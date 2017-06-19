...А человек светится

Июньский Воронеж с 2011 года цветет желто-белыми афишами, постерами, майками студентов-волонтеров. Афиши, майки и юношество, их натянувшее, напоминают похожие билборды, тишотки и точно таких же студентов-волонтеров в Авиньоне и Вене. Программа Платоновского фестиваля искусств — очень российская. И очень европейская.

В буклете Воронежского феста-2017 — спектакли из восьми стран. Форте­пьян­ные концерты: у рояля — Полина Осетинская, композитор Антон Батагов, юный французский пианист Люка Дебарг (открытый Москвой в 2015-м, на Конкурсе Чайковского, Дебарг стремительно стал любимцем российской публики). Концерт БСО под управлением Владимира Федосеева (в программе — Шостакович и Стравинский). Вечер Гершвина с участием молодых солистов Метрополитен-опера. Концерт японского, африканского, норвежского фолка в меловом карьере Белый колодец. Выставка Александра Тышлера в Воронежском музее им. И.Н. Крамского (тышлеровской выставки такого масштаба в России не было с 1998 года). Рядом с нею — экспозиция воронежского художника-«космиста», современника Платонова, Сергея Романовича. И цикл античных коллажей Павла Пепперштейна. И первая в России выставка тактильных картин для слабовидящих людей, рельефные копии: Боттичелли, Шарден, Пикассо…

Арт-центр — старая типография. В 1920-х здесь печатали газету «Коммуна»: в ней служил Платонов. В 1941-м — фронтовую газету: в ней служил Твардовский. Фото: Platonfest

В арт-центре «Коммуна» (грозном в своей заброшенности, навзрыд ободранном, очень отечественном типографском цехе газеты, где служил в 1920-х юный Андрей Платонов) — поэт и антрополог Полина Барскова читает лекцию о неподцензурной поэзии блокадного Ленинграда. Зал полон: пришли душ полтораста. В Москве интеллигентная публика довольно четко делится по поколениям и «портам приписки» (аудитория Рахманиновского зала и «Винзавода» ежели и пересекается, то в самой молодой страте). В губернском Воронеже среда читателей-зрителей, похоже, более плотна и едина. В «Коммуну» приходят и седые слушатели профессорского вида.

И все время в зрительской толпе мелькают майки с цитатой из Андрея Платонова на спине: «Страна темна, а человек в ней светится». Носят их, как правило, молодые люди. И маек этих в городе много.

Полон оперный театр на вечере одноактных балетов NDT2, «молодой труппы» Нидерландского театра танца. Партер перешептывается, ждет «баховской» миниатюры знаменитого хореографа Ханса ван Манена. Но истинным неистовством взрывается после получасового балета шведа Йохана Ингера «I new then» — грозной притчи о Блудном сыне, последнем Блудном сыне в роду. Его — и долгую историю, прерванную им в лихорадочном танце черной свиты кордебалета без женских партий, оплакивают предки. Тени полотен Рембрандта и Хальса вплетены в постановку 2012 года. Солисты NDT, исполняющие партии суровых фамильных портретов в пуританских одеяниях, вознесены над сценой метров на пять, задрапированы до пояса. Но руки и лица их заходятся в беззвучном вопле, пока на подмостках погибает потомок. И смыслы страстной и скорбной притчи внятны залу. Не менее чем пластический образ оперы Глеба Седельникова «Родина электричества» с ее серо-алой стихией России 1920-х. Мировой премьерой партитуры 1981 года (режиссер — Михаил Бычков, художник — Николай Симонов) открылся фестиваль-2017. При жизни композитора опера поставлена не была.

Точно и разумно сбалансирована театральная программа. «Царь Эдип» Римаса Туминаса и Вахтанговского театра, один из главных спектаклей Москвы-2017, дважды прошел в Воронеже — и затем отправился на гастроли в США и Канаду. Известный петербургский режиссер-кукольник Руслан Кудашов привез нежный спектакль Брестского театра кукол «Фро». Молодой режиссер Туфан Имамутдинов — спектакль Казанского ТЮЗа «Из глубины (художник Винсент Ван Гог)» — пластическое действо по мотивам раннего Ван Гога. Партитура хоровых речитативов написана на слова писем Ван Гога к брату Тео. Спектакль Имамутдинова был номинирован на «Золотую маску»-2017 в четырех категориях.

