: он завершил курс военного обучения в специальном молодежном лагере в апреле 1945 года, и его не успели отправить на фронт.

Все же война оставила в памяти свой незабываемый след. Мобилизованный в армию старший брат Коля Вальтер погиб в 18-летнем возрасте.

С первых же шагов на политическом поприще Коля отличали упорство, граничащая с упрямством, энергичность и решительность. Будучи учеником в мастерской по обработке камня, юноша на заработанные деньги приобрел мотороллер, на котором мотался по всей округе, выполняя поручения местной партийной ячейки ХДС.

Не блистая в школе высокими оценками, Коль выделялся среди сверстников организаторскими способностями. Тогда же за ним закрепилась кличка schwarzer Riese (в переводе означает черный великан, исполин, а на бытовом сленге - верзила) за высокий под два метра рост.

Партийная карьера Коля складывалась успешно. К 30 годам он был уже председателем районной организации ХДС, депутатом земельного парламента. В 39 лет стал премьер-министром в родном Рейнланд-Пфальце.

К этому времени сложилась так называемая «система Коля», главный принцип которой гласил: чем шире круг связей, тем больше людей, на которых можно положиться, давая им взамен выгодные преференции. Также у него сформировалось другое ценное политическое качество – умение выждать подходящий момент, после чего действовать решительно и без промедления.

Благодаря этому Коль смог в 1973 году занять пост председателя ХДС. Он был надежным замом своего предшественника, но тот неудачно пытался вынести в бундестаге вотум недоверия правительству. Затея с треском провалилась, зато освободилась кресло главы христианских демократов, которое Коль и занял на последующие четверть века.

В 1980 году Коль, уступая амбициям премьер-министра Баварии Франца-Йозефа Штрауса, метившего стать канцлером, согласился на его выдвижение в качестве кандидата от ХДС/ХСС. В итоге партия получила наихудший результат с 1949 года, что фактически исключила баварца из федеральной политики. А Коль, воспользовавшись двумя годами позже разногласиями в правящей коалиции социал-демократов и свободных демократов, пришел к власти.

Однако настоящий «звездный час» пробил для Коля осенью 1989 года.

Падение Берлинской стены стало неожиданностью для всех. Москва и Вашингтон, Париж и Лондон пребывали в растерянности. Никто не знал, что теперь делать с немцами. Ясно было только, что воссоединения Германии не избежать. Предполагалось, что этот процесс должен занять годы, если не десятилетия.

Тогда Коль решительно взял инициативу на себя. В кратчайшие сроки при его активном участии был подготовлен план из 10 пунктов по объединению двух государств. Главная проблема заключалась в том, чтобы убедить бывших союзников по антигитлеровской коалиции в отсутствии потенциальной угрозы для европейской и мировой безопасности со стороны будущей единой Германии.

Гельмут Коль в паре с министром иностранных дел Гансом-Фридрихом Геншером справились с этой задачей. 10 месяцев шли интенсивные переговоры, и уже 3 октября 1990 года в Берлине состоялась торжественная манифестация по случаю создания единого немецкого государства.

Объединение Германии обеспечило Колю небывалую популярность, однако не застраховало от ошибок. Серьезным просчетом стала оценка финансовой и социально-экономической составляющих процесса интеграции, которую усугубило решение об обмене 1 к 1 марок ГДР на западные марки. В восточных землях критически выросли безработица и инфляция, резко упали доходы, началась массовая внутренняя миграция восточных немцев в западные области.

Все же через четыре года после объединения Колю удалось удержаться на посту канцлера. Однако к 1998 году его партия значительно утратила доверие избирателей. Тем не менее, лидер ХДС после 16 лет непрерывного канцлерства решил вновь испытать удачу. И сокрушительно проиграл.

Конец политической карьеры Коля ознаменовался драматическими событиями. Виной тому стал скандал вокруг добровольных пожертвований в партийную кассу ХДС. Экс-канцлер в одном из интервью признал, что его партия получила около 2 миллионов западных марок, но вопреки закону он отказался назвать имя спонсора, сославшись на данное им честное слово.

По имиджу христианских демократов был нанесен существенный удар. Партийные соратники, включая личное протеже Коля и на тот момент генерального секретаря ХДС Ангелу Меркель, фактически прекратили с ним всякое общение и лишили звания почетного председателя.

К этому еще добавилось личное горе. В 2001 году супруга Коля Ханнелоре, страдающая неизлечимой болезнью, покончила с собой.

Последние годы создатель единой Германии жил почти уединенно в доме в окрестностях родного Людвигсхафена. Из-за серьезной болезни Коль редко показывался на публике и даже не участвовал в 2014 году в праздновании 25-летия падения Берлинской стены.