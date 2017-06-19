Обереги. У кого ищут защиты Ротенберги и Ковальчуки?

Среди близких к российскому президенту людей есть те, кто не занимается политикой или крупным бизнесом. Они не сидят на видных государственных постах, не входят в руководство госкорпораций, не получают выгодных контрактов и ведут скромный образ жизни. Но формально числятся владельцами компаний, через которые проходят миллиарды, при этом не производят впечатление миллиардеров. Судя по всему, реальные предприниматели могут использовать их для того, чтобы еще больше обезопасить собственное состояние. И сделать так, чтобы любое покушение на их личный бизнес воспринималось как покушение на родственников самого президента. Об этом в материале Романа Шлейнова.

Немца Германа Тильке называют «придворным архитектором «Формулы-1», а разработанные им гоночные трассы — «тилькедромами». По ним со скоростью под 300 км в час летят приземистые болиды, демонстрируя, на что способны космические материалы и технологии. Он создал эти «тилькедромы» в трех десятках стран — от США до Китая. А в конце 2016 года спроектировал очередную трассу в России — неподалеку от Петербурга в районе горнолыжного курорта «Игора» и теперь может стать настоящим «придворным архитектором».

Как выяснила «Новая газета», инвестировать в «тилькедром» хотят фирмы банкира Юрия Ковальчука, бизнесмена Владимира Васильева и дальнего родственника российского президента Михаила Шеломова. Шеломов — сын двоюродной сестры президента страны, что ранее подтвердил газете «Ведомости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Начать строительство планировали в этом году, завершить — в 2018-м. Выбранное место тоже примечательно — курорт «Игора» известен тем, что средства на его развитие под 1% годовых предоставлял офшор, опосредованно связанный с виолончелистом Сергеем Ролдугиным.

«Это очень интересная трасса, очень плавная», — рассказал Тильке порталу Motosport в ноябре прошлого года, отметив, что впоследствии при желании ее можно усовершенствовать до уровня «Формулы-1», если построить постоянную главную трибуну и расширить инфраструктуру. По его словам, приступить к строительству трассы рядом с «Игорой» должны были после того, как сошел снег.

Автодром — увлечение не дешевое. Примерная его стоимость — 11 млрд рублей (по оценке Business FM). Откуда деньги у Ковальчука и Васильева — известно. Ковальчук — основной владелец петербургского «Банка Россия» и входит в список Forbes с состоянием $1 млрд. Васильев — крупный подрядчик РЖД и бывший охотничий партнер их отставного руководителя Владимира Якунина. За последние четыре года принадлежащая Васильеву «Корпорация Р-Индустрия» подписала с железной дорогой контрактов на 17 млрд рублей (по данным СПАРК).

Но у Васильева и структуры Ковальчука по четверти петербургской компании «Игора драйв», зарегистрированной в ноябре прошлого года, чтобы заниматься гоночной трассой. А половина — у фирмы Шеломова «Акцепт». Шеломов с 2000-х и до сих пор работает в скромной должности главного специалиста одной из госкомпаний в Петербурге. Тем не менее за ним числятся активы стоимостью 20 млрд рублей.

«Только на бумаге»

«А почему вы мне-то звоните, ко мне обращаетесь?» — недоумевает Михаил Шеломов по поводу вопросов «Новой газеты» о гоночной трассе и «Игоре драйв». Услышав, что его фирма «Акцепт» владеет половиной «Игоры драйв» и что мы интересуемся, связан ли с ней проект автодрома, Шеломов спешно добавляет: «Я знаю, да». «Я слышал, конечно. Слышал, но не больше», — говорит он.

Шеломов поясняет, что не в курсе всех тонкостей и знает только то, что знаем и мы. «Там еще пустое поле <…>. Все еще только на бумаге», — уверяет он.

Михаилу Шеломову 48 лет. С 2000-х годов он работает главным специалистом в петербургском офисе государственного «Совкомфлота», который занимается морской транспортировкой нефти и нефтепродуктов. Он скромен, вежлив, сам отвечает на телефонные звонки и ничем не напоминает миллиардера.

Доходы рядовых сотрудников компания не раскрывает. По данным портала Trud.ru, в Петербурге и области люди на такой должности получают в среднем 40,5—42 тыс. рублей в месяц. Автодром на это не построить.

Но, как известно, у Шеломова есть другие источники. Например, фирмы «Акцепт» и «Платинум», которые владеют небольшим пакетом (в сумме 8,4%) петербургского «Банка Россия» Юрия Ковальчука, согласно отчету банка. Среди его акционеров — предприниматели Николай Шамалов, Геннадий Тимченко и музыкант Ролдугин.

Эксперты затрудняются оценить стоимость акций этого банка. Весьма приблизительно, если пакет (3,22%), принадлежащий музыканту Ролдугину, РБК оценил в 550 млн рублей, можно подсчитать, что пакет Шеломова стоит около 1,43 млрд рублей.

Еще у «Акцепта» с 2004 года есть 12,47% «СОГАЗа» — страховщика «Газпрома». В то время газовый концерн продал 49,98% его акций за 1,69 млрд рублей, затем еще 25,99% за 879,3 млн рублей, и «СОГАЗ» оказался под контролем структур, связанных с «Банком Россия».

