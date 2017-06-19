Собственники слова

Петр Саруханов / «Новая»

Сделка по продаже РБК состоялась. Крупнейший в стране частный медиа­холдинг перешел в руки Григория Березкина, владельца группы ЕСН и газеты «Комсомольская правда». Березкин предварительно уже давал несколько комментариев о судьбе РБК после смены собственника. Во-первых, все медиаактивы Березкина будут слиты в единую структуру, так что редакция РБК будет находиться под общим управлением не только с «Комсомольской правдой», но и с бесплатной газетой «Метро», еще одним СМИ, принадлежащим бизнесмену. Во-вторых, по мнению Березкина, РБК в нынешнем виде оставался излишне политизированным, и в будущем холдинг должен сосредоточиться на формате бизнес-издания, пишущем о рынках и экономике. О прежнем РБК с его расследованиями определенно можно забыть. Двойных сплошных будет проведено столько, сколько потребуется, а остатки редакции, собранной Елизаветой Осетинской, будут «оптимизированы».

Кстати, разговоры о необходимости больше писать про деньги, а не про власть вообще становятся сейчас стандартным фоном для зачистки медиарынка. То же самое говорили в ходе смены собственника российского Forbes или при появлении в «Ведомостях» Демьяна Кудрявцева. Все-таки слишком много у нас рассуждают о политике, вы заметили? И всё без особого повода, это явный неформат для СМИ. Другое дело, например, тема успехов импортозамещения: об этом и собственникам, и читателям всегда приятно узнавать.

Официальная позиция властей состоит, разумеется в том, что ни о каком давлении на частные СМИ в России не может быть и речи. Просто один собственник решил по каким-то своим соображениям продать холдинг другому собственнику — ​так случается во всем цивилизованном мире. Но, если реконструировать весь ход этих «переговоров», возникают все же некоторые сомнения. Сначала к Прохорову в «Онэксим» пришли с обысками — ​причем в лучших традициях 90-х, со спецназом и в масках. Потом против менеджеров РБК возбудили уголовные дела. Руководство редакции ушло в отставку, но и этого оказалось мало. По всей видимости, Прохорову сделали предложение, от которого нельзя было отказаться. И вот РБК как «политизированного» проекта больше нет, а Григорий Березкин возглавляет эту похоронную команду.

Была ли у Прохорова возможность поступить иначе? Объективно говоря, помимо «силовых переговоров» здесь против бизнесмена работали и другие условия. В частности, закон, ограничивающий участие иностранных инвесторов в российских СМИ долей в 20% — ​и искусственно делающий таким образом подобные инвестиции непривлекательными для иностранцев, у которых в любом случае не будет возможности влиять на политику изданий. Найти альтернативного российского покупателя для РБК Прохоров, очевидно, тоже не мог — ​без согласования с Кремлем сегодня ни один частный бизнес не ввяжется в «политизацию».

Но все же владелец «Норникеля», инвестиционный банкир Прохоров, мог попытаться продать себя подороже — ​вряд ли в смысле денег, в смысле достоинства. Например, передать акции РБК редакции — ​такой жест надолго спутал бы карты всем авторам двойных сплошных.

По итогам похорон РБК нужно зафиксировать вот что. Когда СМИ в современной России зависит от единственного собственника, вся конструкция получается очень шаткой. Собственнику всегда есть что терять, для него, в отличие от журналистов, соображения профессиональной этики и свободы слова стоят на втором месте. Надавив на собственника, можно сделать из приличной газеты «бизнес-издание».