Фестиваль в Воронеже с момента основания сотрудничает с московским Чеховским фестивалем. Думаю, и негласный девиз всей программы «Театр для людей», и — в немалой степени — продюсерскую модель, и убеждение в необходимости и возможности существования в России таких действ, в готовности отечественного зрителя к ним — губернский фестиваль, основанный в 2011-м, нашел в опыте московского феста, созданного в 1992-м.

Но кроме того, с Чеховского фестиваля на Платоновский приезжают на гастроли спектакли. В 2017-м это были аргентинское «Танго-шоу» Пилар Альварес и шекспировская «Зимняя сказка» Деклана Доннеллана и его лондонского театра «Чик бай Джаул». (К слову, отдельным профессиональным удовольствием была пресс-конференция Доннеллана в Воронеже и готовность к ней молодых губернских журналистов. Ребята, кажется, знали о британском режиссере все, что можно прочесть в Сети.)

Спектакль Корнеля Мундруцо «Имитация жизни» (театр «Протон», Будапешт) в Москве на гастролях не был. В России шел только в Воронеже, на Платоновском. Мундруцо — постоянный участник Вены и Авиньона. Его фильмы («Дельта», «Любящий сын Франкенштейн», «Белый бог», «Лишний человек») шли в конкурсе Каннского кинофестиваля и получали там заметные премии. Полуторачасовая «Имитация жизни» (2016) — социальная притча и театральный аттракцион. Выросший сын стыдится бедной, бурной, бестолковой жизни родителей и отрекается от них. Ветхая квартира в предместье Будапешта, набитая скарбом и запахами 1960—1990-х, встает на дыбы. Пол и потолок медленно меняются местами. Дом вращается. Из-под дивана сыплются обертки от мороженого и потерянные игрушки. Из шкафчиков, холодильников, тумбочек (такие были в каждой второй семье) вылетают пузырьки с корвалолом, пожелтелые почетные грамоты, электроутюги, виниловые диски и пакеты с крупой. «Сцена вращения» стоит трактата о распаде самого понятия семьи и дома — со всей спецификой войны поколений, отчуждения отцов и детей в Восточной Европе XXI века.

Полная программа фестиваля выложена на сайте www.platonovfest.com. Он завершился двумя уже традиционными для города действами. Книжной ярмаркой малых интеллектуальных издательств России (от ИД Высшей школы экономики и культуртрегеров бизнес-книги в РФ «Манн, Иванов и Фербер» — до детского «Розового жирафа» и изданий Ивана Лимбаха), воронежской Non/fiction в миниатюре. И вечерним театральным парадом «Летние огни», шествием фигур на ходулях, мимов, акробатов, актеров уличных театров из Германии, Франции, Голландии, работавших в центре города в дни феста.

Платоновская премия присуждена в 2017 году писателю Алексею Иванову. Предыдущие лауреаты — Борис Екимов, Лев Додин, Михаил Плетнев, Александр Петров, Андрей Битов, Александр Сокуров. Очень достойный список.

Но главное в Платоновском фестивале — сам фестиваль. Его интендант, главный режиссер Воронежского Камерного театра Михаил Бычков, команда, Бычковым собранная, и сам регион (понятно, что без доброй воли и участия губернии фест не мог бы существовать) сумели отстроить в губернском городе РФ двухнедельное действо, не уступающее ни точностью выбора, ни новизной имен, ни четкостью организации, ни интересом зрителя фестам Европы.

И тут… даже не в возможности смотреть в родном городе балеты Ханса ван Манена дело. Важнее другое. Пример реальной расцентровки огромной страны, столетиями трепетно прикованной взором к двум столицам и всему, в них происходящему.

Такая расцентровка, самоутверждение регионов, явно необходимое стране… оно ведь нигде и никогда не идет равномерно. Только прорывами. В той точке на карте, в той области созидания, где «светится человек», способный на прорыв в своей сфере и сумевший собрать команду.

В данном случае прорыв произошел в культурной индустрии. И не надо ее недооценивать. Она тоже производит продукт: самоощущение граждан города N.