Учитывая цену, за которую продавал «Газпром», пакет акций, который достался тогда Шеломову, мог изначально стоить 421,61 млн рублей. Прошло несколько лет. В 2013 году Газпромбанк оценивал «СОГАЗ» в 49,5 млрд рублей (по данным Business FM). И значит, пакет Шеломова мог вырасти в цене до 6,17 млрд рублей.

Кроме того, «Акцепт» с 2009 года полностью контролирует бывшую «дочку» газпромовского страховщика «СОГАЗ-недвижимость». Ее активы в 2011 году составили 1,07 млрд рублей. В «СОГАЗе» на вопросы не ответили.

«Это не наши фирмы»

Как выяснила «Новая газета», умножить активы, принадлежащие компании Шеломова, могли структуры, связанные с СМП-банком братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов. В ноябре 2009 года «Акцепт» Шеломова стал единственным владельцем фирмы «Платинум» с активами на 11 млрд рублей. Что связывало эту фирму с Ротенбергами и откуда у нее миллиарды?

До того, как отойти Шеломову, она много лет входила в круг компаний, связанных с СМП-банком. Эти компании формировали своеобразное кольцо — владели друг другом (подробнее — см. схему), имели общего учредителя, принадлежавшего банку, общий телефон, гендиректора и располагались на Садовнической, 71, — в строении по соседству с центральным московским офисом банка Ротенбергов.

Гендиректором «Платинума» и фирм круга был Николай Цед — научный руководитель Аркадия Ротенберга во времена, когда тот защищал кандидатскую в Петербургской академии физкультуры. Тема Ротенберга звучала так: «Адаптация спортивных единоборств в системе физической подготовки учебных заведений довузовского звена». Он успешно защитился в 2002 году. Карьера Цеда, который работал тренером петербургской сборной по рукопашному бою, сложилась очень удачно. Он переехал в Москву, где возглавил сначала предприятие управделами президента, а затем стал замдиректора «Росспиртпрома». Сейчас Цед — глава администрации Приморского района Петербурга. Он не прокомментировал ситуацию.

Сфера деятельности фирм круга была самой разнообразной. Одна из них в октябре 2009 года получила 2 тысячи квадратных метров московских магазинов обанкротившейся группы «Самохвал», которую кредитовал банк Ротенбергов. Другая впоследствии владела водочным брендом «Путинка», который оценивался в $540 млн, как сообщал РБК.

А «Платинум» в 2008 году оказался среди крупнейших кредиторов банка «Россия»: если верить отчету, банк задолжал фирме 4,08 млрд рублей. К 2009 году долг был погашен. В то же время «Платинум» получил небольшой пакет акций (2,27%) «Банка Россия».

Шеломов на тему «Платинума» говорить не стал. Представитель «Банка Россия» не объяснил, как фирма стала его крупным кредитором, а затем акционером. СМП-банк решительно отрицает какую-либо связь с этими фирмами.

Попытки поговорить с нынешним гендиректором «Платинума» и «Акцепта» Татьяной Саловой по ее прямому телефону успехом не увенчались.

«Зачем вам это знать?»

В разговоре с «Новой газетой» Шеломов недоумевал, почему мы им интересуемся. Услышав, что люди, владеющие активами на 20 млрд рублей, нечасто работают скромными главными специалистами филиалов, он сказал только, что «причины могут быть разные», не раскрывая деталей.

На вопрос, действительно ли все это его собственность, Шеломов отвечает вопросом: «Вам это очень интересно знать?»

Услышав, что есть люди, не ведающие о своих компаниях, так как просто прикрывают их владельцев, вздыхает: «Ну это ваши мысли».

Когда в 2009 году «Новая газета» дозвонилась до Шеломова, который и тогда работал главным специалистом в петербургском офисе «Совкомфлота», он ответил, что «Акцепт», «можно сказать», его личный проект. И что к его бизнесу, а также его продвижению первые лица не имеют никакого отношения.

Архитектор гоночных трасс Герман Тильке отказался от комментариев.

Справка «Новой» «Хранители»

Сергей Ролдугин. В ходе работы над панамским досье, полученным благодаря Sueddeutsche Zeitung и Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), журналисты «Новой газеты» задали прямой вопрос музыканту и другу российского президента Сергею Ролдугину об офшорных фирмах, через которые прошли $2 млрд. Согласно документам, Ролдугин числился владельцем некоторых из них, некоторыми владели близкие к нему люди. Музыкант не смог вспомнить названия компаний. И не понял, почему к нему обращаются по их поводу. Петр Колбин. Старый знакомый предпринимателя Геннадия Тимченко Петр Колбин числился миноритарным совладельцем (около 10%) крупного нефтетрейдера Gunvor, через который проходила примерно треть российской нефти. А в 2010 году оказалось, что Колбин владелец 25,1% акций «Ямал СПГ», имеющего лицензию на Южно-Тамбейское газовое месторождение (эти акции в 2009 году продал Газпромбанк за 2,6 млрд рублей). В 2011 году Колбин продал этот пакет акций «Новатэку» за $526 млн и сейчас числится в российском списке Forbes с состоянием $550 млн. Когда в 2012 году «Ведомости» спросили Колбина о его крупном бизнесе, он ответил: «Не такой уж я и крупный. И не бизнесмен. Вас немного ввели в заблуждение». Знакомые говорили, что Колбин всегда вел довольно скромный образ жизни, а в прошлом работал мясником. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию телеканала «Дождь» (сентябрь 2016 года) о том, что Колбин якобы является другом детства российского президента, заявив, что не встречал фамилию Колбина среди знакомых главы государства.