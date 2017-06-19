Как по маслу

В 2005 году я смотрел с друзьями финал Кубка конфедераций, находясь в Хорватии. И пока бразильцы рубились с аргентинцами, мы рассуждали о том, примет ли когда-нибудь участие в престижном турнире Россия. «Да никогда! — ​заявлял я. — ​Скорее рак на горе споет и спляшет, чем парни в майках с двуглавым орлом выиграют европейское или планетарное первенство…» «Может быть, над нами когда-нибудь сжалятся и дадут вайлд кард?» — ​скромно предположил приятель. Третий соратник молчал-молчал, но когда бедный вратарь Люкс вытаскивал мяч из сетки после удара Рональдиньо, неожиданно выпалил: «А если получить право на проведение мундиаля? Вот тебе и конфедерация, и мировой форум в кармане и в одном флаконе!» После подобной «шутки» наш гомерический смех был слышен в радиусе пяти километров. Казалось, что бразильцы быстрее освоят хоккей, чем ФИФА даже за большую взятку повернется к Кремлю лицом…

Оракул, сморозивший «правду», до сих пор жалеет, что не поспорил тогда с нами хотя бы на бутылку. Почему? Да потому, что в декабре 2010-го Виталий Мутко в Цюрихе сверкнул знанием английского (вы еще не забыли мощный «фром май харт»?), а Зепп Блаттер блеснул сумасшедшей выдержкой, отдав чемпионат мира‑2018 России…

И вот спустя восемь лет глава государства во время прямой линии упоминает о сборной и уповает на ее самоотдачу, а Виталий Леонтьевич, незаметно превратившись из министра спорта в главу РФС, на пресс-конференции в Санкт-Петербурге накануне церемонии открытия шутит с журналистами, хвастаясь своими успехами в изучении языка Шекспира: «Я от корки до корки прочел самоучитель, подаренный Путиным. Мой разговорный английский достаточен для того, чтобы общаться на спортивные темы». О сборной Мутко высказался еще более емко и конкретно: «Мы встали на путь обновления. Команда фактически строится заново». Наш главный тренер перспективный и растущий Станислав Черчесов на своем «бенефисе» большого эксклюзива не выдал, но подчеркнул, что хотел бы достичь со сборной большего, чем его предшественники.

…А двумя днями ранее, еще в Москве, подопечные амбициозного коуча делились с журналистами своими мыслями по поводу предстоящего действа. Шапкозакидательского настроения не было и в помине, но ребята излучали уверенность. Общий настрой выразил Дмитрий Тарасов: «Что для меня значит Кубок конфедераций? Это турнир, который нужно выиграть». В верхах, кстати, золота не требовали, за что и получили от депутата Валерия Газзаева: «Меня удивляет позиция РФС, который не ставит сборной задачу победить»!

Но для начала в любом случае нужно было на новом поле нового многострадального стадиона в Северной столице одолеть Новую Зеландию — ​главного аутсайдера слета, если верить букмекерам. Если же верить тренеру Энди Хадсону, то «Олл Уайтс», умудрившиеся, кстати, пройти групповой этап на ЧМ‑2010 в ЮАР без поражений, прибыли на далекий континент, чтобы «продемонстрировать истинную силу духа маори». Да и Юрий Семин, когда-то работавший в стране регбистов, сообщил по секрету, что «боевитость соперника может нивелировать отдельные преимущества россиян».

Новозеландцы, к слову, до субботы с россиянами не встречались ни разу, а в единственном матче со сборной СССР на мировом форуме‑82 крупно уступили: Гаврилов, Блохин и Балтача «загрузили тройку» суровым островитянам.

Похожего «подвига» ждали и от армии Черчесова. Тем более что кот Ахилл из Эрмитажа, выбранный оракулом КК‑2017, с утра пораньше потянулся к миске с трехцветным флагом, напророчив таким образом победу хозяевам.

Хозяева сразу взяли с места в карьер. А как иначе, если лично проинспектировать финты Смолова и компании, а также сам объект, при строительстве которого «куда-то дели» миллиарды рублей, прибыл президент России? Порадовать его и болельщиков, растянувших баннер со словами «Нам силу дает наша верность Отчизне», могли Головин и Васин, но гостям при помощи вратаря и штанг удалось отбиться. А когда Полоз не реализовал выход один на один (ситуация, правда, смахивала на пенальти), в своей ложе от досады всплеснул руками президент ФИФА Джанни Инфантино, который весело открыл турнир, произнеся речь на смеси русского и английского. Однако в середине тайма россияне все-таки своего добились: после паса Дмитрия Полоза Денис Глушаков красиво направил мяч мимо голкипера, и летевшего уже в створ «пятнистого» внес за линию Майкл Боксэлл.

После перерыва тот же защитник из клуба «Суперспорт Юнайтед», неуклюже сыграв в штрафной, приложил ногу и к голу Федора Смолова, во второй раз пробившего Стефана Мариновича и установившего окончательный счет.

«2:0 — ​не маловато ли для такого соперника?» — ​спросили после битвы Глушакова. «Сегодня все умеют играть в футбол, так что результат нормальный», — ​ответил полузащитник.

Нормального результата теперь ждем и в среду.