Народ Франции пассивно отдал Макрону широкие полномочия

В воскресенье, 18 июня, партия президента Макрона «Вперед, Республика!» и его союзники из центристской партии MoDem закрепили показанное в первом туре тотальное преимущество над соперниками и завоевали не менее 361 места* в 577-местном парламенте. Склонный к единоличному управлению президент Макрон получил для этого важнейший инструмент в виде «ручного» Нацсобрания.

Если забыть о паре десятков новоизбранных макроновских депутатов, которые могли бы победить и без его «лейбла» на избирательных плакатах, придется отметить, что большинство кандидатов партии «Вперед, Республика!» оказались в парламенте просто из-за того, что большинство французов хотят перемен.

Об этом говорят и показатели первого тура: в основном, мало кому известные президентские кандидаты вышли в финал на 518 участках из 577 (чаще всего – с огромным отрывом от преследователей).

Избиратели выметали с политического поля всю старую гвардию: и правых, и, особенно, левых – которые управляли страной в последние пять лет. Выметали почти всех бывших министров, почти всех депутатов, не вылезавших из нижней палаты по 15-20-25 лет...

Одерживать победы кандидатам Макрона помогала еще и этикетка «центристов»: если макроновцу противостоял кандидат от «правых», левые голосовали за макроновца; если макроновцу противостоял левый, правые голосовали за макроновца.

При этом, народная жажда перемен не была подкреплена народным энтузиазмом: молчаливо-несогласное большинство так и не встало с дивана и не вышло заниматься «выметанием». В первом туре на участки не пришли 51,3% избирателей (рекорд за всю историю Пятой республики), во втором – в районе 57% (тоже рекорд, только еще более впечатляющий).

Конечно, партия президента во Франции обычно выигрывает парламентские выборы (идущие следом за президентскими) -- этому способствует и одномандатная мажоритарная выборная система. Но на этот раз, когда в систему были заложены еще и два «отягчающих» обстоятельства: смесь апатии с желанием перемен + пиар-привлекательность нового президента (симпатичного, молодого, и пока не допускающего ошибок ни на внутреннем фронте, ни на внешнем), это дало на выходе удивительный для результат для партии, которую Макрон начал создавать 14 месяцев назад.

«Здесь (все же) Франция, а не Россия! – возмущался еще после первого тура глава ультралевого движения «Непокорная Франция» Жан-Люк Меланшон, который в ходе президентской кампании был ярым защитником Владимира Путина. Правда, Меланшон все же остался верен себе и продолжил линию по искажению российской действительности, сказав, что во французском парламенте «будет меньше представителей оппозиции», чем в российском. Это совсем не так.

Все-таки во французское Национальное собрание пробралась примерно треть оппозиционеров: из них 126 —от правой партии «Республиканцы» и их союзников-правоцентристов из UDI, 46 — от Соцпартии, экологов и левоцентристкой Левой радикальной партии, 16 — от «Непокорной Франции» (включая Меланшона), 10 — от компартии, 8 — от ультраправой партии Нацфронт (включая саму Марин Ле Пен)...

Таким образом, оппозиционные партии получили в парламенте 38,5% мест при 65% (примерно) отданных за них голосов.

Это как раз результат использования одномандатной мажоритарной системы (когда на каждом участке выбирается 1 депутат, а общие результаты партий не учитываются). О несправедливости этой системы во Франции говорят давно и многие.

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Президент Олланд, выдвигаясь в 2012-м на пост президента, обещал перевести выборы на смешанную мажоритарно-пропорциональную систему, но потом отказался выполнять обещание под предлогом «угрозы прихода ультраправых к власти».

Такое же обещание дал и кандидат в президенты Макрон в 2017-м. На нынешних выборах он не мог его исполнить технически, но к следующим выборам (2022 г.) ничто не должно ему помешать. Все же у него полная власть над нижней палатой парламента.

И вот это резкое несоответствие между полученным и заслуженным и является для Макрона единственным огорчительным фактором сегодняшнего «триумфа».

Напомню, что Макрон пришел к власти достаточно случайно , получил парламентское большинство – авансом, но Франция достаточно скоро может потребовать возврата долгов.

*Согласно предварительным данным экзит-полов, опубликованным через два часа после закрытия участков.